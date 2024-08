“24 มรดกโลกแห่งใหม่” ประจำปี 2024 มรดกทรงคุณค่าของชาวโลก

ในทุกๆ ปี องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ(UNESCO) จะมีการประกาศรายชื่อมรดกโลกแห่งใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกโดยในปีนี้ มีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ 21-31 กรกฎาคม 2567 ซึ่งก็มีการประกาศมรดกโลกแห่งใหม่ออกมาแล้ว และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยก็มีมรดกโลกแห่งใหม่เพิ่มขึ้นเช่นกัน นั่นคือจ.อุดรธานีในปีนี้ มีแบ่งเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม 19 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 4 แห่ง และ มรดกโลกแบบผสมผสาน 1 แห่ง ดังนี้(China) เส้นแกนกลางที่ทอดยาวจากเหนือจรดใต้ใจกลางกรุงปักกิ่ง ประกอบด้วย พระราชวังและสวนของจักรพรรดิในอดีต อนุสาวรีย์ และอาคารต่างๆ เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของเมือง และการวางผังเมืองของจีน พื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสายที่อยู่คู่ขนานกันนี้มีการตั้งถิ่นฐานมาประมาณ 3,000 ปีแล้ว แต่เส้นแกนกลางนี้มีต้นกำเนิดในช่วงราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1271-1368) ซึ่งสถาปนาเมืองหลวงต้าตู้ขึ้นทางตอนเหนือ มีสิ่งก่อสร้างบางส่วนที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368-1644) และได้รับการปรับปรุงในช่วงราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1636-1912)(Romania) กลุ่มประติมากรรมที่ Targu Jiu ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อวีรบุรุษชาวโรมาเนียในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง โดยตั้งอยู่ในสวนสาธารณะสองแห่งที่เชื่อมกันด้วยถนนสายแคบๆ ประติมากรรม 3 ชิ้นได้แก่ โต๊ะแห่งความเงียบ ประตูแห่งการจูบ และเสาอินฟินิตี้ โดยในพื้นที่นี้มีการผสมผสานกันระหว่างประติมากรรมนามธรรม ภูมิสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการวางผังเมืองที่คิดโดย Constantin Brancusi(Russian Federation) พื้นที่นี้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Kenozero ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย แสดงให้เห็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ประกอบด้วยการตั้งถิ่นฐานในชนบทแบบดั้งเดิม เช่น สถาปัตยกรรมไม้พื้นถิ่น มีโบสถ์ไม้ที่แต่เดิมตกแต่งเพดานด้วยการทาสีเป็นภาพสรวงสวรรค์ ถือเป็นสถานที่สำคัญทางสังคม วัฒนธรรม และภาพลักษณ์ของพื้นที่ เน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณของผู้อยู่อาศัยกับสภาพแวดล้อมนี้(Romania) เป็นแนวพรมแดนทางบกที่ยาวที่สุดและซับซ้อนที่สุดของอดีตมณฑลโรมันในยุโรป โดยตลอดแนวพรมแดนนี้ประกอบด้วยป้อมปราการ กำแพงดิน หอสังเกตการณ์ และอาคารต่างๆ มีอายุมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 2(Iran) ซากโบราณสถานของเมืองโบราณเฮกมาตาเนห์ มีผู้อาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบสามพันปี เป็นหลักฐานที่สำคัญและหายากของอารยธรรม Medes ในศตวรรษที่ 7 และ 6 ก่อนคริสตศักราช และต่อมาเป็นเมืองหลวงในช่วงฤดูร้อนของจักรวรรดิอะคีเมนียะห์ จักรวรรดิซิลูซิด จักรวรรดิพาร์เธีย และจักรวรรดิซาเซเนียน(South Africa) พื้นที่นี้แสดงถึงมรดกของการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน การปลดปล่อย และการปรองดองของแอฟริกาใต้ ประกอบด้วย 14 ส่วนตั้งอยู่ทั่วประเทศ เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การเมืองของแอฟริกาใต้ในศตวรรษที่ 20(Ethiopia) เป็นกลุ่มของโบราณสถานที่เก็บรักษาบันทึกทางโบราณคดีและบรรพชีวินวิทยา รวมถึงรอยเท้า ซึ่งเป็นพยานถึงการยึดครองของพื้นที่โดยกลุ่มโฮมินินเมื่อสองล้านปีก่อน ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 2,000 ถึง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้เกิดฟอสซิลเก่าแก่ในชั้นหินที่มีอายุเก่าแก่ ร่วมกับเครื่องมือต่างๆ ที่ทำจากหินภูเขาไฟ(India) เป็นที่ตั้งของสุสานหลวงแห่งไทอาหม เป็นเวลากว่า 600 ปีแล้วที่ชาวไทอาหมได้สร้างโมดาม (เนินดิน) เพื่อเน้นภูมิประเทศตามธรรมชาติของเนินเขา ป่าไม้ และน้ำ จึงก่อให้เกิดภูมิประเทศอันศักดิ์สิทธิ์ มีการปลูกต้นไทรและต้นไม้ที่ใช้ทำโลงศพ และยังมีพิธีกรรมในการบรรจุพระศพพร้อมด้วยสิ่งของ เช่น อาหาร ม้า ช้าง และบางครั้งก็เป็นราชินีและคนรับใช้(Thailand) ที่นี่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมสีมาในสมัยทวารวดี แม้ว่าเครื่องหมายเขตแดนอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับพื้นที่ปฏิบัติธรรมของสงฆ์ฝ่ายเถรวาทจะแตกต่างกันไปตามวัสดุ แต่การใช้หินอย่างกว้างขวางจะพบได้เฉพาะในภูมิภาคที่ราบสูงโคราช บริเวณเทือกเขาภูพระบาทยังคงรักษาซากหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกของหินในแหล่งกำเนิดสีมาตั้งแต่สมัยทวารวดี ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงประเพณีที่ครั้งหนึ่งเคยแพร่หลายในภูมิภาคนี้(Burkina Faso) อาคารสถาปัตยกรรมดินที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงองค์กรทางสังคมและคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวกาเสนา ราชสำนักล้อมรอบด้วยกำแพงป้องกัน คั่นด้วยกำแพงและทางเดินที่นำไปสู่สถานที่ประกอบพิธีและสถานที่ชุมนุม กระท่อมเหล่านี้ได้รับการตกแต่งที่มีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์โดยผู้หญิง(Japan) เหมืองทองคำเกาะซาโด ประกอบด้วยหลายส่วนซึ่งแสดงให้เห็นวิธีการทำเหมืองแบบไม่ใช้เครื่องจักร สะท้อนถึงกิจกรรมการขุดและการจัดระเบียบทางสังคมและแรงงานได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นองค์ประกอบทางโบราณคดีทั้งด้านบนและใต้พื้นดิน(State of Palestine) เป็นอารามที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในตะวันออกกลาง ย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 4 ตั้งอยู่ตรงจุดยุทธศาสตร์ตรงทางแยกของเส้นทางการค้าและการสื่อสารหลักระหว่างเอเชียและแอฟริกา ทำให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เป็นตัวอย่างความเจริญรุ่งเรืองของศูนย์กลางทะเลทรายในสมัยไบแซนไทน์(Germany) กลุ่มที่พำนักที่ประกอบไปด้วยพระราชวังและคฤหาสน์ของแกรนด์ดยุก อาคารทางวัฒนธรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงทะเลสาบ สะท้อนถึงจิตวิญญาณของนักประวัติศาสตร์ในยุคนั้น ตั้งแต่นีโอเรอเนซองส์ นีโอบาโรก และนีโอคลาสสิก