จิบอาฟเตอร์นูนทีธีมคลาสสิก ที่ "โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ"

ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์

Website : www.stregisbangkok.com

Facebook : https://www.facebook.com/TheStRegisBangkok

Instagram : @stregisbangkok

Line : @stregisbangkok

นำเสนอชุดน้ำชายามบ่ายธีมใหม่ที่พาทุกท่านเดินทางไปช่วงต้นกำเนิดของการจิบน้ำชายามบ่ายในสมัยกลางศตวรรษที่ 19 โดยเมนูของหวานและของคาวถูกรังสรรค์อย่างประณีตจากสูตรอาหารดั้งเดิม เพิ่มการใช้เทคนิคสมัยใหม่ นำเสนอในรูปลักษณ์ที่สวยงามมากยิ่งขึ้น เชิญชวนทุกท่านเดินทางกลับไปยังช่วงเวลาอันเฟื่องฟูของประเพณีการจิบน้ำชายามบ่ายที่นับว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางสังคมอันหรูหรา ด้วยขนมธรรมเนียมการจิบน้ำชายามบ่ายเริ่มมาจากดัชเชส แห่งเบดฟอร์ดผู้ชื่นชอบการรวมตัวกับเพื่อนฝูงเพื่อจิบน้ำชาและทานขนมปังกับเนยเพื่อคลายความหิวระหว่างมื้อเที่ยงและมื้อเย็น ต่อมาคุณแคโรไลน์ แอสเตอร์ มารดาของผู้ก่อตั้งโรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส ได้รับเอาธรรมเนียมนี้เข้ามายังโรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส นิวยอร์ก เพื่อใช้สำหรับเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนคนสนิท ทำให้การจิบน้ำชายามบ่ายกลายเป็นธรรมเนียมอันล้ำค่า และเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่มีในโรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส ทุกแห่งทั่วโลกเริ่มด้วยเมนูของหวานสร้างสรรค์โดยหัวหน้าเชฟขนมหวาน เชฟนันทิดา เนรมิตขนมหวานฝรั่งเศสสูตรดั้งเดิมออกมาในรูปแบบใหม่ อาทิ ทาร์ตเลมอน (Lemon Tart) นำเสนอในรูปแบบแซนด์วิชตกแต่งด้วยเมอแรงค์ด้านบน พายแอปเปิลสไตล์ฝรั่งเศส (Apple Tatin) เสิร์ฟเป็นทาร์ตขนาดเล็กที่มีคุกกี้เนยแบบฝรั่งเศสเป็นฐานแต่งด้วยแอปเปิ้ลผัดซอสคาราเมลด้านบน ต่อด้วยความสดชื่นของผลไม้ด้วย มาการองมิกซ์เบอร์รี่และลิ้นจี่ (Fresh Fruit Macaron) และยังมี ขนมปารีสเบรสท์ (Paris Brest) ขนมสอดไส้ครีมมูสเซลีนฮาเซลนัทเคลือบช็อกโกแลตนมด้านล่าง และ เค้กสตรอว์เบอร์รีสไตล์ฝรั่งเศส (Citrus Fraisier Cake) ที่มาในรูปแบบของเค้กโรลเคลือบช็อกโกแลตรสสตรอว์เบอร์รี่และส้มยูซุ ปิดท้ายด้วย สโคนส้ม (Orange Scones) เสิร์ฟพร้อมกับแยมผลไม้ ครีมชีส และวิปครีม ทานคู่กับชา The St. Regis Exclusive Blend ชาเอกลักษณ์ของโรงแรมเพื่อเติมเต็มประสบการณ์การจิบน้ำชายามบ่ายให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นสำหรับเมนูของคาวสร้างสรรค์โดยหัวหน้าเชฟมาเตโอ และทีมเชฟมากความสามารถ นำเสนอความคลาสสิกอย่างประณีตด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัย อาทิ แซลมอนรมควันหมักขิงบนขนมปังบริยอช (Ginger Marinated Salmon on Toasted Brioche Bread) เป็นการนำแซลมอนรมควันมาปรุงใหม่ให้มีความสดชื่นมากยิ่งขึ้น แป้งชูฟักทองไส้ครีมตับห่าน (Pumpkin Choux) สอดไส้ครีมตับห่านรสเข้มข้นตัดรสชาติด้วยแยมสตรอว์เบอร์รี่ เพิ่มความหลากหลายของรสชาติด้วย ทาร์ตชีสบูราต้าและมะเขือเทศ (Fresh Burrata and Tomato Tart) ทำจากชีสบูราต้าและไข่มุกโหระพา และ ขนมปังโรยงาไส้ทาร์ทาร์ทูน่าและเจลส้มยูซุ (Yuzu Infused Tuna Tartar on a Sesame Bun) ที่มีกลิ่นอายของอาหารสไตล์เอเชีย ปิดท้ายของคาวด้วย ซุปเย็นกัซปาโชมะเขือเทศและส้ม (Tomato and Orange Gazpacho) ที่ให้ความสดชื่นด้วยรสชาติเปรี้ยวจากทั้งสองวัตถุดิบร่วมเฉลิมฉลองและสังสรรค์กับมิตรสหายและครอบครัวไปกับชุดน้ำชายามบ่ายธีมคลาสสิกนี้ในราคา 2,500 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน รวมชาหรือกาแฟ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 17.00 น.