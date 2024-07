แฟน Art Toys ห้ามพลาด! สัมผัสเรื่องราว “ฮิโรโนะ” ครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

เซ็นทรัลเวิลด์ จับมือ POP MART THAILAND ชวนแฟน Art Toys สัมผัสเรื่องราว “ฮิโรโนะ” ครบทุกมิติกับ Hirono Bangkok Art Exhibition and Event ครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จับมือ ป๊อป มาร์ท ประเทศไทย จัดนิทรรศการ “Hirono Bangkok Art Exhibition and Event” ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ไม่ใช่เฉพาะอาร์ตทอยแต่รวมทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ Hirono มาไว้ในงาน พาทุกท่านดำดิ่งสู่ห้วงอารมณ์ เปลี่ยนความอ่อนไหวให้เป็นแรงบันดาลใจ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวของ Hirono กับพื้นที่ภายในใจ ที่แต่ละคนต่างก็มีเซฟโซนสำหรับเตรียมพร้อมก่อนออกไปเผชิญโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ในรูปแบบยิ่งใหญ่ที่สุด ที่หาที่ไหนไม่ได้แม้แต่ในประเทศจีนเอง ซึ่งทุกคนจะได้ตื่นตาตื่นใจกับโครงสร้างสถาปัตยกรรม Hirono ขนาดใหญ่ที่สุด ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่าย ในโทนสีขาว ดำ ที่ให้ความรู้สึกนิ่งสงบ เป็นโอเอซิสใจกลางเมือง ที่ให้ทุกคนหลีกหนีความวุ่นวาย ปักหมุดจัดขึ้นครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทย บนพื้นกว่า 2,400 ตารางเมตร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันนี้ – 22 ก.ค. 67ภายในงานเปิดตัวนิทรรศการ Hirono Bangkok Art Exhibition and Event จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ นำโดย ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด, คุณอิศเรศ จิราธิวัฒน์ Head of Fashion and Luxury Partner Management บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณ ศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย), คุณหลาง ศิลปินเจ้าของคาแรกเตอร์ Hirono, คุณพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม, คุณภาคิน เพ็ญภาคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน), คุณไมคา ตามไท ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์, คุณหนิง-ปณิตา พัฒนาหิรัญ, พร้อมเหล่าดารา ศิลปิน และบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายสาขา แฟนคลับ Hirono อีกมากมาย ร่วมเดินทางสู่โลกแห่งการค้นหาตัวตนของ Hirono ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นิทรรศการ Hirono Bangkok Art Exhibition and Event อัดแน่นด้วย 4 โซนไฮไลต์ โดยความตื่นเต้นเริ่มทันทีที่ก้าวเข้าสู่งาน ได้แก่โซนที่ 1 Installation Art สุดอลังการ ที่บอกเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงคาแรกเตอร์ Hirono และศิลปินเข้าไว้ด้วยกันโซนที่ 2 สินค้าแฟชั่น และไลฟ์สไตล์ท มีมาให้เลือกอย่างครบครัน ทั้งลิมิเต็ดคอลเลกชันสุดแรร์ ที่วางจำหน่ายเป็นครั้งแรกในโลก (outside China) ประกอบด้วย เสื้อยืด, เสื้อเชิ้ต, เสื้อสเวตเตอร์, เสื้อฮูดดี้, เสื้อกั๊กไหมพรม, กางเกง, หมวกแก๊ป, หมวกบัคเก็ต, ถุงเท้า, กระเป๋าผ้า, สมุดโน้ต และเคสโทรศัพท์ สินค้าไลฟ์สไตล์อย่าง หมอนอิง, หมอนข้าง, พรม, โปสเตอร์ และรีโปรดักชั่นเพ้นท์ติ้ง โดยการออกแบบฝีมือคุณหลาง จากคอลเลกชัน Hirono ที่บรรดานักสะสม เหล่าแฟชั่นนิสต้า และผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะต้องไม่พลาดพิเศษ! สินค้าไม่มีจำหน่ายที่ใดในโลก วางขายเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น อาทิ เสื้อยืด Hirono Is Coming-Muay Thai T-shirt Thailand Limited และ กระเป๋า Hirono Is Coming - Muay Thai Canvas Bag Thailand Limited ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณการต่อสู้ของนักมวยไทย ซึ่งเข้ากันได้ดีกับบุคลิกของ Hirono โดยใช้โทนสีส้มสดใส ที่ทำให้จินตนาการถึงอากาศอบอุ่น และความตื่นเต้นของแฟนๆ ชาวไทยที่เฝ้ารอการปรากฏตัวของคาแรกเตอร์ขวัญใจชาวไทยโซนที่ 3 ถัดมาทุกคนจะได้พบโซนจัดแสดงผลงานภาพวาดคอลเลกชันพิเศษ The room where he belongs จากศิลปิน ที่ครั้งนี้เป็นโอกาสเดียวที่ทุกคนจะได้สัมผัสกับผลงานของศิลปินอย่างใกล้ชิด อย่างเอ็กซ์คลูซีฟถึงจำนวน 11 ภาพ โดยในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ชื่นชอบงาน ศิลปะ นักสะสม และแฟนคลับของศิลปิน เป็นเจ้าของภาพวาดดังกล่าวด้วยโซนที่ 4 ไฮไลท์ห้ามพลาด รวบรวม Hirono Figure คอลเลกชันพิเศษมากมาย อาทิ คอลเลกชันลิมิเต็ดที่จะมีจำหน่ายที่ประเทศไทยที่เดียว คอลเลกชันที่เปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่แรก รวมถึงคอลเลกชันหายาก ไม่ว่าจะเป็น Hirono Reshape Figurine, The UFO Chaser Hirono x Journey to the West Figurine, Hirono Simpler Figure เป็นต้นนอกจากนี้ บริเวณรอบๆ งาน ยังจะมีการจัดแสดง Gigantic Figure ส่งตรงจากประเทศจีน สูงกว่า 3 เมตร ถึง 4 ชิ้น ให้ผู้คนที่ผ่านไปมาได้แวะเข้ามาชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วย และหลังจากดื่มด่ำจากการชม Exhibition แล้ว ทุกคนยังได้สดชื่นไปกับเมนูเครื่องดื่มดับร้อนหลากหลาย ที่รังสรรค์ร่วมกับ เกรฮาวด์ คาเฟ่ (GREYHOUND CAFÉ) โดยได้ดีไซน์แพคเกจให้ล้อไปกับคอนเซปต์งาน การันตีความน่ารักจนทุกคนต้องหยิบขึ้นมาเซลฟี่ติดตามรายละเอียดการเข้าชมงานได้ที่ Facebook: POP MART THAILAND โดยสามารถพบกับ “Hirono Bangkok Art Exhibition and Event” ระหว่างวันนี้ - 22 กรกฎาคม 2567 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งนี้ จะมีทั้งการเปิดวอล์กอิน และการลงทะเบียน เพื่อการเข้าชมส่วนจัดแสดงอย่างเป็นระเบียบ ทั่วถึง และเพื่อความปลอดภัยติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิกhttps://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities