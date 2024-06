เมืองมรดกโลกอิตาลีไม่ปลื้ม! นักท่องเที่ยวเล่น “ปาร์กัวร์” กระโดดจนอาคารพัง

“ปาร์กัวร์” (Parkour) ภาษาฝรั่งเศส มีความหมายว่า “วิ่งทุกที่” เป็นกีฬาแนวเอกซ์ตรีมสตรีท รูปแบบคล้ายฟรีรันนิ่ง ที่วิ่ง เดิน กระโดด ข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆ หรือข้ามตึกกีฬาดังกล่าว สามารถเล่นในสถานที่ปิด ที่จัดโดยเฉพาะ แต่ความท้าทายของเหล่านักปาร์กัวร์ ก็มักแสวงหาสถานที่ข้างนอกสวยๆ เพื่อความสนุกมากกว่าเดิม ซึ่งนั่นส่งผลให้เมืองโบราณมรดกโลกอย่าง “มาเตรา” (Matera) ในอิตาลี ได้รับผลกระทบมีรายงานว่ากลุ่มปาร์กัวร์ในลอนดอนที่ใช้ชื่อว่า "Team Phat” ได้เดินทางไปท่องเที่ยวยังเมืองโบราณของอิตาลี โดยวิ่ง ปีนป่าย กระโดดไปตามถนน และกระโดดข้ามสิ่งปลูกสร้างอันล้ำค่าของเมือง แล้วหนึ่งในนักวิ่งได้ทำให้ส่วนหนึ่งของอาคารประวัติศาสตร์ร่วงหล่นลงมาคลิปวิดีโอการแสดงผาดโผนแบบปาร์กัวร์ ในเมืองโบราณมาเตรา ถูกโพสต์โดย Team Phat ลงในโซเชียลมีเดียอย่างยูทูป ซึ่งมีจังหวะที่นักวิ่งอิสระรายหนึ่งกระโดดลงจากอาคารและสร้างความเสียหายเกิดขึ้นวิดีโอดังกล่าวเกิดเสียงวิจารณ์อย่างมาก พร้อมกับมีการเผยข้อมูลว่ากลุ่มดังกล่าวเคยถูกแบนจากเวนิส ในอิตาลีมาแล้วทั้งนี้ “มาเตรา” เป็นเมืองยุคหินเก่า ตั้งอยู่ในภูมิภาคบาซีลิกาตาทางตอนใต้ของอิตาลี ในปี ค.ศ.1993 ได้รับสถานะเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก และเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ.2019ภาพยนตร์เรื่องดังอย่าง The Passion of the Christ (2004) และ เจมส์ บอนด์ ภาค No Time to Die (2021) ก็ใช้เมืองแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำ