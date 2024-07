“ดุสิตธานีโฉมใหม่” สู่หมุดหมายกรุงเทพฯ ที่ชาวไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาเยือน

ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความท้าทายในการ ปรับโฉมโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์ในรูปลักษณ์ใหม่ ภายใต้แนวคิด An Icon Reimagined ว่า“จาก 50 ปีก่อนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย การที่เราจะทําให้โรงแรมกลับมายิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิมในบริบทของยุคใหม่ ต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้น โดยยังเก็บความเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมไว้ แล้วเพิ่มอินโนเวชั่น เติมความนําสมัยเข้าไป ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการคงคุณค่าความเป็นดุสิตธานี กรุงเทพ เพื่อให้เป็นโรงแรมของคนไทยที่ดีที่สุด ที่เป็นความภูมิใจร่วมกันของชาวกรุงเทพฯ และชาวไทย”“จึงเป็นบทสรุปในการนำเสนอมุมมองใหม่ภายใต้แนวคิด An Icon Reimagined หรือการปรับโฉมสู่การกลับมาของหมุดหมายกรุงเทพฯ ที่จะปรากฏโฉมให้โลกได้เห็นถึงการเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ที่เป็นไอคอนิกและเป็นตำนานโรงแรมของไทย ซึ่งจะสะท้อนเห็นถึงสิ่งที่ทำให้ ‘ดุสิตธานี’ สามารถยืนหยัดอยู่ได้และครองใจผู้ใช้บริการมาได้อย่างยาวนานทั้งความใส่ใจและการเก็บทุกรายละเอียดของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ แห่งเดิมไว้ เพื่อนำมาผสมผสานอย่างกลมกลืนกับโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ แห่งใหม่ ที่ไม่ใช่เฉพาะเพียงรูปลักษณ์ การออกแบบ แต่ยังหมายถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่น และการให้บริการด้วยมาตรฐานดุสิตธานี ซึ่งเป็นแบรนด์ไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ที่มุ่งมั่นนำเสนอความเป็นไทย ทั้งศิลปะ วัฒนธรรม และเสน่ห์แบบไทย ที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า ทั้งยังตอบโจทย์ความยั่งยืนทางธุรกิจของกลุ่มดุสิตธานีไปพร้อมกัน”อาจจะกล่าวได้ว่า โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เปรียบเสมือน “งานฝีมือ” ที่ทุกคนบรรจงออกแบบ และให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด เพื่อให้ผู้คนที่มาเยือนได้รับความรู้สึกสะดวกสบาย รวมถึงรู้สึกมีส่วนร่วมไปกับเรื่องราวของโรงแรม โดยยังคงเก็บรักษาความเป็นดุสิตธานีให้ปรากฏในส่วนต่าง ๆ ของโรงแรม ผ่านการตีความใหม่ให้มีความร่วมสมัยเข้ากับผู้คนในยุคปัจจุบัน และสอดคล้องกับความต้องการของนักเดินทางโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ แห่งใหม่ เป็นโครงสร้างอาคารสูงสีทองขนาด 39 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องพักสุดหรู ตั้งแต่ห้องดีลักซ์ จนถึงห้องสวีท รวมจำนวน 257 ห้อง โดยทุกห้องสะท้อนความเรียบหรู โอ่อ่า กว้างขวาง ผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างเอกลักษณ์ของความเป็นไทย กับความสากลทันสมัยที่ตอบโจทย์การใช้งานของนักเดินทางในยุคใหม่ ด้วยพื้นที่ห้องพักมาตรฐานขนาดเริ่มต้นที่ 50 ตรม. ขึ้นไปการออกแบบภายในนี้ถูกรังสรรค์อย่างประณีต จาก André Fu Studio สตูดิโอออกแบบตกแต่งภายในชั้นนำของเอเชียที่ได้รับการยกย่องในระดับสากล และสตูดิโอออกแบบภายในชั้นนำของไทยที่โด่งดังระดับแถวหน้าในเอเชียอย่าง P49DEESIGN AND ASSOCIATES มาช่วยดูแลชั้นพิเศษที่เรียกว่า Heritage Floor ให้อีกด้วยณัฐภาณุ์ ศรียุกต์สิริ กรรมการผู้จัดการ ดุสิต เอสเตท และรองประธานฝ่ายกลยุทธ์การออกแบบและงานครีเอทีฟ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการ Reimagined ดุสิตธานีโฉมใหม่ ว่า “ความท้าทายในการออกแบบโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ อยู่ที่การรักษาแบรนด์และความเป็นตัวตนของดุสิตธานี ที่ต้องมาพร้อมกับรูปโฉมใหม่ขณะเดียวกัน ลูกค้าต้องสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น ความจริงใจ ซึ่งมิได้จำกัดเฉพาะการให้บริการ แต่ยังหมายถึงก้าวแรกที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ทันทีเมื่อก้าวเข้ามาในโรงแรม ทำให้การออกแบบต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด ทั้งการเก็บรักษาชิ้นงานเก่า และการสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชิ้นงานเก่า เพื่อตีโจทย์จากอดีตให้กลายเป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงไปสู่อนาคต เป็นความกลมกลืนของช่วงเวลา ที่เชื่อว่า ทุกคนสามารถสัมผัสได้ในทุกพื้นที่ของโรงแรมแห่งนี้ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าทุกคนของดุสิตธานี”“อีกทั้งด้วยความที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ มีสถานะเป็น Flagship hotel หรือต้นแบบของโรงแรมของกลุ่มดุสิตธานีทั่วโลก ดังนั้นการออกแบบโรงแรมจึงต้องเข้ากับเทรนด์การใช้งานของนักท่องเที่ยว นักเดินทางในยุคปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเราต้องการทำให้ลูกค้าได้สัมผัสความรู้สึกพิเศษตั้งแต่ก้าวเข้าโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งที่สะท้อนคาแรกเตอร์ของเมือง เพื่อให้เป็นสถานที่ที่สร้างความทรงจำที่ดีสำหรับแขก โดยทุกพื้นที่จะมีความสวยงาม ไม่มีมุมอับหรือถูกบดบัง รวมทั้งมีผนัง ที่เป็นมากกว่ากำแพงกั้นธรรมดา”“ในขณะเดียวกัน โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เดิม ยังเต็มไปด้วยเรื่องราว และความผูกพัน ในฐานะการเป็นโรงแรม ห้าดาวแห่งแรก ๆ ของกรุงเทพมหานคร ดังนั้นการการออกแบบตกแต่งยังต้องสะท้อนเรื่องราวและประวัติศาสตร์ความเป็นดุสิตธานีที่ทุกคนคุ้นเคยให้มากที่สุด”“การตีความโจทย์นี้ ทีมงานมีการเก็บข้อมูลศึกษารูปแบบ หรือแพทเทิร์นดีไซน์ของเดิม โดยนำจุดเด่นเหล่านั้นมาประยุกต์ให้กลายเป็นชิ้นงานใหม่ๆ ที่นำเสนอความเป็นไทยที่มีความร่วมสมัยเหนือกาลเวลาในหลากหลายมิติ ตั้งแต่ชั้นล่างสุดไปจนถึงยอดตึก เช่น การใช้โทนสีแบบไทย หรือ Thai Tone เพื่อส่งมอบความอบอุ่นสบายให้กับแขก หรือเน้นการใช้สีเขียว เพื่อสะท้อนจุดที่ตั้งของโรงแรมที่อยู่ตรงข้ามสวนลุมพินี ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพ หรือแม้แต่ลวดลายและเส้นสายแพทเทิร์นชิ้นงานประดับ หรือการตกแต่งผนังที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “เส้นสินเทา” เส้นแบ่งระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์ที่พบในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทย ถูกนำมาใช้เพื่อสะท้อนความเป็นสวรรค์บนดินให้สมกับชื่อของดุสิตธานี”“นอกจากนี้ยังนำชิ้นงานอนุรักษ์ที่โดดเด่นของโรงแรมเดิม กลับมาตกแต่งโรงแรมใหม่ในที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ หรืองานจิตรกรรมเสาและกำแพง ซึ่งเป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติ “ท่านกูฎ” ไพบูลย์ สุวรรณกูฎ จากห้องอาหารเบญจรงค์ ขณะเดียวกัน เราก็ยังทำงานร่วมกับศิลปินไทยรุ่นใหม่ เพื่อนำเสนอชิ้นงานศิลปะตกแต่งที่สะท้อนคุณค่า ‘งานฝีมือของคนไทย’ ด้วยเทคนิคที่มีความทันสมัยและเป็นสากลเช่นกัน”โครงสร้างอาคารของโรงแรมดุสิตธานี เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นสะดุดตา มีการเชื่อมโยงผังพื้นที่ต่างๆ อย่างลงตัวและมีระดับ ได้รับการออกแบบโดยสองบริษัทสถาปนิกชั้นนำ ได้แก่ บริษัทสถาปนิก 49 (A49) หนึ่งในบริษัทสถาปนิกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของประเทศไทยและ OMA Asia Hong Kong Limited สาขาของบริษัทสถาปนิกชั้นนำระดับโลก OMA (Office for Metropolitan Architecture) ที่โด่งดังในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง เช่น การวางผังโถงทางเดินส่วนตัวหน้าห้อง (Single Corridor) ที่ทำให้ห้องพักทุกห้องสามารถมองเห็นความร่มรื่นของสวนลุมพินีได้อย่างเต็มตาผ่านช่องหน้าต่างที่เป็นกระจกบานใหญ่สูงจากพื้นจรดเพดาน ให้ลูกค้าได้ชื่นชมธรรมชาติอันแสนสงบจากภายในห้องพักที่หรูหราทันสมัยได้อย่างลงตัวสมเกียรติ โล่ห์จินดาพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด (A49) กล่าวถึงการพัฒนาโจทย์ที่ได้รับ ตลอดจนการวางคอนเซปต์ในการออกแบบว่า “เราก็กำลังจะสร้างโรงแรมดุสิตธานี ในฐานะไอคอนิกแห่งอนาคตของกรุงเทพฯ ที่จะยังคงอยู่ไปอีก 50 ปีข้างหน้าเช่นกัน โดยดุสิตธานีรูปโฉมใหม่ ได้รับการออกแบบให้เชื่อมต่อโรงแรมเข้ากับบริบทของเมือง เพื่อสร้างบทสนทนาใหม่ๆ และสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับเมือง ท้องถนน และผู้คนซึ่งสอดคล้องกับความเป็นเมืองในยุคสมัยใหม่ อย่างอาคารสมัยก่อนค่อนข้างรั้วรอบขอบชิด ส่วนอาคารสมัยใหม่จะมีความเชื่อมโยงกับผู้คนและเมืองมากขึ้น รวมทั้งสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้คน อย่างบริเวณรูฟ พาร์ค ของโครงการที่สร้างเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าขนาด 7 ไร่ ที่นอกจากเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพฯ แล้ว ยังตอบสนองการใช้ชีวิตของคนเมืองที่ต้องการใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกด้วย”สมเกียรติยังได้เล่าถึงการแบ่งฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของอาคาร ให้มีความสอดคล้องกับกับเทรนด์ในยุคปัจจุบัน และในอนาคต ในขณะที่ต้องคงคาแรกเตอร์เดิมไว้ ว่า“นอกจากรูปร่างของตัวอาคารที่เปลี่ยนแปลงจากรูปทรงสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมที่มีความสูงถึง 39 ชั้นแล้ว การออกแบบฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของอาคาร ก็ต้องเข้ากับเทรนด์สมัยใหม่ ทั้งขนาดของห้องพักที่กว้างขวางขึ้น พร้อมเปิดรับวิวพานอรามิกของสวนลุมพินีอย่างเต็มที่ผ่านกรอบหน้าต่างสีทอง ซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญของห้องพักรูปลักษณ์ใหม่ รวมถึงรูฟท็อปบาร์และสกายล็อบบี้ ที่จะได้สัมผัสวิวเมืองที่สวยงาม แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงกลิ่นอายดั้งเดิมและจิตวิญญาณของดุสิตธานีใน 50 ปีก่อนไว้ได้อย่างลงตัว เช่น ยอดเสาสีทอง น้ำตก 9 ชั้น สวนเมืองร้อน ตลอดจนงานจิตรกรรมไทยต่าง ๆ ที่อนุรักษ์ไว้ เพื่อสานต่อเรื่องราวในอดีต ในบรรยากาศที่คุ้นเคยของแฟนดุสิตธานีด้วยนั่นเอง”เตรียมพบกับโฉมใหม่ของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ‘หมุดหมายกรุงเทพฯ” ที่จะมาสร้างความประทับใจให้สมกับการรอคอย