ททท. จับมือ โลตัส ในแคมเปญ “สิงหา แม่พาเที่ยว” ลุ้นรับสิทธิ์ พัก กิน ฟิน เที่ยวทั่วไทย

นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า ในโอกาสของวันแม่ที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้ความสำคัญกับช่วงเวลาสุดพิเศษ ททท. ร่วมกับโลตัสพร้อมพันธมิตรทางการท่องเที่ยว จัดโครงการ “สิงหา แม่พาเที่ยว” เป็นการตอบเทรนด์การท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน ที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเพื่อเติมเต็มความหมายของชีวิต เน้นประสบการณ์การพักผ่อนที่คุ้มค่า ตลอดจนนิยมท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเล็กร่วมกับคนใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว หรือเพื่อนฝูงโดยแจกบัตรกำนัลโรงแรมห้องพัก บัตรรับประทานอาหาร กิจกรรมท่องเที่ยว พร้อมบัตรกำนัลจากโลตัส รวมกว่า 10,000 รายการ ให้คุณแม่พาคุณลูกออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันแสนอบอุ่นภายในครอบครัว และพบกับประสบการณ์ 5 Must Do in Thailand ในพื้นที่เมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว 20 จังหวัดทั่วประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง สุโขทัย นครราชสีมา นครพนม ขอนแก่น ชลบุรี จันทบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สระบุรี กระบี่ ภูเก็ต พังงา ตรัง ระนอง และกรุงเทพมหานครนางสาววรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด โลตัส กล่าวว่า โลตัส มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณ ททท. ที่ได้ให้โลตัสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้กับคนไทยในครั้งนี้ พร้อมร่วมเติมเต็มความสุขทุกครอบครัว ขอมอบประสบการณ์พิเศษ บัตรกำนัลเงินสด ให้เป็นของขวัญวันแม่ ให้คนไทยได้เข้าร่วมในทุกสาขาของโลตัส ตลอดระยะเวลาของแคมเปญสำหรับ โครงการสิงหา แม่พาเที่ยว ได้รวบรวมสิทธิพิเศษ โปรโมชั่นส่วนลดที่พัก ร้านอาหาร 10-50% ใน 20 เส้นทางเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว อาทิ โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, โรงแรม La Vela Khao Lak จังหวัดพังงา, โรงแรม Foto Hotel จังหวัดภูเก็ต, โรงแรม THAN Wellness Destination จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โรงแรม Sangkaew House Chiang Rai จังหวัดเชียงราย, โรงแรม Siri Regent Nakornphanom จังหวัดนครพนม เป็นต้น มอบให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน เพื่อให้สิงหานี้ เต็มไปด้วยทริปแห่งความทรงจำ ที่ไม่รู้ลืม