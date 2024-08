“Amazing Thailand Travel Fair 2024” ประกาศศักดา “Soft Power ไทย” ในไต้หวัน

Soft Power ไทยบุกไต้หวัน





คาดสิ้นปี 67 ไต้หวันเที่ยวไทยทะลุ 1 ล้านคน

เดินหน้ารุกตลาดท่องเที่ยวไต้หวัน จับมือพันธมิตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ทีมประเทศไทย รวมทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวไต้หวัน และสายการบิน จัดงานในวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ Taipei Main Station เมืองไทเป ไต้หวัน โดยมีผู้ประกอบการ 30 บูธ มานำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว อาทิ แพกเกจท่องเที่ยวไทยราคาพิเศษ ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด ร้านอาหารไทย สินค้าและผลิตภัณฑ์ไทยคุณภาพดี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนไต้หวันเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งตลอดการจัดงานมีเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 10,000 คน สร้างการรับรู้มากกว่า 2 แสนคนรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. เปิดเผยว่า งานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ตอกย้ำแนวคิดสื่อสารทางการตลาดเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวค้นหาประสบการณ์ใหม่และส่งต่อความประทับใจอย่างไม่รู้จบ ผ่านสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวชูเสน่ห์ไทย (Soft Power) และแนวคิดให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์จริงอย่างใกล้ชิดกับบรรยากาศและกิจกรรมที่สนุกสนานสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมรองผู้ว่าการฯ ททท. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ดำเนินมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มไต้หวันอยู่ในรายชื่อประเทศ/ดินแดน 93 แห่งที่ได้รับการยกเว้นตรวจลงตรา (ฟรีวีซ่า) จึงทำให้เป็นโอกาสอันดีในการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากไต้หวัน ทั้งนี้ ททท. หวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะสามารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพในตลาดระยะใกล้ ยกระดับการท่องเที่ยวไทยภายใต้แบรนด์ Amazing Thailand สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวถึงความพร้อมของประเทศไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วยสำหรับงาน Amazing Thailand Travel Fair 2024 ที่เมืองไทเป ไต้หวัน จัดขึ้นภายใต้ธีมลอยกระทงโดยมีการสาธิตและกิจกรรม D.I.Y. การทำกระทงจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ พร้อมเชิญชวนให้ชาวไต้หวันไปเที่ยวเทศกาลลอยกระทงที่เมืองไทย รวมถึงมีกิจกรรมน่าสนใจอื่น ๆ อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปะแม่ไม้มวยไทย การแสดงเดี่ยวระนาดเอกร่วมสมัยจาก Fino the Ranad ยูทูปเบอร์ชื่อดัง การเพ้นท์ร่ม สาธิตการทำชาชักแดนใต้ สาธิตทำอาหารอีสานโดยฝีมือเชฟไทย ผ่อนคลายกับการนวดไทยจาก Divana Spa พร้อมชอปปิงผลิตภัณฑ์สปาของไทย และกิจกรรมพิเศษแต่งชุดไทยถ่ายรูปซึ่งก็ได้รับความสนใจจากชาวไต้หวันที่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมี โชว์พิเศษ Drag Show จาก Miss Natalia Pliacam Drag Queen ผู้ชนะจากรายการ Drag Race Thailand Season 1 ที่นำเสนอวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงในบทเพลงต่าง ๆโชว์จากนักแสดงและศิลปิน Boy Love/Girl Love ชื่อดังจากเมืองไทย ได้แก่ มอส-แบงค์, นุ่น-แพรวา, แซน-ชิชา และ น้ำ จุฑามาศ พร้อมทั้ง เจม-หลิวมินทิง นักแสดง BL ไทยและไต้หวันในผลงานซีรีย์ BL ล่าสุดเรื่อง “First Note of Love”ทั้งนี้กลุ่มศิลปิน Boy Love/Girl Love ของไทย ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ของไต้หวัน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง Soft Power ของไทยที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวไต้หวันกลุ่มนี้ตามรอยศิลปินหรือซีรีย์ที่ตัวเองชื่นชอบเดินทางไปเที่ยวเมืองไทยนางสาวสาริมา จินดามาตย์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานไทเป เปิดเผยว่า ตลาดนักท่องเที่ยวไต้หวันถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยชาวไต้หวันที่มาเที่ยวเมืองไทย แบ่งเป็น กลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง หรือ FIT (Free Individual Traveler) 70% และกลุ่มที่เดินทางมาเป็นคณะทัวร์ 30%ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม – 8 สิงหาคม 2567 มีชาวไต้หวันเดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้ว จำนวน 655,392 คน เพิ่มขึ้น 64% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2566 ใกล้จะถึงเป้าหมายที่ ททท. วางไว้จำนวน 768,000 คน ในปี 2567