สุดปลื้ม! “บริษัท Apple” เลือก “ประเทศไทย” เป็นโลเคชั่นถ่ายทำโฆษณา

ทำเอาคนไทยปลื้ม หลังทางบริษัท Apple ได้เลือก “ประเทศไทย” เป็นโลเคชั่นสำหรับถ่ายทำโฆษณาเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งในคลิปได้เห็นสถานที่ต่างๆ และซอฟต์ พาวเวอร์ของไทยมากมาย ดังกระฉ่อนไปทั่วโลก!โดยคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ในยูทูบช่องทางการของ Apple ที่มีผู้ติดตามมากถึง 19.1 ล้านคน ซึ่งใช้ชื่อคลิปว่า The Underdogs: OOO (Out Of Office) | Apple at Work ซึ่งได้เผยแพร่ไปเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 67 โดยล่าสุดวันนี้ (23 ก.ค. 67) ได้มียอดการเข้าชมไปกว่า 2.9 ล้านครั้งแล้วเนื้อหาในคลิปเกี่ยวกับพนักงานบริษัทจากประเทศสหรัฐอเมริกาต้องเดินทางมาประเทศไทยเพื่อหาโรงงานผลิตสินค้า ซึ่งระหว่างที่อยู่ในไทยนั้นก็จะมีอาจมีปัญหาทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมเข้ามาเป็นอุปสรรค แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีด้วยการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ จากผลิตภัณฑ์ Apple เข้าช่วยแก้ปัญหานั่นเองซึ่งสีสันของคลิปสั้นนี้ก็คือได้เห็นความเป็นไทยในอีกแง่มุมของการทำงาน โดยเฉพาะการเดินทางในประเทศไทยด้วย รถตุ๊กตุ๊ก รถแท็กซี่ เรือข้ามฟาก รถไฟ และรถเมล์หวานเย็น ที่ทั้งโกลาหล วุ่นวาย และจอแจแต่เมื่อเป็นช่วงคลิปที่แสดงถึงการได้มาพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ ก็ดูเอ็นจอยและอยากออกไปท่องเที่ยวตามไม่ใช่น้อย โดยในคลิปจะได้เห็นสถานที่ต่างๆ มากมาย อาทิ ถนนเยาวราช หัวลำโพง โรงแรม และร้านอาหารสตรีทฟู้ดต่างๆรวมถึงยังได้เห็น Soft power ของไทย อย่าง กางเกงช้าง เสื้อช้าง ไอศกรีมสามมิติเยาวราช อาหารไทย ฯลฯ สอดแทรกมาในคลิปอยู่ตลอดเวลาด้วยงานนี้ทำเอาคนไทยปลื้มปริ่ม ที่ได้เห็นภาพของประเทศไทยโลดแล่นอยู่ในคลิปโฆษณาของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple ซึ่งมีผู้ติดตามจากทั่วโลกมากมาย เพราะเหมือนได้เป็นการโปรโมตประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกนั่นเอง!