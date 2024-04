สาวกดิสนีย์ห้ามพลาด! “Immersive Disney Animation” สัมผัสประสบการณ์ผ่านแอนิเมชันสุดอลังการ

โดยนิทรรศการ Immersive Disney Animation เปิดตัวในรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรก! ชวนผู้เข้าชมร่วมเดินทางสู่ประสบการณ์สุดพิเศษ ผ่านโลกแห่งภาพยนตร์แอนิเมชันอันเป็นตำนานของดิสนีย์มาตลอด 100 ปีนิทรรศการใช้เวลาเข้าชมทั้งหมด 90 นาที แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยโซนแรกจะเป็นการต้อนรับผู้เข้าชมด้วยโปสเตอร์ภาพยนตร์กว่า 62 เรื่อง ที่ครอบคลุมช่วงเวลา 100 ปีของแอนิเมชันสุดคลาสสิคจากดิสนีย์ นอกจากนี้ ยังมีโมเดลตัวละครดิสนีย์หายาก และของสะสมล้ำค่าจากห้องวิจัย Walt Disney Animation ที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อันน่าจดจำของ วอลท์ดิสนีย์ (Walt Disney) ผู้สร้างอาณาจักรแห่งจินตนาการ ไฮไลต์สำคัญคือ รูปโมเดล Mickey Mouse ที่มีขนาดความสูงถึง 3.6 เมตร ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนถึงจุดกำเนิดผู้เข้าชมยังจะมีโอกาสได้เห็นเบื้องหลังของศิลปะ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้ภาพร่างของนักวาดภาพเคลื่อนไหวประดุจดั่งมีชีวิตขึ้นจริงๆ ตั้งแต่การได้เห็นวิวัฒนาการของฉาก ตัวละคร และเพลงดิสนีย์สุดโปรด ไปจนถึงการสำรวจโต๊ะทำงานของนักวาดภาพเคลื่อนไหวที่จัดแสดงไทม์แลปส์การสร้างตัวละคร และการแนะนำนักวาดภาพเคลื่อนไหวผู้มากความสามารถและอยู่เบื้องหลังตำนานนี้ นิทรรศการนี้จะมอบประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดสำหรับทุกคนนอกจากนี้ ยังตอกย้ำไปถึงความหลากหลายของภูมิทัศน์อันงดงามในภาพยนตร์ของดิสนีย์ นิทรรศการแห่งนี้ นำเสนอสถานที่ต่างๆ จากภาพยนตร์ดิสนีย์ทั่วโลก เพื่อเชื้อเชิญผู้เข้าชมให้เจาะลึกไปยังสถานที่จริงที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเรื่องราวอันเป็นที่รัก - ตั้งแต่ฉากประเทศจีน ที่ปรากฏใน “มู่หลาน” ไปจนถึง ฝรั่งเศส ใน “โฉมงามกับเจ้าชายอสูร” และ Alaska ในเรื่อง “brother of bear” นอกจากนี้ บนโต๊ะวาดภาพ ผู้ที่ชื่นชอบไม่ว่าคุณจะมีทักษะระดับใด เรายังเปิดโอกาสให้ผู้ชื่นชอบในทุกระดับความสามารถ ได้เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน ซึ่งช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และร่วมเฉลิมฉลองไปกับศิลปะการแอนิเมชันของดิสนีย์สุดท้ายนี้ โชว์แกลเลอรี่ (Show Gallery) เป็นพื้นที่ดิจิทัลแบบ 360 องศา ที่ออกแบบมาเพื่อดึงผู้เข้าชมให้เข้าสู่ห้วงมนต์เสน่ห์อันทรงพลังของรูปแบบการเล่าเรื่องดิสนีย์อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการจัดแสดงฉาก ตัวละคร และบทเพลงจากภาพยนตร์แอนิเมชันดิสนีย์ในอดีตและปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบโปรเจคชันแบบตอบสนองบนพื้นที่ เพื่อให้สัมพันธ์กับการก้าวย่างของผู้เข้าชมและยังมีสายรัดข้อมือแบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่ส่องสว่างและนำทางผู้เข้าชมผ่านประสบการณ์อันน่าหลงใหล โชว์แกลเลอรี่จะพาผู้เข้าชมไปยังท้องทะเลใต้ฉากอันน่าทึ่งจากภาพยนตร์เงือกน้อยผจญภัย (The Little Mermaid) ด้วยฟองอากาศประกายระยิบระยับ อีกทั้งยังสร้างช่วงเวลาอันน่าจดจำด้วยการเผยโฉมภูมิทัศน์ของน้ำแข็งจากภาพยนตร์ Frozen II ผ่านฟองสบู่โปรยปรายดั่งหิมะเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีของดิสนีย์ นิทรรศการ "Immersive Disney Animation" ขอเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติทุกวัยร่วมสัมผัสประสบการณ์อันน่าทึ่ง ดื่มด่ำไปกับมรดกอันทรงคุณค่าของแอนิเมชันดิสนีย์ นิทรรศการครั้งนี้จะพาคุณไปพบกับมนต์เสน่ห์อันตราตรึงและความมหัศจรรย์ไร้ขอบเขต ที่หล่อหลอมรูปแบบการเล่าเรื่องมานานหลายชั่วอายุคน จุดประกายจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดนิทรรศการ Immersive Disney Animation เปิดให้ชมแล้ว ณ ชั้น 1 เอ็มทาวเวอร์ ณ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ โดยแบ่งเป็น Premiere Period ตั้งแต่วันนี้ – 5 พฤษภาคม 2567 และ General Period เริ่มวันที่ 6 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2567 ราคาค่าเข้าชม 699-2,099 ซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ Thai Ticket Major และ Trip.com