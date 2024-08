เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ จัดงาน “THE MALL LIFESTORE BANGKAPI HALALICIOUS” มหกรรมฮาลาลครั้งยิ่งใหญ่ เปิดประตูสู่สากล ยกทัพเมนูความอร่อยฮาลาลกว่า 100 เมนู

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ตอกย้ำการเป็น FOOD DESTINATION HUB แห่งกรุงเทพตะวันออก ร่วมกับ สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA) และ มุสลิมไทยโพสต์ จัดงาน “THE MALL LIFESTORE BANGKAPI HALALICIOUS” มหกรรมฮาลาลครั้งยิ่งใหญ่ เปิดประตูสู่สากล อิ่มอร่อยกับอาณาจักรอาหารฮาลาลกับหลากหลายเมนูนานาชาติชื่อดัง เพื่อยกระดับสินค้าฮาลาลสู่มาตราฐานสากล รวมถึงสินค้าของใช้ น้ำหอมไม้กฤษณา พร้อมสนุกไปกับศิลปินและกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมาย โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2567 ที่ M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิงาน “THE MALL LIFESTORE BANGKAPI HALALICIOUS” จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับธุรกิจอาหาร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่ระดับสากล โดยปัจจุบันสินค้าฮาลาลของไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับที่ 11 ของโลก โดยงาน “THE MALL LIFESTORE BANGKAPI HALALICIOUS” มหกรรมฮาลาลครั้งยิ่งใหญ่ เปิดประตูสู่สากล ได้รวบรวมร้านอร่อยในแบบฉบับอาหารฮาลาล กว่า 100 เมนู พร้อมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชน และได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรี และดาโต๊ะโจจี แซมูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเชีย ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมพูดคุยกับ ทับทิม - อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ นักแสดงสาวสวยมากความสามารถ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิภายในงานร่วมสัมผัสอรรถรสแห่งความอร่อยจากร้านอาหารนานาชาติชื่อดังมากมาย อาทิ· AL MERROZ HOTEL BANGKOK ที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยของ “คีซาดิย่า และทาโก้” อาหารขึ้นชื่อของประเทศแทบเอเชียใต้ และตะวันออกกลาง รวมทั้งเบเกอรี่ พัฟ แอนด์ พาย ระดับพรีเมียม 5 ดาว· JUST SALT STEAK ร้านอาหารอิตาเลี่ยน - ไทยฟิวชั่น โดยมี พิซซ่า นาโปลี พาสต้า และ สเต็กที่นำเนื้อวัว ลิ้นวัว ปรุงรสขึ้นทำเป็นเมนูต่างๆ เมนูไฮไลท์ “ลิ้นวัวย่าง” “ข้าวผัดมันเนื้อลิ้นวัว”· BROTHERS'S KITCHEN ร้านอาหารและคาเฟ่ อิสลาม-จีน สไตล์ฮองกง ที่อัดแน่นไปด้วยเมนูคุณภาพ มีเมนูเป็ดและเกี๊ยวทะเลดำเดือดเป็นเมนูเด็ดประจำร้าน รวมถึงขนมและเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร· ร้านเนื้อแท้ ร้านเนื้อชื่อดังพร้อมเนื้อนำเข้า Black Angus 100 % คุณภาพระดับพรีเมียม ในราคาจับต้องได้ โดย คุณโต วีรชน ศรัทธายิ่ง อดีตนักร้องนำ SILLY FOOLS· AT HOME DELICIOUS HALAL CUISINE ร้านอาหารฮาลาลโฮมเมดสไตล์ผู้ดีอังกฤษ เมนูอาหารสุดพรีเมี่ยมหาทานยาก บางเมนูต้องโทรสั่งล่วงหน้าก่อน 1 วัน เมนูไฮไลท์ BEEF WELLINGTON, POT PIE, TIMBER RING· ออร์แกนิควา ไทยแลนด์ ฟาร์มผลไม้สดและผลไม้อบแห้ง เจ้าใหญ่ของประเทศไทย มีผลไม้สด ทั้งในประเทศไทยและนำเข้าจากต่างประเทศเกรดพรีเมียม รวมถึงผลไม้แปรรูป มาตราฐานฮาลาล และอย.· PIZZA ROF BOY ร้านอาหารอิตาเลี่ยน-เม็กซิกันสไตล์ Halal โฮมเมดของเชฟชื่อดังอย่าง เชฟซัยยิดซูลกิฟลี ไซห์ฮามิ หรือ เชฟยิส เป็นเชฟไทยมุสลิมเชื้อสายปากีสถาน ได้รับรางวัล Robinhood Awards ในปี 2024 สาขา แรงบัลดาลใจ โดยมีเมนูไฮไลท์ พิซซ่าเตาถ่านโฮมเมด และเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้าน “พิซซ่าโฮมเมดแป้งบางกรอบ” ชีสแน่นๆ หน้านุ่มๆ กลิ่นของแป้งที่หอมอร่อย ผสมผสานรสชาติของซอสที่จัดจ้าน ถูกปากคนไทย พร้อมด้วย เบอร์เกอร์ ทาโก้ เคซาดีญ่า พาสต้า ผักโขมอบชีส และเครื่องดื่มอีกมากมาย· ร้านข้าวมันไก่หอมฉุย ข้าวมันไก่สิงคโปร์ ไก่มีความฉ่ำนุ่ม หั่นชิ้นหนาไม่ตบ ราดด้วยน้ำซีอิ๊วสไตล์สิงคโปร์มีความหอมเสริมรสชาติไก่ให้อร่อยและฉ่ำยิ่งขึ้น เสริฟพร้อมน้ำจิ้มสไตล์สิงคโปร์ ถึง3 แบบนอกจากนี้ สนุกสนานไปกับกิจกรรมที่จะถ่ายทอดเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิม อาทิ การประสานเสียงอนาชีด, การแสดงซามันแดนซ์, การแสดงศิลปะป้องกันตัวปันจักสีลัต, โชว์เขียนอักษรอาหรับมินิทอล์ก และ การสาธิตทำอาหาร โดย เชฟยิสลิ้มรสความอร่อยแบบนานาชาติ ของอาหารฮาลาลที่คุณต้องร้องว้าว ได้ที่งาน THE MALL LIFESTORE BANGKAPI HALALICIOUS ในวันที่ 1-7 สิงหาคม 2567 บริเวณ M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