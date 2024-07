ททท.จัดกิจกรรม "Amazing Thailand Muay Thai Summer Camp with WBC" ชูเอกลักษณ์มวยไทยสู่สากล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สภามวยโลก มวยไทย (WBC) แถลงข่าวกิจกรรม Amazing Thailand Muay Thai Summer Camp with WBC ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 - 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ททท. พร้อมด้วย พันเอกธนพล ภักดีภูมิ ประธานสภามวยโลก มวยไทย มร.เควิน นูน เลขาธิการสภามวยโลก มวยไทย และ เด็กชายบริดเจอร์ วอล์คเกอร์ (Bridger Walker) Ambassador ของสภามวยโลก จากสหรัฐอเมริกา พร้อมครอบครัว เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องอาหารสวนบัว โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว โดยมุ่งประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย พร้อมส่งมอบประสบการณ์ใหม่ผ่านการนำเสนอเอกลักษณ์มวยไทยในระดับสากล หวังดึงดูดกลุ่มเยาวชนและผู้ปกครองที่สนใจมวยไทยจากสหรัฐอเมริกากล่าวว่า ททท. มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวผ่านกลยุทธ์ในมิติของ MUST Try หรือศิลปะแม่ไม้มวยไทย จึงได้ผสานความร่วมมือกับ สภามวยโลก มวยไทย (WBC MuayThai) เพื่อจัดกิจกรรม Amazing Thailand Muay Thai Summer Camp with WBC ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยผ่านศิลปะการต่อสู้มวยไทย พร้อมเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนและผู้ปกครองที่สนใจมวยไทยจากสหรัฐอเมริกาได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเรียนรู้ ฝึกซ้อมมวยไทยที่ประเทศไทยซึ่งเป็นต้นกำเนิดของกีฬาดังกล่าว พร้อมทั้งท่องเที่ยวประเทศไทยในคราวเดียวกัน โดย ททท. ได้ประสานเชิญเด็กชายบริดเจอร์ วอล์คเกอร์ (Bridger Walker) พร้อมครอบครัว ซึ่งเป็น Ambassador ของสภามวยโลก จากสหรัฐอเมริกา มาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนที่สนใจและชื่นชอบในกีฬามวยไทยได้ออกเดินทางมายังประเทศไทยอีกด้วย ทั้งนี้ ททท. ได้วางแผนต่อยอดขยายการส่งเสริมตลาดกลุ่มเป้าหมายไปยังเยาวชนและผู้ปกครองในภูมิภาคลาตินอเมริกา ได้แก่ บราซิล อาร์เจนตินา และ เม็กซิโก ให้มวยไทยซัมเมอร์แคมป์ถูกบรรจุอยู่ในแพ็กเกจการขายประจำปีของบริษัทนำเที่ยว โดยจะเริ่มดำเนินกิจกรรมในเดือนมกราคม 2568 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีการเตรียมการในการวางแผนกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้กับบุตรหลาน และนำไปสู่การซื้อแพ็กเกจเพื่อเดินทางมายังประเทศไทยในอนาคตกล่าวว่า ผลจากความสำเร็จของกิจกรรม Summer Camp ณ นครซานดิเอโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ททท. สำนักงานลอสแอนเจลิส และ สภามวยโลก มวยไทย (WBC MuayThai) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีที่ผ่านมานั้นได้รับความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมจากเยาวชนและผู้ปกครองที่ชื่นชอบกีฬามวยไทยในประเทศสหรัฐอเมริกากว่า 200 ราย ทางสภามวยโลก มวยไทย (WBC MuayThai) จึงได้ต่อยอดความร่วมมือกับ ททท. เพื่อจัดกิจกรรม Amazing Thailand Muay Thai Summer Camp with WBC ในครั้งนี้ขึ้น โดย WBC ได้จัดทำตารางกิจกรรมเพื่อฝึกซ้อม ณ ค่ายมวยซุปเปอร์บอน กรุงเทพมหานคร และค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ พัทยา ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจะมีการจัดการแข่งขัน ณ ค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ พัทยา ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดย WBC มวยไทยจะเป็นผู้ประสานงานและจัดคู่แข่งขันให้เหมาะสมกับน้ำหนักและช่วงอายุของผู้เข้าร่วมแข่งขันต่อไปกิจกรรม Amazing Thailand Muay Thai Summer Camp with WBC มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -28 กรกฎาคม 2567 โดยนำเยาวชนและผู้ปกครองจำนวน 50 ราย เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเรียนรู้และฝึกซ้อมมวยไทยในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมรับชมมวยไทยที่สนามมวยราชดำเนินและสนามมวยลุมพินี พร้อมทั้งมีไฮไลต์สำคัญในการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูมวยไทยและมอบประกาศนียบัตร ณ วัดตึก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เพื่อส่งมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าผ่านพิธีการไหว้ครูมวยไทย และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความสำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พระเจ้าเสือ) ผู้ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งมวยไทยโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ททท. ได้รับเกียรติจากเด็กชายบริดเจอร์ วอล์คเกอร์ (Bridger Walker) พร้อมครอบครัว ซึ่งเป็น Ambassador ของสภามวยโลก จากสหรัฐอเมริกา เดินทางร่วมกิจกรรม โดยเด็กชายบริดเจอร์ วอล์คเกอร์ ได้รับยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษจากความกล้าหาญ “Honorary Champion” ที่ได้ช่วยชีวิตน้องสาวให้รอดพ้นจากสุนัขที่กำลังจะทำร้ายจนตัวเองถูกกัดที่ใบหน้าและศีรษะเป็นแผลฉกรรจ์ต้องเย็บถึง 90 เข็ม และเขาก็เปิดใจในภายหลังว่าในความคิดของตน ณ เวลานั้น คือ “ถ้าจะมีใครสักคนต้องตาย มันก็ควรจะเป็นผม” หลังจากนั้นสภามวยโลก (WBC) จึงยกย่องและมอบเข็มขัดให้และตั้งคลาสน้ำหนักบริดเจอร์เวท "Bridger weight" ในการชกมวยอาชีพตามชื่อ Bridger Walker สำหรับนักมวยที่มีน้ำหนักระหว่าง 200-224 ปอนด์ (91-102 กิโลกรัม) อีกทั้ง เด็กชายบริดเจอร์ วอล์คเกอร์ ชื่นชอบมวยไทยและอยากมาเที่ยวและฝึกมวยที่ประเทศไทยอีกด้วยทั้งนี้ กิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรท่องเที่ยว ได้แก่ บริษัทนำเที่ยว See My Thailand ในการดำเนินกิจกรรม Joint Promotion เพื่อเสนอขายแพ็กเกจในราคาพิเศษและได้รับการสนับสนุนราคาบัตรโดยสารพิเศษจากสายการบิน EVA Air สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม โดยททท. หวังว่าการจัดกิจกรรม Amazing Thailand Muay Thai Summer Camp with WBC จะสามารถดึงดูดกลุ่มเยาวชนและผู้ปกครองที่สนใจมวยไทยจากสหรัฐอเมริกาให้เดินทางมายังประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำหรับการเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้มวยไทยและการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำความสำคัญของมวยไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมและกีฬาระดับโลก