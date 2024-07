ททท.หนุน “กาญจนบุรี” เป็นจุดหมายพาย SUP ระดับเวิลด์คลาส

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท 306 สตูดิโอ ดีไซน์ จำกัด หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การแข่งขันกระดานยืนพาย รายการ “THE ROUTE 97” ขึ้นเป็นปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันกีฬากระดานยืนพายระยะทางไกลที่สุดในเอเชีย โดยมีระยะทางตลอดการแข่งขัน 106 กิโลเมตร บนแม่น้ำแควน้อยของจังหวัดกาญจนบุรีไฮไลท์เส้นทางการพายในปีนี้จะมีการผ่านจุดท่องเที่ยวสำคัญ อันได้แก่ บ่อน้ำร้อนลิ่นถิ่น น้ำตก 3 แห่ง สะพานแขวนใน เขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค และถ้ำกระแซ ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ภาพของสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของกาญจนบุรี ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำทั่วโลกนอกจากนี้ ในปีนี้ยังเป็นปีแรกที่จัดสรรให้มีการเดินทางมายังกาญจนบุรีโดยรถไฟจากหัวลำโพงเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟอีกด้วยนางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานกาญจนบุรี กล่าวว่า ททท. เดินหน้าอย่างต่อเนื่องเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นจังหวัดต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) รวมถึงผลักดันให้กิจกรรมกีฬากระดานยืนพาย (Stand Up Paddle Board) ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ต้องมาสัมผัสในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะที่เป็นจังหวัดจุดหมายปลายทางของการพาย SUP ที่ดีที่สุด ไม่ใช่แค่ระดับประเทศ แต่ยังมีศักยภาพเป็นจุดหมายของนักพายระดับโลกได้อีกด้วยโดยมั่นใจว่า การจัดการแข่งขันกีฬากระดานยืนพาย “ THE ROUTE 97” ครั้งที่ 3 นี้จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวหรือนักกีฬาได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ดึงดูดและกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) ซึ่งสามารถสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนข้อมูลเพิ่มเติม ททท. สำนักงานกาญจนบุรี https://web.facebook.com/tatkan