โดยได้รับอิทธิพลจากยุคเรอเนซองส์ของอิตาลี(Malaysia) ถ้ำขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อถึงกัน แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับป่าฝนมาอย่างยาวนาน ครอบคลุมอย่างน้อย 50,000 ปี ตั้งแต่สมัยไพลสโตซีนจนถึงสมัยกลางโฮโลซีน แหล่งโบราณคดีอันอุดมสมบูรณ์ ภาพวาดหินยุคก่อนประวัติศาสตร์ และการฝังศพรูปทรงเรือที่พบทางด้านเหนือของเทือกเขา แสดงให้เห็นสภาพทางชีววิทยาและชีวิตมนุษย์ในช่วงเวลานี้(Saudi Arabia) ตั้งอยู่ที่จุดยุทธศาสตร์ของเส้นทางการค้าโบราณของคาบสมุทรอาหรับ และถูกทิ้งร้างอย่างกะทันหันในช่วงศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราช พบซากทางโบราณคดีเกือบ 12,000 ชิ้น นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคก่อนอิสลามตอนปลาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือยุคหินเก่าและยุคหินใหม่ของคนยุคแรก โครงสร้างเรียว กองหินและสิ่งก่อสร้างทรงกลม ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งคัชม์ คารยาห์ งานแกะสลักหิน สุสานและกองหินในหุบเขา ป้อม/กองคาราวาน โอเอซิส และระบบการจัดการน้ำโบราณ และร่องรอยของเมืองกอร์ยัต อัล-เฟา(South Africa) ที่นี่มีส่วนช่วยให้เข้าใจถึงต้นกำเนิดของมนุษย์ยุคใหม่ที่มีพฤติกรรม ความสามารถทางปัญญาและวัฒนธรรมของพวกเขา และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่พวกเขารอดชีวิตมาได้ แสดงให้เห็นผ่านหลักฐานของการแปรรูปดินเหลืองใช้ทำสี รูปแบบการแกะสลัก ลูกปัดตกแต่ง เปลือกไข่ที่ตกแต่งแล้ว อาวุธกระสุนปืนขั้นสูงและเทคนิคสำหรับการผลิตเครื่องมือ(Kenya) เมืองเกดีที่ถูกทิ้งร้างแห่งนี้ล้อมรอบด้วยป่าชายฝั่งที่หลงเหลืออยู่ และเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดของภาษาสวาฮิลีบนชายฝั่งแอฟริกาตะวันออกตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ถึง 17 ในช่วงเวลานี้ เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการค้าและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่ซับซ้อนซึ่งข้ามมหาสมุทรอินเดีย เชื่อมโยงศูนย์กลางชายฝั่งแอฟริกากับเปอร์เซียและพื้นที่อื่นๆ การตั้งถิ่นฐานนี้ถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจนด้วยกำแพงและลักษณะที่หลงเหลือของสถาปัตยกรรมภายในประเทศ ศาสนา และพลเมือง และระบบบริหารจัดการน้ำที่ซับซ้อน แสดงถึงคุณลักษณะของสถาปัตยกรรมภาษาสวาฮิลีและการวางผังเมืองอย่างชัดเจน โดยใช้วัสดุต่างๆ เช่น เศษปะการัง ปะการังและปูนดิน และไม้(Jordan) เป็นชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคโรมัน ช่วงศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราช ไปจนถึงปลายศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตศักราช ยังคงเห็นโครงสร้างหินบะซอลต์ตั้งแต่สมัยไบแซนไทน์และอิสลามตอนต้น โดยอาคารโรมันบางส่วนได้รับการปรับเปลี่ยนโดยผู้อยู่อาศัยในยุคหลัง(Italy) ถนนสายยาวกว่า 800 กิโลเมตรเป็นถนนสายสำคัญที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดที่สร้างโดยชาวโรมันโบราณ ตั้งแต่ 312 ก่อนคริสตศักราชถึงช่วงศตวรรษที่ 4 แรกเริ่มเป็นถนนยุทธศาสตร์ทางทหาร ต่อมาจึงช่วยเชื่อมต่อเมืองต่างๆ เข้าด้วยกัน มีการตั้งถิ่นฐานใหม่ๆ เกิดขึ้น และอำนวยความสะดวกด้านการเกษตรและการค้า(China) ทะเลทรายปาเดนจารัน เป็นจุดนัดพบของพื้นที่ทรายสามแห่งของจีน