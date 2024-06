เปลี่ยนภาพจำ "เมืองรอง" เป็น "เมืองน่าเที่ยว" ข่าวดี โลว์ ซีซันนี้ เที่ยว 55 จังหวัดลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท

เปลี่ยนภาพจำเมืองรองเป็นเมืองน่าเที่ยว





เป็นหนึ่งในแคมเปญท่องเที่ยวสำคัญของภาครัฐที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2560 - 2564) ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง ได้แก่ การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่ทุกพื้นที่และทุกภาคส่วนสำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดเมืองท่องเที่ยวเป็นมีดังนี้-เมืองหลัก ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มากกว่า 4 ล้านคน ซึ่งมีทั้งหมด 22 จังหวัด-เมืองรอง ได้แก่ จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่ำกว่า 4 ล้านคนใน 1 ปี ซึ่งมีทั้งหมด 55 จังหวัดหลังโครงการเที่ยวเมืองรองดำเนินการมาได้ระยะเวลาหนึ่ง ทาง “” ได้ทำการสำรวจ วิจัย พบว่ามีประชาชนในหลายจังหวัดไม่ต้องการให้จังหวัดของตัวเองถูกมองว่าเป็นรอง ขณะที่ทัศนคติของนักท่องเที่ยวหลาย ๆ คนก็มีมุมมองต่อชื่อเมืองรองที่ไม่สู้ดีนักสำหรับโครงการเมืองน่าเที่ยวเป็นไปตามนโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND ของรัฐบาลที่มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็น Tourism Hub ที่สำคัญของโลก โดย “เมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่รัฐบาลตั้งใจขับเคลื่อนให้เกิดขึ้น เพราะทุกเมืองมีศักยภาพ มี unseen มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นจุดเด่นของตนเอง สามารถนำมาใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า ตนอยากให้พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงจังหวัดน่าเที่ยวต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการกระจายนักท่องเที่ยว กระจายรายได้ และเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาคเดียวกันอย่างทั่วถึงโครงการเมืองน่าเที่ยวมุ่งเน้นการนำเสนอเสน่ห์เมืองไทยผ่านแนวคิด 5 Must Do in Thailand คือ Must Eat : อิ่มอร่อยกับอาหารถิ่นทั่วไทย Must See : ละลานตา วัฒนธรรมไทย Must Seek : Unseen ถิ่นน่าเที่ยว Must Buy : หัตถกรรมล้ำค่าน่าซื้อฝาก และ Must Beat : สุดยอดกีฬา ท้าทายกายใจ 5 ภูมิภาคทั่วไทย ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้ง 365 วันนอกจากนี้รัฐบาล โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดงาน “เปิดตัวเมืองน่าเที่ยว” ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ณ จริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 8 มิ.ย.67 ที่ผ่านมาสำหรับฤดูฝนที่ถือเป็นช่วงโลว์ ซีซั่น ของการท่องเที่ยวบ้านเรา ทาง “อโกด้า” แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยวชื่อดัง ได้เปิดเผยว่า จากข้อมูลการค้นหาที่พักในช่วงต้นฤดูฝน พบว่า เมืองน่าเที่ยวหรือเมืองรองเดิม ได้รับความสนใจในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มมากขึ้น โดยสถิติการค้นหาเมืองรองมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นถึง 23% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงเทรนด์การท่องเที่ยวที่นักเดินทางต้องการค้นหาประสบการณ์ที่ยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนจากเมืองรองเพิ่มมากขึ้นสำหรับจังหวัดน่าเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวไทยค้นหามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ตามลำดับ โดยจังหวัดน่าเที่ยวเหล่านี้มีที่เที่ยวที่หลากหลาย เที่ยวได้ไม่จำเจ ตั้งแต่การออกเที่ยวเพื่อดื่มด่ำไปกับธรรมชาติ จนถึงการไปชิมอาหารรสชาติพื้นเมืองขณะที่สถิติการค้นหาที่พักในเมืองน่าเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน สำหรับเมืองน่าเที่ยว 5 อันดับแรกที่นักเที่ยวต่างชาติค้นหามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี นครศรีธรรมราช จันทบุรี และตรัง ตามลำดับ โดยจังหวัดเหล่านี้มีความโดดเด่นทั้งด้านวัฒนธรรม และภูมิทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย เป็นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยี่ยมเยียนเพื่อสัมผัสความเป็นไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนหรือโลว์ ซีซั่น รัฐบาลได้ออกมาตรการทางภาษี ใน 55 จังหวัดเมืองน่าเที่ยวหรือเมืองรองเดิม เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท ใน 2 มาตรการ ดังนี้1.มาตรการภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง (สำหรับบุคคลธรรมดา)บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรม ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยหรือค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวใน “จังหวัดท่องเที่ยวรอง” ได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเป็นช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (Low Season)2.มาตรการภาษีกระตุ้นสัมมนาในประเทศ (สำหรับนิติบุคคล)นิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อการอบรมสัมมนาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 พฤศจิกายน 2567 หักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้(1) หักรายจ่ายได้ 2 เท่า สำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดใน “จังหวัดท่องเที่ยวรอง” หรือในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด(2) หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า สำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ตามข้อ 1(3) ในกรณีที่การสัมมนาเกิดขึ้นในท้องที่ตามข้อ 1 และข้อ 2 ต่อเนื่องกัน ให้หักรายจ่ายที่สามารถแยกได้ว่าเกิดขึ้นในท้องที่ใดตามข้อ 1 หรือข้อ 2 และถ้าแยกไม่ได้ให้หัก 1.5 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง