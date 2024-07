Bakery Hut ขนมไหว้พระจันทร์ ย่านบางรัก มาพร้อมสูตรความอร่อยที่ไม่เหมือนใครกว่า 100 ไส้ หาทานได้ที่นี่ที่เดียว

ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อ

ในช่วงเดือนกันยายนที่กำลังจะมาถึงในปีนี้ ก็จะเป็นช่วงเวลาของเทศกาลมงคลอย่างเทศกาลแน่นอนว่าหลายๆ ท่านก็คงจะกำลังมองหาร้านขนมไหว้พระจันทร์เพื่อมอบเป็นของฝากให้ผู้ใหญ่และคนที่เรารัก วันนี้จะมาแนะนำร้านขนมไหว้พระจันทร์และขนมมงคลอย่างร้านที่เป็นร้านขนมไหว้พระจันทร์ระดับพรีเมียมที่มีคอนเซปต์ที่จะคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบชั้นดีเพื่อให้ลูกค้าของทางร้านได้ทานของที่ดีที่สุดเท่านั้นหน้าร้าน Bakery Hut จะอยู่ในซอยพัฒนา ถนนสุรวงศ์ ซึ่งทางเบเกอรี่ฮัท มีการรับผลิตขนมไหว้พระจันทร์สำหรับลูกค้าที่ต้องการปั้มลายหน้าขนมเป็นโลโก้องค์กร รวมถึงกล่องโลโก้บริษัทแตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อมอบเป็นของขวัญ หรือสำหรับใครที่ต้องสั่งผลิตเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นแบรนด์ของตัวเองก็สามารถสั่งได้เช่นเดียวกัน► สำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งผลิตสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 080-424-4868 , 080-424-6848 และ 093-653-2655 Line : @bakeryhut2007จุดเริ่มต้นจากการที่ คุณพรนรินทร์ สัตยาพันธุ์ หรือ “คุณหนู” ไม่อยากให้สูตรขนมมงคลหายไปจากครอบครัว คุณหนู จึงได้มีความตั้งใจที่สืบทอดขนมไหว้พระจันทร์ที่มีสูตรและรสชาติที่หาทานที่ไหนไม่ได้สืบทอดสูตรลับของครอบครัวมายาวนานกว่า 18 ปี ถือว่าเป็นร้านขนมไหว้พระจันทร์ในรูปแบบหรือขนมไหว้พระจันทร์ที่ปั้นสดด้วยมือทุกลูก จุดเด่นของเบเกอรี่ ฮัทต้องบอกว่าอยู่ที่ไส้ของขนมไหว้พระจันทร์ เพราะไส้ของทางร้านมีให้เลือกมากกว่า 100 รสชาติ ที่ผ่านการคิดค้นสูตรใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความจำเจ (แต่ทางร้านจะผลิตขายหลักๆ อยู่ประมาณ 50 รสชาติ)เมนูขนมไหว้พระจันทร์ของ Bakery Hut แต่ละไส้ทางร้านจะเน้นคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ถึงแม้ปัจจุบันจะมีไส้ให้เลือกทานมากมายแต่เบเกอรี่ ฮัทก็ยังมีการพัฒนาไส้ใหม่ๆ ออกมาให้เราได้ทานกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี สำหรับปีนี้ก็มีให้เลือกเพิ่มถึง 3 ไส้ด้วยกัน คือ เมลอนญี่ปุ่น, ชาไทย และกุหลาบ ลิ้นจี่ เบอร์รี ซึ่งแต่ละไส้ก็จะมาพร้อมรสชาติและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์สุดๆ และนอกจากเมนูขนมไหว้พระจันทร์ทางร้านแล้ว Bakery Hut ก็ยังมีเมนูขนมมงคลอื่นๆ ให้บริการอีกด้วย จะมีเมนูอะไรบ้างตามมาดูกันเลยความพิเศษของไส้นี้คือ ทางร้านจะเลือกใช้เมลอนที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเพราะจะให้รสและกลิ่นที่หอมแบบชัดเจน เมนูนี้ทานแล้วจะมีความหวานและหอมของเมลอน และยังได้เคี้ยวเพลินกับเนื้อเมลอนอบแห้งอีกด้วยต้องบอกว่าปีนี้เทรนด์ชาไทยมาแรงมากและแน่นอนว่าเบเกอรี่ฮัทก็ไม่ตกเทรนด์ ไส้ชาไทยจะมีความหอมของชาไทยแบบเข้มข้นสุดๆ ทานแล้วจะมีความขมของชานิดๆ เรียกได้ว่าเป็นรสชาติที่ถูกใจคนรักชาไทยแน่นอนไส้นี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างรสเปรี้ยวและหวานได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับคนที่อยากทานขนมไหว้พระจันทร์ไส้ใหม่ๆ ที่เป็นผลไม้ เมื่อทานแล้วจะได้รับรสชาติของลิ้นจี่มาก่อนเลย รสเปรี้ยวอมหวานและหอมกลิ่นลิ้นจี่มาก และตามมาด้วยรสเปรี้ยวนิดๆ จากเนื้อเบอร์รีอบแห้งที่ใส่ลงไปด้วย ปิดท้ายด้วยความหอมจากกลิ่นกุหลาบอบแห้งไส้มะม่วงน้ำปลาหวาน ไส้นี้เป็นไส้ที่ออกใหม่ในปีที่ผ่านมาแต่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านและเข้มข้นจึงทำให้เป็นไส้ที่ยังขายดีอยู่ตลอดจนถึงทุกวันนี้เลย โดยไส้นี้ทางร้านจะเลือกใช้มะม่วงแก้วขมิ้นจากจังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะเวลาเอามาทำไส้จะมีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ เมื่อทานแล้วจะมีรสเปรี้ยวอมหวานของเนื้อมะม่วงอบแห้งที่ใส่ลงไป และตามด้วยความหวานหอม เค็ม และเผ็ดนิดๆ จากน้ำปลาหวานและกุ้งแห้งไส้เอสเพรสโซ่ลำไยสีทอง เป็นไส้ที่มีความลงตัวของรสชาติทั้ง 2 รสชาติ ทั้งความขมจากกาแฟอราบิก้า และรสชาติหอมหวานของลำไยสีทองที่ส่งตรงจากจังหวัดลำพูน ทานแล้วบอกเลยว่าเป็นรสชาติไปด้วยกันได้ดีทีเดียว นอกจากนี้ทางร้านก็ยังใส่ลำไยสีทองอบแห้งมาด้วย เมื่อเคี้ยวไปโดนเนื้อลำไยก็จะได้สัมผัสกับความหอมหวานที่มากขึ้นจากเนื้อลำไยด้วยไส้ผลไม้พรีเมียมอีกหนึ่งไส้อย่าง ‘ส้มยูซุมิยาซากิ’ ที่มาพร้อมรสชาติเปรี้ยวอมหวานและตามมาด้วยความหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะส้มยูซุ ความพิเศษของไส้นี้คือทางร้านจะเลือกใช้ส้มยูซุที่นำเข้าจะเมืองมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น และความพิเศษอีกหนึ่งย่างคือทางร้านจะนำเปลือกส้มยูซุมาเป็นส่วนผสมในขั้นตอนการทำไส้เพื่อให้เกิดความหอมแบบอโรม่าตอนที่ทานด้วยไส้พีชญี่ปุ่นที่เน้นความหอมของพีชเป็นพิเศษ ในส่วนของวัตถุดิบหลักอย่างพีชทางร้านจะเลือกใช้พีชที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น เพราะจะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ ทานแล้วจะมีความหวานนิดๆ จากเนื้อพีชอบแห้งที่ทางร้านใส่ลงไป และตามด้วยความหอมที่ฟุ้งไปทั่วทั้งปาก สำหรับใครที่ชอบทานและชอบความหอมของพีช บอกเลยว่าต้องลองไส้นี้ต้องบอกว่าเป็นไส้โปรดของคนที่รักการทานองุ่นเคียวโฮ ตัวไส้ทานแล้วจะมีความหอมหวานเป็นพิเศษ เพราะไส้นี้ทางร้านจะใส่เนื้อองุ่นอบแห้งลงไปด้วย เวลาทานแล้วเราจะได้รับหอมและความหวานของเนื้อองุ่นเคียวโฮนั่นเองอีกหนึ่งไส้พรีเมียมที่ต้องยกให้ “แบล็คทรัฟเฟิลแมคคาเดเมีย” แบล็คทรัฟเฟิลนำเข้าจากประเทศอิตาลี ทานแล้วจะมีรสเค็มนิดๆ และมีกลิ่นหอมของแบล็คทรัฟเฟิลที่เป็นเอกลักษณ์ และปิดท้ายด้วยความมันนวลของถั่วแมคคาเดยเมียที่ทางร้านจะใส่มาแบบแน่นๆ ให้เราได้เคี้ยวเพลินๆปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งไส้พรีเมียมที่ต้องยกให้ “คัสตาร์ดไข่เค็มลาวา” ที่หอมหวานกำลังดี และหอมจากฝักวนิลาแท้ นำเข้าจากมาดากัสการ์ อีกหนึ่งไส้ที่นิยม และขายดี ไม่แพ้ไส้อื่น ที่ควรต้องลอง1. Bakery Hut เป็นร้านขนมไหว้พระจันทร์ที่ทำมือทุกลูก และมีไส้ขนมให้เลือกทานมากกว่า 100 ไส้ โดยทางร้านจะมีไส้ใหม่ออกมาในทุกๆ เทศกาล2. ตัวไส้ขนมไหว้พระจันทร์ เป็นวัตถุดิบพรีเมียมที่ทางร้านคัดสรรมาอย่างดี ทั้งผลไม้ที่เลือกใช้เป็นผลไม้สดและผลไม้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น หรือจะเป็นวัตถุดิบเกรดพรีเมียมอย่างแบล็คทรัฟเฟิลก็จะนำเข้ามาจากประเทศอิตาลี3. Bakery Hut มีแป้งขนมไหว้พระจันทร์มีทั้งแป้งโบราณและแบบแป้งนุ่ม ที่สำคัญขนมไหว้พระจันทร์ของที่นี่ปราศจากสารกันบูดอีกด้วย4. ขนมไหว้พระจันทร์ของ Bakery Hut ทุกไส้จะมีรสชาติที่เข้มข้นและไส้แน่นทุกลูก โดยจะมีให้เลือกสั่งซื้อ 2 ขนาดด้วยกัน คือไซซ์ S และ L5. ขนมของทางร้านเป็นขนมมงคลที่เหมาะกับการมอบให้เป็นของขวัญหรือของฝาก โดยสามารถมอบให้ได้ทุกรุ่นทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ญาติผู้ใหญ่ เพื่อนๆ และคนในครอบครัวตามเทศกาลต่างๆ ได้ เพราะเป็นขนมที่มีความหมายดี เป็นการอวยพรให้ทั้งผู้ให้และผู้รับมีความโชคดี มั่งคั่ง เต็มไปด้วยโชคลาภ มีอายุยืน และมีความเจริญก้าวหน้า6. ลูกค้าสามารถเลือกแพ็คเกจในการบรรจุขนมได้ด้วย Classic Gift Box & Luxury Limited Edition Gift Box ซึ่งจะมีให้เลือกหลากหลายแบบตามโอกาศการใช้งาน (สามารถบรรจุได้ทั้งจำนวน 2,4,6, 8,9 ชิ้น )1. ร้าน Bakery Hut เปิดบริการจันทร์-เสาร์ (หยุดทุกวันอาทิตย์) เวลา 09.30-18.30 น. (ยกเว้นช่วงเทศกาลเปิดบริการทุกวัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 080-424-4868 , 080-424-68482. Bakery Hut ยังรับผลิต OEM ขนมไหว้พระจันทร์ สามารถสั่งลายหน้าขนมเป็นโลโก้องค์กรที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงกล่องโลโก้บริษัทและองค์กรตามที่ลูกค้าต้องการ บริการจัดส่งถึงผู้รับ/ลูกค้า ทุกออเดอร์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดย Grab และทุกจังหวัดทั่วประเทศ J&T (ค่าสินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง)3. ร้าน Bakery Hut ถือเป็นอีกหนึ่งร้านขนมไหว้พระจันทร์ที่ตอบโจทย์ทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เพราะทางร้านมีไส้ให้เลือกทานหลากหลายแบบ ทั้งแบบออริจินัลและแบบสมัยใหม่ ที่สำคัญลูกค้ายังสามารถเลือกแพคเกจจากทางร้านให้เหมาะสมตามโอกาศต่างๆ อีกด้วยร้าน Bakery Hut ตั้งอยู่ซอยพัฒนา ถนนสุรวงศ์ (เข้าซอยห้องที่ 2 ขวามือ) อยู่ติดกับโรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ ใกล้แยกนเรศ สน.บางรัก สามารถขับรถเข้ามาในซอยสีลม 20 ทะลุมายังถนนสุรวงศ์ และข้ามมาฝั่งโรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์• รถประจำทางป้ายห้องสมุดเนียลสัน เฮส์ (ห่างจากร้าน 160 เมตร) สายรถประจำทางที่ผ่าน 1, 16, 35, 36, 45, 75, 93, 187• รถประจำทางวัดแขก (ห่างจากร้าน 500 เมตร) สายรถประจำทางที่ผ่าน 15, 76, 77, 115, 167, 504, 514, 547• BTS สุรศักดิ์ (ทางออกที่ 3) (ห่างจากร้าน 900 เมตร)