ททท.เปิดตัวแอนิเมชันสงกรานต์ อวดเสน่ห์ Soft Power นำเสนอความมหัศจรรย์ของประเพณีไทยมรดกยูเนสโก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยด้านสื่อสารการตลาด จับมือ BBC เปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันชุด “The Magic of Songkran Lasts Forever” ความยาว 30 วินาที เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มระดับโลก BBC News บอกเล่าเสน่ห์ของ ”ประเพณีสงกรานต์” ตอกย้ำความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติสร้างแรงบันดาลใจสู่การบอกเล่าอันไม่รู้จบ พร้อมกระตุ้นการเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยงานเทศกาลเป็นประจำทุกปีกล่าวว่า ททท. ยังคงมุ่งมั่นกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกมายังประเทศไทย เพื่อค้นพบมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวไทยที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจผ่านสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึง Soft Power of Thailand ทั้ง 5F โดยเฉพาะ F-Festival ที่จะเป็นแม่เหล็กสำคัญดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยอย่างรวดเร็วและครั้งนี้ ททท. ได้เปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันชุด “The Magic of Songkran Lasts Forever” แนะนำเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยแก่ชาวต่างชาติทั่วโลก ภายใต้ความร่วมมือของ BBC สถานีวิทยุโทรทัศน์ชั้นนำระดับโลก ตอกย้ำความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของไทย “ประเพณีสงกรานต์” หลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity - RL) จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) สอดรับกับบรรยากาศการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่กว่าที่เคยกระจายหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยในเดือนเมษายนนี้ภาพยนตร์แอนิเมชั่นชุด “The Magic of Songkran Lasts Forever” มีความยาว 30 วินาทีผลิตโดย BBC Storyworks Commercial Productions เน้นสื่อสารถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ที่เชื่อมโยงอยู่กับสังคม ชุมชน และวัฒนธรรมไทย ผ่านการเล่าเรื่องตัวละครนักเดินทางชาวต่างประเทศที่จะพาผู้ชมร่วมออกเดินทางดื่มด่ำประสบการณ์ท่องเที่ยวประเทศไทยในหลากหลายแง่มุม พาสัมผัสวัฒนธรรม ผู้คน อาหาร ธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว และทิวทัศน์ของไทย ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชั่น BBC และเว็บไซต์ BBC.com รวมถึงช่อง BBC News ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายนถึง 15 มิถุนายน 2567กล่าวว่า แพลตฟอร์มทีวีและช่องทางออนไลน์ของ BBC News ถือเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงผู้ชมที่สนใจการเดินทางท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสที่ดีและเป็นจังหวะที่เหมาะสมสำหรับการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่านประเพณีสงกรานต์หนึ่งเดียวในโลก และภายใต้ความร่วมมือกันนี้ ภาพยนตร์แอนิเมชันชุด “The Magic of Songkran Last Forever” ที่มีทั้งความสนุกสนานและสีสันสดใส จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชั้นเยี่ยมที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาออกแบบสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวสุด Amazing ด้วยตัวเองในอนาคตอันใกล้ทั้งนี้ ททท. เชื่อมั่นว่า ภาพยนตร์แอนิเมชันชุดดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะสะท้อนความเป็นไทยอันงดงาม อัตลักษณ์อันเข้มแข็ง และ นำ“ประเพณีสงกรานต์” ของประเทศไทย สู่หนึ่งในเทศกาลระดับโลกที่จะได้รับการบอกเล่าซ้ำๆ อย่างไม่สิ้นสุด และได้รับการบันทึกลงในปฏิทินเทศกาลประจำปีของนักเดินทางทั่วโลกต่อไป##################ลิ้งค์รับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน https://www.youtube.com/watch?v=erWC2pOC24w