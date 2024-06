ดินเนอร์มื้อพิเศษเคล้ากลิ่นอายทะเล "เคปกูดู" X "รสิก โลคอล คิทเช่น’"

กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าหรือดินเนอร์มื้อพิเศษ ได้ที่ โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย โทร. 076-592-600 หรือจองห้องพักผ่าน Line: @capekudu และ Email: reservations@capekuduhotel.com

ร่วมกับเสนอประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับการพักผ่อนเหนือระดับที่โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในโรงแรมติดชายหาดที่สวยที่สุดในประเทศไทย โดย Small Luxury Hotels of the World ด้วยดีไซน์สวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติและการใช้โทนสีเทอร์ควอยซ์สร้างความสดใสสวยงามดั่งอัญมณีแห่งท้องทะเลอันดามัน พร้อมด้วยการบินลัดฟ้ามาเปิดครัวบนเกาะยาวน้อยเป็นครั้งแรกของเชฟหวาย เจ้าของร้าน ‘รสิก โลคอล คิทเช่น’ จังหวัดเชียงใหม่ กับฝีมืออันจัดจ้านในการปรุงอาหารไทยทวิสต์ (Thai Twist Style) การันตีด้วยรางวัล “บิบ กูร์มองด์ ประจำปี 2567” จากมิชลิน ไกด์ ไทยแลนด์ ทำให้ร้านรสิกโด่งดังในหมู่นักชิมและยอมรอคิวการจองนานนับเดือนกับที่เชฟหวายได้สร้างสรรค์มิติรสชาติอาหารไทยที่มีความอร่อยแตกต่างเหนือความคาดหมายและอิสระจากกรอบในการปรุงรสชาติอาหารไทยในแบบที่คุ้นเคย (คอร์ส อาหารแบ่งเป็นการเสิร์ฟแบบรายบุคคล ร่วมกับ การจัดเป็นเซ็ทรับประทานร่วมกัน) ในราคา 4,800 บาทสุทธิ (สำหรับ 1 ท่าน/ต่อดินเนอร์ 1 มื้อ) ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น! กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 076-592-600ดินเนอร์มื้อพิเศษที่โรงแรมเคปกูดู เชฟหวายบรรจงเลือกสรรวัตถุดิบของเกาะยาวน้อย ทั้งพืชผักท้องถิ่น เนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ รวมทั้งอาหารทะเลสดใหม่และปลาทะเลน้ำลึกหายากที่ชาวประมงจับได้จากทะเลอันดามัน โดยเชฟหวายและโรงแรมเคปกูดูฯ มีเจตนารมณ์เป็นหนึ่งเดียวกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสนับสนุนชุมชนและชาวประมงที่จับปลาและสัตว์ทะเลโดยคำนึงถึงระบบนิเวศเป็นสำคัญ ฯลฯ นำมาผสมผสานเข้ากับเครื่องปรุงท้องถิ่นเลื่องชื่อเรื่องรสชาติที่เชฟได้คัดสรรมาแล้วจากทั่วสารทิศ ทวิสต์ด้วยฝีมือการทำอาหารไทยสไตล์รสิกของเชฟหวายที่เน้นการดึงรสชาติอันโดดเด่นของวัตถุดิบออกมาให้ได้มากที่สุด โดยใช้เทคนิคพลิกแพลงและความคิดสร้างสรรค์ในการปรุงอาหารที่ไร้พรมแดนทางวัฒนธรรม (Borderless Cuisine) รวมถึงการนำวัตถุดิบมาจับคู่เข้ากันใหม่จนเกิดเป็นรสชาติเหนือความคาดหมายอิสระจากกรอบของเมนูเดิม ในการนำเสนออาหารทั้ง 12 คอร์สเน้นความเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยมิติรสชาติอาหารที่หลากหลายหล่อหลอมเป็นรสชาติความอร่อยใหม่ที่ไม่ธรรมดา อาทิ ก้อยปลาทะเล แล้วแต่ใจทะเลจะให้มา (Catch of the Day) ปลาทูต้มเค็มสับปะรดย่าง แกงขาวพริกรมควันกุ้งย่าง แกงป่าเนื้อน่องลายใบกะเพรา ฉู่ฉี่ปลาอันดามัน ฯลฯเชฟหวายได้บอกเล่าถึงความรู้สึกของการทำอาหารมื้อพิเศษนี้ “รู้สึกตื่นเต้นมากๆ ครับที่ ‘รสิก โลคอล คิทเช่น’ ได้ร่วมกับโรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย มาเปิดครัวที่ภาคใต้เป็นครั้งแรก ผมรู้สึกขอบคุณคุณแวว (ธีรวัลคุ์ เตชะอุบล เจ้าของธุรกิจ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์) ที่เชื่อมั่นในแนวทางอาหารของร้านรสิกฯ และมอบโอกาสให้เราได้สร้างสรรค์การทำอาหารอย่างเต็มที่กับอาหารไทยทวิสต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกาะยาวน้อย วัตถุดิบท้องถิ่น เสน่ห์ของวิถีชีวิตคนบนเกาะ ความสดใหม่ของอาหารทะเลแต่ละชนิดที่ไม่อาจคาดเดาได้ว่าประมงชาวบ้านจะจับอะไรได้ในแต่ละวัน ทั้งปลา สัตว์ทะเลที่หาทานยากหรือไม่เป็นที่รู้จัก ผมคิดว่ามันจะเป็นมื้ออาหารที่บอกเล่าเรื่องราวของท้องทะเลและเกาะยาวน้อยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานและความประหลาดใจสไตล์รสิกอย่างที่คุณอาจคาดไม่ถึง ขอบคุณครับ”นอกจากนี้ยังมีแพ็คเกจรวมห้องพักสุดพิเศษของโรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย กับการเข้าพัก 2 วัน 1 คืน (ราคาเริ่มต้น 18,480 บาท สำหรับห้องประเภทดีลักซ์) หรือ 3 วัน 2 คืน (ราคาเริ่มต้น 22,580 บาท สำหรับห้องพักประเภทดีลักซ์) รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน พร้อมดินเนอร์มื้อพิเศษจาก ‘รสิก โลคอล คิทเช่น’ 1 มื้อสำหรับ 2 ท่าน (ในวันที่ 26 หรือ 27 กรกฎาคม 2567) พร้อมอภินันทนาการบริการรับส่งไป – กลับ (ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต–เรือโดยสารสาธารณะข้ามเกาะ–โรงแรมเคปกูดู), บริการเครื่องเล่นกีฬาทางน้ำ (Non –Motorized), ผลไม้สดต้อนรับภายในห้องพัก ฯลฯ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทันสมัยระดับโรงแรมห้าดาว#########################################