เปิดบริการแล้ว! "อวานี มิวเซียม ควอเตอร์ อัมสเตอร์ดัม" สัมผัสการพักผ่อนสุดพิเศษในอัมสเตอร์ดัม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพัก กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.avanihotels.com/en/museum-quarter-amsterdam หรือติดต่อ อีเมล museumquarter@avani-hotels.com หรือโทร +31 20 573 8200

(Avani Hotels & Resorts) แบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับบน (upscale) ในเครือไมเนอร์ โฮเทลส์ (Minor Hotels) เดินหน้าขยายธุรกิจในภูมิภาคยุโรปอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เปิดให้บริการ(Avani Museum Quarter Amsterdam) ริมคลองใจกลางย่าน Museum Quarter ที่รวมพิพิธภัณฑ์อันมีชื่อเสียงต่าง ๆ ของเมือง โดยโรงแรมซึ่งอยู่ภายในอาคารที่สร้างขึ้นในยุคกลางศตวรรษแห่งนี้ ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 163 ห้อง ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้แขกที่เข้าพักทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงการพักผ่อนที่แสนผ่อนคลายและประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดพิเศษในอัมสเตอร์ดัมการออกแบบของโรงแรมแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานศิลปะต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์ Stedelijk ซึ่งผสมผสานความล้ำสมัยและความดั้งเดิมเพื่อการตกแต่งที่ดูทันสมัยและน่าดึงดูด โดยมีการนำอิฐซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ทางสถาปัตยกรรมของเมืองอัมสเตอร์ดัมมาใช้ในการออกแบบด้านหน้าของอาคารซึ่งเป็นกระจกที่แวววาว ภายในอาคารมีการใช้เส้นตัดที่ทำให้ดูสบายตา เฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้นอกจากจะเน้นเรื่องความสะดวกสบายในการใช้งาน (functionalism) ยังสะท้อนสถาปัตยกรรมด้าน เหตุผลนิยม (rationalism) กระจกและพื้นผิวที่มันวาวยังสื่อถึงคลองอันเงียบสงบ ลวดลายทรงเลขาคณิตและสีของพรม กระเบื้อง และเฟอร์นิเจอร์ผิวสัมผัสนุ่ม ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะชื่อดังแห่งศตวรรษที่ 20 โดยศิลปินมากมาย อาทิ Piet Mondrian, Anni Albers, Gunta Stolzl และ Sophie Taeuber ต่างช่วยเติมเต็มการสอดแทรกงานศิลปะลงไปในการออกแบบได้อย่างกลมกลืนห้องพักและห้องสวีทที่กว้างขว้างของโรงแรมอวานีแห่งนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากช่วง 1960 ด้วยการใช้เฉดสีโทนอบอุ่นของดินเผา สีเหลืองมัสตาร์ด และสีน้ำตาลเข้ม ซึ่งสื่อถึงมุมอันเงียบสงบของกรุงอัมสเตอร์ดัม ห้องพักครอบคลุมพื้นที่เจ็ดชั้นของโรงแรม มาพร้อมความสะดวกสบายและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย โดยบางห้องยังมีหน้าต่างแบบพาโนรามาเปิดรับวิวแบบ 360 องศา หลังจากเพลิดเพลินจากการเที่ยวในเมืองหรือการประชุม แขกสามารถพักผ่อนด้วยการดูทีวีผ่านอุปกรณ์โครมแคสต์ (Chrommecast TV) การฝึกสมาธิบนเสื่อโยคะในห้องพัก หรือผ่อนคลายไปกับการฟังพอดแคสด้วยลำโพงบลูทูธคุณภาพสูง นอกจากนี้ ยังมีบริการเครื่องดื่มและอาหารทานเล่นตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและเมนูยอดนิยมต่าง ๆ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย ห้องฟิตเนส อวานี ฟิต (AvaniFit) มาพร้อมอุปกรณ์คาร์ดิโอและเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน และแขกยังสามารถเลือกไปออกกำลังกายกลางแจ้งได้ที่สวน Vondelpark