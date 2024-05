นายกเผย ลุ้นไทยเป็นเจ้าภาพจัด “Formula 1”

“ผมเชื่อว่าไทยมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน F1 ในปี 2027 หรือ 2028 ที่กรุงเทพฯ เพื่อดึงดูดทั้งนักลงทุนและนักท่องเที่ยว ตอนนี้กำลังศึกษาความเป็นไปได้ครับ ที่สนามผมได้เจอคุณ Alex นักแข่งลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ทีม William ที่มาแข่งที่นี่ รู้สึกภูมิใจในความสามารถของคนไทย และหวังว่าคุณ Alex จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยที่ตั้งใจมุ่งสู่อาชีพการแข่งขันรถด้วยครับ”

เมื่อวานนี้ (19 พฤษภาคม 2567) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้พบหารือกับผู้บริหาร F1 รวมทั้งได้เยี่ยมชมสนามแข่งรถ Autodromo Enzo e Dino Ferrari เมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลีทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X โดยระบุว่าสำหรับ Formula 1 ถือสิทธิ์ในการจัดการแข่งขัน FIA Formula One World Championship ซึ่งเป็นการแข่งขันประจำปี ครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 9 เดือนการแข่งขัน Formula 1 เป็นการแข่งรถที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในซีรีย์กีฬาประจำปีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดย 2024 FIA Formula One World Championship จัดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม ครอบคลุมการแข่งขัน 24 รายการ ใน 21 ประเทศ 5 ทวีปรัฐบาลสนับสนุนความร่วมมือ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการเป็นเจ้าภาพจัด Formula One ที่ กรุงเทพฯ ซึ่งจะสร้างโอกาส ขยายศักยภาพของประเทศ ในการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ ชุมชน และเยาวชนไทย ถือเป็นอีกหนึ่ง Event ในนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก