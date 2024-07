กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมออนไลน์ได้ถกเถียงกัน สำหรับหนังสั้นของแบรนด์ดังอย่าง Apple หลังจากปล่อยหนังสั้นชุด The Underdogs: Out Of Office ซึ่งถ่ายทำในเมืองไทย และสื่อภาพกรุงเทพฯ (ในฐานะประเทศไทย) ออกไปสู่สายตาชาวโลกเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา