เตรียมกลับมาเปิดอีกครั้ง "บ้านพิพิธภัณฑ์คุณาวงศ์" แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะมีชีวิตใจกลางลาดพร้าว

กำหนดเปิดวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

สำหรับ "บ้านพิพิธภัณฑ์คุณาวงศ์" เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะมีชีวิต ใจกลางย่านลาดพร้าว ถือเป็นแหล่งรวมผลงานคิลปะไทยหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน ประติมากรรม หุ่นประเภทต่างๆ เครื่องสวมศีรษะ เครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ งานฝีมือแบบไทย โบราณวัตถุ จิตรกรรมจากไทยประเพณีสู่งานสมัยใหม่ งานประติมากรรมไทย รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์สมัยต่างๆ ทั้งไทยและยุโรป รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ที่มีความน่าสนใจ นำมาจัดแสดงแบบมีชีวิตชีวาทั้งด้านนอกอาคารและในอาคาร สะท้อนให้เห็นพัฒนาการของศิลปะไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีผลงานคิลปะจัดแสดงรวมกว่า 1,000 ชิ้น บนพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน มี 19 โซนย่อย แต่ละโซนมีเอกลักษณ์และเนื้อหาเรื่องราวที่มีเรื่องเล่าซ่อนอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นอย่างน่าสนใจ ได้แก่ที่มีห้องสำหรับใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย แบ่งออกเป็น ๗ โซนจัดแสดง เช่น ห้องครุฑ (Grand Garuda Room) - ห้องรับประทานอาหาร, ห้องพาเลอร์ (The Parlour) - ห้องรับรองแขกที่ตกแต่งในสไตล์โมเดิร์น, ห้องทำงาน (The Study Room) - ห้องทำงานส่วนตัวที่ออกแบบห้องในรูปแบบ Victorian Study Room, คชาเลานจ์ (Kacha Lounge) - ห้องฟังเพลง, แกลเลอรี่ (The Gallery - Art Exhibition Room) - ห้องแสดงศิลปะบนชั้น ๕ ของอาคารคิวบิคซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของครอบครัวคุณาวงศ์ในปัจจุบัน ภายในบ้านจัดแสดงผลงานศิลปะตั้งแต่โบราณวัตถุ ศิลปะไทยประเพณี ศิลปะร่วมสมัย ประติมากรรม เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านจากหลายยุคหลากเชื้อชาติ แบ่งเป็นโซนย่อย 11 โซน เช่น โถงบทสนทนาของยุคสมัย, ห้องมรดกไทย, ห้องอ่านหนังสือ ห้องรุ่งอรุณของศิลปะไทย, โถงบันไดพอร์ตเทรต, ห้องจักรพันธ์ โปษยกฤต, ห้องนั่งสมาธิ, โถงพุทธศิลป์, เพนท์เฮาส์ศิลปะนามธรรม, บันไดลับศิลปะ และสวนเขียนจัดแสดงผลงานประติมากรรม บริเวณสวนด้านหน้าบ้านพิพิธภัณฑ์ผลงานที่จัดแสดงให้ชมบริเวณนี้ สะท้อนให้เห็นแนวความคิดของพุทธศาสนา ธรรมะ ธรรมชาติ เกิด แก่ เจ็บตาย ชีวิตของมนุษย์ในหลากหลายแง่มุมผลงานสะสมทั้งหมดก่อร่างสร้างตัวจากความหลงใหลในศิลปะของงานวัตถุโบราณ ประวัติศาสตร์และงานฝีมือของเสริมคุณ คุณาวงศ์ จึงก่อให้เกิดเป็น บ้านพิพิธภัณฑ์ เสริมคุณ คุณาวงศ์ ซึ่งผู้สร้างหวังที่จะให้เป็นที่รวมผลงานสะสมที่จะสืบต่อไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อเป็นที่จัดแสดงงานศิลปะไทยที่มีชีวิตชีวาเปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น.ผู้เข้าชมต้องมีอายุ 13 ปี ขึ้นไปบัตรเข้าชมราคา 450 บาท เข้าชมเป็นรอบจองรอบเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าที่เว็บไซต์ https://www.zipeventapp.com (ไม่มีการจำหน่ายบัตร)