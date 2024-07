House of Tin Baron ร้านอาหารใต้ร่วมสมัยในคฤหาสน์เก่าแก่ของภูเก็ต

สถานที่แห่งนี้ คือ “House of Tin Baron” (ทินบารอน เฮาส์) ร้านอาหารแห่งใหม่ของภูเก็ต ที่รีโนเวทมาจากคฤหาสน์เก่าแก่ของคหบดีตั้งแต่ยุคเฟื่องฟูของกิจการเหมืองแร่ ที่นี่จึงเต็มไปด้วยบรรยากาศผสมกลมกล่อมระหว่างสองยุคได้อย่างลงตัวHouse of Tin Baron มีความหมายว่า บ้านของนายเหมืองดีบุก คฤหาสน์อายุกว่า 100 ปี บูรณะและเปลี่ยนสถานะใหม่มาสู่การเป็นร้านอาหารไทยแบบภาคใต้ข้อมูลจากร้านระบุว่า คฤหาสน์หลังนี้เคยเป็นสโมสร หรือ ก่งส้อ สำหรับการจัดเลี้ยงสังสรรค์ หรือที่ชุมนุมของกลุ่มนายหัวชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่ภูเก็ตเพื่อทำเหมืองแร่ดีบุก จากคำบอกเล่า “พระพิทักษ์ชินประชา” ผู้ที่เป็นเจ้าของอังมอเหลา (คฤหาสน์แบบฝรั่ง) แห่งแรกของภูเก็ต ได้ซื้อต่อเพื่อมาทำเป็นที่พักอาศัย แรงบันดาลใจของชื่อ House of Tin Baron ก็มาจาก หนึ่งในเจ้าของตามประวัตินั่นเองความงามสง่าของคฤหาสน์ที่ปรากฏในปัจจุบัน ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบชิโน-ยูโรเปียน ผ่านการตกแต่งใหม่โดย “องอาจ สาตรพันธุ์” สถาปนิกและเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบร่วมสมัย) ที่ประยุกต์ใช้ศิลปะแบบดั้งเดิมผสมผสานกับศิลปะสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน แสดงให้เห็นถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีกล่าวได้ว่า ไม่เพียงแต่ผู้มาเยือนที่คาดหวังจะมาลิ้มรสอาหารเท่านั้น แต่ใครที่ต้องการเสพความงามด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบของอาคารย้อนยุค ก็อิ่มเอมในอรรถรสนั้นไม่แพ้กัน ด้วยเอกลักษณ์พิเศษของโครงสร้างเดิม ไม่ว่าจะเป็น keystone ทั้งปีกซ้าย-ขวา หน้าต่างแบบครึ่งวงกลม เสาปูนแกะสลักแบบโบราณแบบบ้านเก่าในสมัยรัชกาลที่ ๔ - ๕ หน้าจั่วปูนปั้นลายพฤกษาอันอ่อนช้อย เป็นต้นร้านอาหารในตึกเก่าแก่แห่งนี้เสิร์ฟความอร่อยด้วยรสชาติอาหารใต้แบบดั้งเดิม และแบบร่วมสมัย มีทั้งคาวหวาน โดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นอันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อม และยังสะท้อนถึงเรื่องราวของคนภูเก็ตจากอดีตสู่ปัจจุบัน รวมทั้งยังมีเมนูอาหารตะวันตกเป็นอีกทางเลือกด้วยเมนูอาหารท้องถิ่นแบบทางใต้ที่คุ้นเคย เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ (180 บาท) หรือ น้ำพริกกุ้งสด น้ำชุบหยำ (220 บาท) เสิร์ฟมาพร้อมกับผักสดเป็นเครื่องเคียง กินคู่กับน้ำพริกที่รสเผ็ดจัดจ้านแบบอาหารใต้แท้ๆ, กุ้งผัดสะตอ (270 บาท) กุ้งสดตัวโตผัดแบบแห้งคลุกเคล้ากะปิและสะตอเข้ากัน หวานมันเค็มเผ็ดครบทุกมิติรสชาติ, แกงกะปิเนื้อปุเส้นหมี่ (380 บาท) เนื้อปูชิ้นโตในเครื่องแกงกะทิเข้มข้น เผ็ดร้อนกินคู่กับหมี่ขาวพอดีคำ, ผักเหมียงผัดไข่ (150 บาท) ผักสดรสฝาดขมที่กลมกล่อมเมื่อนำมาผัดกับไข่ กินคู่ข้าวสวยร้อนๆเข้ากันได้ดี ฯลฯถ้ายังต้องการความหลากหลายกว่าเดิม ก็มีเมนูอาหารใต้อร่อยๆให้เลือกอีกไม่ว่าจะเป็น สามชั้นทอดผัดเคย, ผักเหมียงต้มกะทิกุ้งสด, น้ำพริกเหมืองดีบุก น้ำพริกกะปิไข่เค็มเนื้อปูที่เสิร์ฟพร้อมปลาทรายและผักสด, ปลามงแซ่บผักกูด ปลาท้องถิ่นของภูเก็ตที่นำเสนอในรูปแบบซาชิมิ มาพร้อมกับน้ำยำรสจัดจ้าน หรือจะเป็นเนื้อย่างเครื่องแกงใต้ที่นำเอาเนื้อส่วนริบอายย่างแบบพอสุกราดด้วยซอสแกงใต้รสเผ็ดร้อน เสิร์ฟคู่กับยำมะเขือ เป็นต้น ซึ่งทุกเมนูล้วนแล้วแต่เป็นการนำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นของภาคใต้ในหลากหลายจังหวัดไม่เพียงแค่ภูเก็ตเท่านั้นแล้วอย่าลืมปิดท้ายด้วยของหวานสไตล์ภาคใต้อันดามัน เช่น โอ้เอ๋วแตงโม (90 บาท) ของหวานแบบฉบับภูเก็ตที่เสิร์ฟมาดับความเผ็ดร้อน เย็นชื่นใจและหอมกลิ่นแตงโม, ขนมจีบตรังกับไอศครีมกะทิสด (120 บาท), เฉาก๊วยที่เสิร์ฟคู่กับไอศครีมชาไทยใต้ (90 บาท) เป็นต้นนอกจากนี้ ยังมี “ทินบารอน บาร์” ที่เติมเต็มค่ำคืนของคุณให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยทีมบาร์เทนเดอร์ระดับรางวัล มาสร้างสรรค์ค็อกเทลที่ดึงเอาวัตถุดิบจากท้องถิ่นเป็นเมนูเครื่องดื่มอันเป็นเอกลักษณ์ ร้านอาหารแห่งนี้จึงตอบโจทย์ให้กับผู้มาเยือนทั้งกลางวันไปจนถึงยามค่ำคืน ตลอดจนการใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสังสรรค์ หรือโอกาสพิเศษต่างๆก็เหมาะถ. สตูล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ตเปิดทุกวัน 11.00 - 23.00 น.โทร. 09-5368-0888สิทธิพิเศษที่ 1 : รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อรับประทานครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)สิทธิพิเศษที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป (ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่มียอดใช้จ่ายภายในวันเดียวกัน)สอบถาม โทร. 09-5368-0888