และเป็นทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ โดดเด่นด้วยความหนาแน่นของเนินทรายขนาดใหญ่ที่ตัดกับทะเลสาบระหว่างเนินทราย ภูมิทัศน์ที่หลากหลายยังส่งผลให้เกิดความหลากหลายของแหล่งที่อยู่อาศัยในระดับสูง และด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพด้วย(Brazil) พื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งประกอบด้วยเนินทรายชายฝั่งสีขาวที่มีทะเลสาบชั่วคราวและถาวร นอกเหนือจากบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว อุทยานแห่งนี้ยังมีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์และธรณีวิทยา ธรณีสัณฐานวิทยาที่มีนัยสำคัญระดับโลก(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดของ ระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุซึ่งสะสมมาเป็นเวลา 9,000 ปีที่ผ่านมา เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลากหลายของนกหลากหลายสายพันธุ์ และแสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นที่หลากหลายซึ่งหาไม่ได้จากที่อื่นในโลก(Bosnia and Herzegovina) โดดเด่นด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในถ้ำที่น่าทึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น้ำใต้ดิน ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีกระดูกสันหลังหลายชนิดที่ถูกคุกคามทั่วโลก และเป็นหนอนท่อใต้ดินเพียงแห่งเดียวในโลก ตลอดจนพืชหลากหลายสายพันธุ์เฉพาะถิ่นในคาบสมุทรบอลข่าน(France) เป็นข้อพิสูจน์ที่ยอดเยี่ยมถึงการยึดครองดินแดนของหมู่เกาะ Marquesas ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ โดยอารยธรรมของมนุษย์ที่เดินทางมาทางทะเลราวปีคริสตศักราช 1000 และพัฒนาขึ้นบนเกาะโดดเดี่ยวเหล่านี้ระหว่างศตวรรษที่ 10 ถึง 19 นอกจากนี้ยังเป็นจุดรวมของความหลากหลายทางชีวภาพที่ผสมผสานระบบนิเวศทางทะเลและบนบกที่ไม่สามารถทดแทนและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเป็นพิเศษนอกจากนี้ ยังมีอีก 2 แห่ง คือ(Denmark, Germany, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America) การตั้งถิ่นฐานของคริสตจักรโมราเวียนเป็นส่วนขยายของนิคมของคริสตจักรโมราเวียน (เดนมาร์ก) ที่ได้รับการจารึกไว้ในรายชื่อมรดกโลกแล้ว โดยส่วนขยายประกอบด้วยพื้นที่ 3 แห่ง ที่ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 18: เฮิร์นฮุต (เยอรมนี) เบธเลเฮม (สหรัฐอเมริกา) และเกรซฮิลล์ (สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ) การตั้งถิ่นฐานแต่ละแห่งมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมของตัวเองตามอุดมคติของโบสถ์ Moravian แต่ปรับให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น(China) เขตรักษาพันธุ์นกอพยพตามแนวชายฝั่งทะเลเหลือง-อ่าวโป๋ไห่ของจีน ถือเป็นส่วนขยายต่อเนื่องในชื่อเดียวกันที่เคยได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของระบบพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก พื้นที่ชุ่มน้ำทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทางนิเวศน์อันเป็นเอกลักษณ์ในฐานะจุดแวะพักที่ขาดไม่ได้สำหรับนกน้ำหลายล้านตัว และเป็นตัวอย่างที่สำคัญของมรดกทางธรรมชาติที่มีร่วมกันซึ่งรวมอยู่ในนกอพยพ#########################################