9 ร้านสุดฮอตใน "ขอนแก่น" เช็คอินความอร่อยพร้อมส่วนลดจาก "อวานี ขอนแก่น"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักได้ที่

โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

999 หมู่ 4 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

เว็บไซต์ www.avanihotels.com/en/khon-kaen

อีเมล์ khonkaen@avanihotels.com โทรศัพท์ 0-4320-9888 แฟ๊ก 0-4320-9889

เฟสบุ๊ค @avanikhonkaen/ l อินสตาแกรม @avani_khonkaen l ไลน์ ไอดี @avani_khonkaen

รวมลิสต์ 9 ร้านสุดฮอต ที่เป็นเดอะเบสซิกเนเจอร์ในขอนแก่น ทั้งร้านอาหารไทย อาหารท้องถิ่น อาหารอีสาน อาหารเวียดนาม และคาเฟ่ ให้ทุกท่านที่มาเยือนได้ลิ้มลอง! พิเศษสำหรับผู้ที่เข้าพักอวานี ขอนแก่น เพียงแสดงบัตรห้องพัก (Key Card) รับส่วนลดทันทีสูงสุดถึง 10% ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคมได้รับรางวัล มิชลินไกด์ นำเสนออาหารไทยร่วมสมัย มีการใส่กลิ่นอายของท้องถิ่นอีสานอยู่ในหลากหลายเมนู และพิถีพิถันด้านอาหารระดับเดียวกับ Fine Dining ท่ามกลางบรรยากาศสบาย ๆทางร้านตั้งใจทำบะหมี่ไข่เองทุกขั้นตอน หากทานคู่กับหมูแดง หมูกรอบและเกี๊ยว ยิ่งเพิ่มความอร่อยขึ้นมาอีกขั้นที่ไม่ได้มีดีเฉพาะเมนูเย็นตาโฟ แต่เผือกทอด ลูกชิ้นปลาก็อร่อยไม่แพ้กันร้านอาหารเวียดนามชื่อดัง เส้นเฝอเหนียวนุ่ม น้ำซุปอร่อยกลมกล่อม และอาหารเวียดนามเมนูอื่น ๆ ให้เลือกรับประทานอีกมากมายสุดยอดร้านอาหารไทยโบราณ อาหารอีสานคลาสสิกในขอนแก่น อาหารทุกจานจัดจ้าน ครบเครื่องสุด ๆ และมีพื้นที่รองรับลูกค้าได้ถึง 500 ท่านร้านอาหารเวียดนามอีกหนึ่งร้าน ที่อยู่คู่เมืองขอนแก่นมากว่า 60 ปี มีสูตรต้นตำรับจากเวียดนามแท้ ๆ ทั้งยังมีอาหารอีสาน หลากหลายเมนูให้ชวนลิ้มลองคาเฟ่เท่ ๆ สำหรับคอกาแฟ มีกาแฟ Specialty ให้เลือกหลายสายพันธุ์ และมีเมนูซิกเนเจอร์ทุกซีซั่นตั้งอยู่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่สุดร่มรื่นรับรองถูกใจคนรักกาแฟ และเบเกอรี่สายมินิมอลอย่างแน่นอนร้านสุดฮิตใจกลางเมืองขอนแก่น กินนม ชมวิว นั่งชิลยามเย็น ตกแต่งสไตล์จีนไม่เหมือนใคร สะดุดตาทุกท่านที่ผ่านมาบนถนนศรีจันทร์เช็กอินทุกร้านแล้ว อย่าลืมมาเช็กอินหนึ่งในโรงแรมที่หลายคนนึกถึงเมื่อมาพักเมืองขอนแก่น สามารถพักผ่อนท่ามกลางความสบายในแบบสถาปัตยกรรมอีสานบนทำเลใจกลางเมืองขอนแก่น ทั้งยังมีห้องอาหาร บาร์ และห้องคาราโอเกะ ถือเป็นสีสันของโรงแรม จำนวน 5 ห้องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น เดอะ โกลบ (The Globe) ห้องอาหารนานาชาติ, จู้ ฟาง (Ju Fang) ห้องอาหารจีนสไตล์ฮ่องกง ที่ห้ามพลาดโดยเฉพาะเมนูติ่มซำนึ่งสด, ลอนดอน อินน์ (London Inn) บาร์ภายในโรงแรมที่ดีทั้งบรรยากาศ รสชาติอาหาร และเครื่องดื่ม, เค้ก แอนด์ มอร์ (Cakes and More) คาเฟ่และอาหารว่าง รวมถึงห้องคาราโอเกะขนาดใหญ่ภายในโรงแรมที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อเติมเต็มประสบการณ์การมาเที่ยวขอนแก่น ตั้งแต่สระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ไปจนถึงห้องออกกำลังกาย (AvaniFit) และบริการสปา (AvaniSpa)ในราคาเริ่มต้นที่ 2,500 บาท++ ต่อห้อง ต่อคืน รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน (*ราคาเริ่มต้นอาจเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา) โรงแรมมีบริการ รถรับ-ส่ง สนามบิน และไปยังแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพัก#########################################