ใกล้ ๆ โรงแรม ซึ่งมีเส้นทางทั้งสำหรับการวิ่งและการเดินภายในชั้นล่างของโรงแรมมี ล็อบบี้ เลานจ์ ที่โปร่งสบาย และเชื่อมกับ เดอะ แพนทรี (The Pantry) ที่นำเสนออาหารแบบ grab-and-go ในสไตล์ของอวานี ในช่วงเช้าแขกสามารถเพลิดเพลินไปกับอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่หลากหลาย ทั้งขนมอบสไตล์ท้องถิ่น ของว่างเพื่อสุขภาพ เมนูวีแกน และเครื่องดื่มสมูทตี้ ภายในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาแห่งนี้ในช่วงฤดูร้อนแขกยังสามารถนั่งรับประทานอาหารที่ระเบียงเพื่อดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของสวนที่ร่มรื่นและอิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นหรือขนมหวานได้อีกด้วยอวานี มิวเซียม ควอเตอร์ อัมสเตอร์ดัม ได้ร่วมกับพันธมิตรและเครือข่ายต่าง ๆ ในเมืองเพื่อคิดค้นโปรแกรมทัวร์ที่แขกจะได้สัมผัสกับเมืองอัมสเตอร์ดัมในมุมที่เต็มไปด้วยความสนุกและสร้างสรรค์ โดยได้ร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์และผู้ก่อตั้งนิตยสาร Girls Who จัดโปรแกรม Street Art Tour ให้แขกสำรวจความสวยงามของอัมสเตอร์ดัมในมุมต่าง ๆ พร้อมสนุกสนานกับการดูแผนที่ตามหางานศิลปะแบบ สตรีท อาร์ต ในช่วงหน้าร้อน แขกที่รักสุขภาพสามารถเล่น SUP พายเรือในคลอง แวะพักเพื่อรับประทานพิซซ่าเจ้าอร่อยพร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ หรือนั่งคลายร้อนที่จุดว่ายน้ำของเมือง นอกจากนี้ แขกยังสามารถสัมผัสเทรนด์ดูแลสุขภาพล่าสุดกับ THIS.IS.EDEN ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อตั้งขึ้นที่อัมสเตอร์ดัม เป็นการผสมผสานระหว่างการเต้นรำและการนั่งสมาธิเข้าไว้ด้วยกัน โดยการสร้างเพลงประกอบแนวอิเล็กโทรที่ฟังผ่านหูฟังในรูปแบบ Silent Disco-Style โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในพื้นที่กลางแจ้งหลายแห่งของเมืองอัมสเตอร์ดัม ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะอันงดงาม บนระเบียง ดาดฟ้า หรือในคลับ โดยกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้แขกได้ปรับความโฟกัสภายในจิตใจไปยังร่างกายผ่านเทคนิคการเคลื่อนไหวที่เต็มไปด้วยพลังอวานี มิวเซียม ควอเตอร์ อัมสเตอร์ดัม ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ของเมืองเพียงไม่กี่ก้าว ไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์ไรจ์คส์ (Rijksmuseum) หรือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติซึ่งแสดงผลงานศิลปะและประวัติศาสตร์ของประเทศ พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ (Van Gogh Museum) และ Stedelijk ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเรื่องศิลปะสมัยใหม่และการออกแบบที่เน้นสร้างแรงบันดาลใจ นอกจากนี้ โรงแรมยังอยู่ใกล้กับช้อปปิ้งที่คึกคักอย่าง PC Hooftstraat และย่าน De Pijp ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา โดยทั้งสองย่านนี้ใช้เวลาเดินจากโรงแรมเพียงห้านาที และโรงแรมยังอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟกลาง (Amsterdam Central Station) โดยสามารถเดินทางโดยรถแท็กซี่จากโรงแรมไปเพียง 10 นาที สำหรับนักธุรกิจที่ต้องการไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุม RAI สามารถเดินไปเพียง 25 นาทีราคาห้องพักเริ่มต้นที่ 7,700 บาท (195 ยูโร) ต่อห้อง ต่อคืน สำหรับการเข้าพักสองท่านต่อหนึ่งห้อง รวมอาหารเช้า