"ห้องอาหารละคร" รูปแบบใหม่ เสิร์ฟอาหารไทยแท้ ต้นตำรับจาก 4 ภาค

มีความยินดีแนะนำคอนเซ็ปต์ใหม่ของห้องอาหารละครที่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งห้องอาหารละครจะเน้นเสิร์ฟเมนูอาหารไทยแท้สูตรต้นตำรับจากทั้งสี่ภาคของประเทศ โดยมีการปรับเปลี่ยนชื่อจาก "ห้องอาหารละคร ยูโรเปี่ยน บราสเซอรี่" เป็นเพื่อเป็นการเน้นย้ำปรัชญา A Sense of Place® ที่โรสวูดทั่วโลกยึดถือในการนำเสนอเสน่ห์ของแต่ละเมืองที่เปิดให้บริการ ผ่านทางการตกแต่งภายในอันวิจิตรงดงาม งานศิลปะจากศิลปินท้องถิ่นที่ประดับภายในโรงแรม และอาหารประจำชาติที่ภูมิใจนำเสนอห้องอาหารละครรูปแบบใหม่ พร้อมนำเสนอเมนูอาหารไทยโบราณจากทั่วประเทศ โดยทีมเชฟได้เตรียมทั้งอาหารเรียกน้ำย่อย เมนูซุปและแกงกะทิต่างๆ เมนูผัดจากทีมเชฟที่มากด้วยเทคนิคและประสบการณ์ และเมนูมังสวิรัติ โดยแนะนำให้เลือกรับประทานอาหารในแบบกับข้าว ซึ่งจะเอื้อให้ทุกคนบนโต๊ะอาหารได้เลือกชิมเมนูอันหลากหลาย และแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันเมนูอาหารที่แนะนำ ได้แก่ ขนมจีนน้ำเงี้ยว และข้าวซอยไก่ ซึ่งถือเป็นเมนูยอดนิยมที่ห้ามพลาดของภาคเหนือ ยำแหนมข้าวทอด เมนูยำรสจัดจ้านที่ผสานทั้งความเผ็ด เปรี้ยว และเค็มกำลังดีจากภาคอีสาน ผัดสามฉุน เมนูรสจัดจากภาคใต้ที่นำชะอม สะตอ และกระเทียม มาผัดกับวุ้นเส้นและกุ้งตัวโต นอกจากนี้ ยังห้ามพลาดกับเมนูขนมหวานอย่างบัวลอย และส้มฉุนเย็นชื่นใจ และเมนูอื่นๆ อีกมากมายนอกจากเมนูอาหารที่พร้อมสร้างความประทับใจให้ผู้ที่ได้ชิมแล้ว โรสวูด กรุงเทพฯ ยังสืบสาน Partners in Provenance โครงการที่เลือกใช้วัตถุดิบประจำฤดูกาลชั้นเลิศจากชาวนา ชาวไร่ และชาวสวนท้องถิ่น โดยโรสวูด กรุงเทพฯ ได้จับมือกับทีมเกษตรกรชั้นนำอย่าง Little Goat Farm ฟาร์มชีสไทยจากจังหวัดนครปฐม ฟาร์มสามพราน ฟาร์มสุกรจากจังหวัดนครปฐม ไร่ทองฟาร์ม นาข้าวออร์แกนิคจากจังหวัดศรีษะเกษ และคุณตาฟาร์ม ฟาร์มวัวจากจังหวัดมหาสารคาม เป็นต้นโดยเมนูอาหารไทยแสนประณีตทั้งหมดของห้องอาหารละคร เป็นผลงานการนำเสนอของSenior Sous Chef ประจำห้องอาหารที่สั่งสมประสบการณ์อาหารไทยชาววังมานานกว่า 30 ปี ภายใต้การดูแลของเชฟณรงค์ฤทธิ์ แก้วสุวรรณ์ หรือเชฟโอ Executive Chef ของโรสวูด กรุงเทพฯเมนูอาหารพิเศษที่เชฟบัวภูมิใจนำเสนอ ได้แก่ มัสมั่นเนื้อทุเรียนทอด สูตรของคุณแม่ของเชฟบัวที่ใส่น้ำส้มซ่าเพื่อตัดความเข้มข้นของแกงมัสมั่น และเสิร์ฟเนื้อน่องวัวตุ๋นจากคุณตาฟาร์ม จังหวัดมหาสารคาม ปลาราดพริก เมนูอาหารภาคกลางที่นำปลากระพงทั้งตัวไปทอดกรอบ ราดซอสสับปะรดจากภูเก็ต และแกงปูใบชะพลู แกงใต้รสเข้มข้นที่ใส่เนื้อปูม้าสด โดยเพิ่มความเข้มข้นให้กับแกงด้วยกะปิห้องอาหารละครยังคงเสิร์ฟ Afternoon Tea ที่ถือเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ โดยบรรยากาศของห้องอาหารละครยังคงเต็มไปด้วยความเป็นไทยอันโดดเด่นจากการตกแต่งที่ได้แรงบันดาลใจจากเล็บนางรำ พร้อมดื่มด่ำกับวิวแสนงดงามของกรุงเทพฯ ที่ยากจะลืมเลือนตั้งอยู่ที่ชั้น 7 โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ เปิดบริการทุกวันทั้งมื้อกลางวัน และมื้อเย็น ตั้งแต่เวลา 11.30 – 22.00 น. และ Afternoon Tea เสิร์ฟตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.