อ่าวมาหยา คว้าอันดับ 5 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก 2024 โดย BeachAtlas

5. อ่าวมาหยา กระบี่, ประเทศไทย

นอกจากนี้ ชายหาดพัทยา กับ หาดไร่เลย์ (กระบี่) ของประเทศไทย ยังติดอันดับที่ 12 และ 66 ตามลำดับ

BeachAtlas เว็บไซต์สตาร์ทอัปจากอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องชายหาด ได้จัดรางวัล Golden Beach Award 2024 เป็นครั้งแรก ผ่านจากจัดอันดับ Top 100 Beaches in the World หรือ 100 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2024 เปิดโอกาสให้นักเดินทาง ช่างภาพ และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังช่วยกันลงคะแนนทั้งนี้ โดยทั่วไป สื่ออื่นๆมักพิจารณากันที่ความสวยงามของหาดทรายละเอียด น้ำทะเลสีฟ้าใส แต่สำหรับ BeachAtlas พิจารณาครอบคลุมเกณฑ์ที่หลากหลายกว่าเดิม เช่น คุณค่าต่อชุมชนท้องถิ่น ไลฟ์สไตล์และความบันเทิง ความสำคัญทางวัฒนธรรม ความเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของเมือง เป็นต้นโดยผลจากจัดอันดับใน 10 อันดับแรก ได้แก่1. Bora Bora เฟรนช์พอลินีเซีย (ดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส)2. Boulders Beach แอฟริกาใต้3. Waikiki Beach ฮาวาย, สหรัฐอเมริกา4. Copacabana บราซิล6. Black Sand Beach ไอซ์แลนด์7. Glass Beach แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา8. JBR Beach สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์9. Skeleton Coast นามิเบีย10. Omaha Beach ฝรั่งเศสโดย BeachAtlas ระบุเหตุผลว่า อ่าวมาหยา แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทย โดดเด่นด้วยน้ำทะเลใสปิ๊งสีคราม หน้าผาสุดตระการตา และหาดทรายขาวงดงาม เป็นผลงานชิ้นเอกของธรรมชาติที่นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังอย่าง “ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ” เคยมาเยือนในภาพยนตร์เรื่อง "The Beach" และ นั่นก็ทำให้ใครๆต่างก็อยากมาสัมผัสเสี้ยวหนึ่งของหาดสวรรค์ของพระเอกคนดัง ทำให้อ่าวมาหยากลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องปักหมุดมาเยือนสักครั้ง