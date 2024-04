“สงกรานต์ไทย” ไม่ธรรมดา ติด 1 ใน 15 เทศกาลระดับโลก

The Times สื่อยักษ์ระดับโลก จัด 15 อันดับเทศกาลระดับโลก ซึ่ง “สงกรานต์ของไทย” ไม่ธรรมดาได้อันดับ 8 ในการจัดอันดับครั้งนี้ด้วย!โดย The Times & The Sunday Times สื่อยักษ์จากอเมริกา ได้จัดอันดับ “15 of the best festivals in the world” หรือ “15 อันดับเทศกาลระดับโลก” ไว้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566ซึ่งเทศกาล “สงกรานต์” ของไทย ก็ไม่น้อยหน้าใคร ติดอันดับ 8 จากการจัดอันดับครั้งนี้มาครองด้วย โดยทาง The Sunday Times ได้ระบุว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลปีใหม่ของคนไทย โดยจะมีการเล่นน้ำให้เปียกทั้งตัว เหมือนเป็นการชะล้างสิ่งที่ไม่ดีส่วนใหญ่คนจะนิยมเข้าไปเล่นน้ำที่กรุงเทพฯ แต่การเล่นน้ำในเมืองใหญ่อาจไม่ได้เข้าถึงความสวยงามของเทศกาล เท่ากับการมาเล่นน้ำทางภาคเหนือ อย่าง จังหวัดเชียงใหม่ ที่จะมีความเรียบง่ายของเทศกาลมากกว่า แต่ที่บริเวณประตูท่าแพ แม่น้ำปิง หรือที่คูน้ำรอบเมือง ก็มีการเล่นน้ำที่จัดเต็มไม่แพ้กันสำหรับ 15 อันดับเทศกาลระดับโลกที่ทาง The Sunday Times ได้จัดอันดับไว้ ได้แก่1. Carnaval, Rio de Janeiro2. Holi, Mathura, India3. Day of the Dead, Oaxaca4. Oktoberfest, Munich5. Mardi Gras, New Orleans6. Saint Patrick’s Day, Belfast7. La Tomatina, Buñol8. Songkran, Chiang Mai9. Harbin International Ice and Snow festival, China10. Burning Man, somewhere northeast of Reno11. Toro Nagashi, Kyoto12. Buso Festival, Mohacs, Hungary13. Thaipusam, Kuala Lumpur14. Up Helly Aa, Lerwick15. International Wildflower Festival, Bohinjดูรายละเอียดเทศกาลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ 15 of the best festivals in the world