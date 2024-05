ททท.ดัน "เมือง 4 บุรี" สู่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ผลักดันการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางสู่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม นำร่องพื้นที่เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ เมืองท่องเที่ยวศักยภาพของภูมิภาคภาคกลาง พร้อมทั้งเตรียมวางแผนโปรโมทการท่องเที่ยวเมือง 4 บุรี (สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และ เพชรบุรี) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพื้นที่ใกล้เคียงไปจนถึงการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคกล่าวว่า ททท. มุ่งส่งเสริมการตลาดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางเพื่อกระตุ้นความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวและเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว โดยผลักดันเมืองท่องเที่ยวศักยภาพยอดนิยมอย่างจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริม “เมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว” โดยนำเสนอจุดแข็งในพื้นที่สู่จุดขายตามกลยุทธ์ในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ Must Eat อาหารไทย - มุ่งผลักดันให้เป็น Gastronomy City เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร นำเสนอเมืองเพชรบุรีในแนวคิดชูวัตถุดิบ 3 อย่างในท้องถิ่น รสเค็ม จากเกลือสมุทร ในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม รสหวาน จากตาลโตนด แหล่งปลูกตาลอำเภอบ้านลาด ต่อยอดสู่เส้นทางท่องเที่ยวผ่านเมนูอาหารถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี อาทิ แกงหัวตาล ขนมตาล และรสเปรี้ยว ของมะนาวแป้นคุณภาพ จากอำเภอท่ายาง รังสรรค์เป็นเมนูเครื่องดื่มMust See โชว์ไทย - ยกระดับงานเทศกาลพระนครคีรีงานประจำปีในพื้นที่ในรูปแบบ Light & Sound ก้าวสู่ระดับสากล Must Seek วัฒนธรรมไทย - จับกลุ่มนักท่องเที่ยวสายศรัทธาด้วยแนวคิดนำเสนอแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดเพชรบุรี องค์พญานาคขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต้นแบบจากภาคอีสานออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติ ซึ่งมีไฮไลต์ 9 โค้งแห่งความเป็นสิริมงคล ณ วัดถ้ำแจง อ.ชะอำ พร้อมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวข้างเคียงให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวนอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนโอกาสทางการตลาดและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงข้ามภูมิภาค ด้วยมีท่าอากาศยานหัวหิน ซึ่งครอบคลุมทั้งเขตพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันรองรับเที่ยวบินภายในประเทศ ของสายการบิน Air Asia เส้นทางหัวหิน - เชียงใหม่ ซึ่งได้มีการเพิ่มเที่ยวบินให้มีเที่ยวบินทุกวันไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดย ททท. สำนักงานเพชรบุรี และ ททท. สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวชั้นนำกว่า 20 ราย ในพื้นที่ชะอำและหัวหิน เดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวเหนือให้มาท่องเที่ยวทะเลชะอำ - หัวหิน ทั้งนี้ ในอนาคตมีการวางแผนเพิ่มเส้นทางการบินโดยอยู่ในขั้นตอนของการเจราจากับสายการบิน เพื่อนำร่องให้บริการเส้นทางหาดใหญ่ - หัวหิน ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคภาคใต้และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอีกด้วยในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด ททท. เตรียมวางแผนโปรโมทการท่องเที่ยวเมือง 4 บุรี (จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และ เพชรบุรี) นำอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 1) จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองแห่งดนตรี วัดไทยที่มีชื่อเสียง สาลี่สุพรรณขนมยอดนิยม 2) จังหวัดกาญจนบุรี ยกระดับการแสดง แสง เสียง สะพานข้ามแม่น้ำแคว ถ่ายทอดในรูปแบบ Virtual Event 3) จังหวัดราชบุรี นำเสนอเมืองแห่งศิลปะ งานอาร์ต และวิถีชีวิต 4) จังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอาหารในฐานะเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารที่ได้รับการประกาศจาก UNESCO โดย ททท. พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันกลุ่มจังหวัดภาคกลางสู่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งนี้ ในปี 2567 ททท. ตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกลุ่มจังหวัดภูมิภาคภาคกลางไว้ที่ 103.07 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 464,613 ล้านบาท ซึ่งในเดือนมกราคม - เมษายน 2567 ที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกลุ่มจังหวัดภูมิภาคภาคกลาง 36.96 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวแล้ว 161,781 ล้านบาท