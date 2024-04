งดงาม “เชย์นิส ปาลาซิโอส” แปลงโฉมเป็นนางมโหธรเทวี ร่วมขบวนคานิวัลสุดอลังการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ฉลองสงกรานต์มหาบันเทิงสุดยิ่งใหญ่ ในงานสร้างปรากฏการณ์ชู ‘สงกรานต์ไทย’ ติด Top 10 สุดยอดเฟสติวัลโลก ดันปีใหม่ไทยให้เป็นมากกว่าเทศกาลสาดน้ำ ‘Bring Thainess to The World’ ผสานวัฒนธรรมประเพณีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน ตอกย้ำแลนด์มาร์กคัลเจอร์เทนเมนต์ อลังการคานิวัลไทยสุดยิ่งใหญ่ดังไกลระดับโลก ดึงเชย์นิส ปาลาซิโอส Miss Universe 2023” ในฐานะ Global Cultural Ambassador ปรากฏกายในลุคที่แต่งองค์ให้สวยสะพรึงตะลึงทั้งยูนิเวิร์ส ในชุดจักรวาลสงกรานต์ไทยที่รังสรรค์ โดยในชื่อด้วยแรงบันดาลใจจากความวิจิตรของเครื่องแต่งกาย “ละครนาง” ที่ใช้ในการแสดงโขน-ละคร ที่มีพัสตราภรณ์อันล้ำค่าที่ออกแบบขึ้นใหม่ ใช้ “สีม่วง” สีประจำนางสงกรานต์วันเสาร์ นุ่งผ้าเขียนลายทอง “ลายช่อพุดตาน” ดอกไม้ที่มีสามสีในหนึ่งวัน งดงามดุจสตรีในทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นผ้านุ่งที่ออกแบบลวดลายขึ้นให้เป็นผ้าลายอย่าง แล้วนำมาเขียนด้วยยางมะเดื่ิอ ปิดด้วยทองคำเปลวแท้ 100% เกิดเป็นผ้าเขียนลายทองผืนงดงามสะกดทุกสายตา ห่มผ้าสะพักสีเศวต ปักเลื่อมโลหะและปีกแมลงทับ แล้วล้อมด้วยไหมทองอย่างประณีต สวมกรองคอปักประดับด้วยงานสลักดุนโลหะฝังอัญมณี ลงยาตามขนบโบราณ พร้อมใส่ “นิลรัตน์” ถนิมพิมพาภรณ์ที่รังสรรค์ขึ้นใหม่ สวมรัดเกล้ายอด, จรหู, รัดท้ายช้อง และคล้องมาลัยครุย เพิ่มความงามแห่งงานหัตถศิลป์ เผยให้เห็นถึงความประณีตของการแต่งชุดไทยอย่างโบราณอันสง่างามแห่งสยามประเทศพร้อมหยิบแรงบันดาลใจจากตำนานนางมโหธรเทวีที่ประทับมยุราปักษา (นกยูง) เป็นพาหนะ ประยุกต์เป็นรถบุปผชาติประดับหางนงยูงหลากสีดีไซน์สุดเริ่ด หนึ่งในไฮไลต์ขบวนคานิวัล Thai Rhythm สุดอลังการ เคียงคู่มาพร้อมรถแห่ฉันทนาคานิ WOW นำทีมโดย ‘โจอี้ บอย’, ทีมก้านคอคลับ และ เก่ง ธชย รายล้อมด้วยนางรำ 4 ภาค ทั้งกลาง เหนือ ใต้ และ อีสาน ยกทัพขบวนจากสนามจันทนยิ่งยง มุ่งหน้าสู่ centralwOrldจากนั้น ความสนุกสุดม่วนก็ได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อเจ้าพ่อเพลงแร็พ โจอี้ บอย ได้ชวน “เชย์เชย์” เชย์นิส ปาลาซิโอส ร่วมเปิดฟลอร์รำวงสามช่า บนเวที “Thai Rhythm Songkran Festival 2024” ยกทัพศิลปินตัวพ่อตัวแม่สุดปังมาม่วนจอยในเทศกาลดนตรีที่โจ๊ะที่สุด ไม่ว่าจะเป็น อาภาพร x ยิ่งยง, กระแต กระต่าย กฤษ อาร์สยาม, มิลลิ, 4EVE, เดอะ ฟองฟอด วาไรตี้, ไทเดินเล่น, เดอะวอยซ์ ทีมโจอี้บอย และอีกมากมาย สนุกกับกิจกรรมไทยสไตล์อย่าง “สาวน้อยตกน้ำ” และ “สาวรำวงสเต็ปสามช่า” พบกับ เบียร์ เดอะวอยซ์, เนย-แจม เนโกะจัมพ์, พิกเล็ต, ศุภนารีสตอรี่ พร้อมเซอร์ไพรส์แขกรับเชิญพิเศษบินไกลจากเกาหลี!! ‘DJ Soda’ ที่จะมามันส์ สนุก ซ่าส์บนเวทีสามช่า 2 วัน 2 คืน วันที่ 13-14 เมษายน 2567พบกิจกรรมในภารกิจ “Bring Thainess to The World” ของเซ็นทรัลพัฒนา ที่ผสาน Culture & Entertainment สู่สายตาโลก ด้วยเทศกาลดนตรีและสาดน้ำมหาบันเทิงยิ่งใหญ่, กิจกรรมไทยมหาบันเทิง รวมถึงไฮไลต์ช้อป กิน เที่ยว และโปรโมชั่นสุดคุ้มครบทุกความมหาบันเทิง ร่วมสาดความสนุกชุ่มฉ่ำจัดเต็มความมันส์กับ 30 แลนด์มาร์กเทศกาลดนตรีและสาดน้ำมหาบันเทิง World’s Best Music & Water Fight Entertainment ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วไทย วันนี้ - 21 เม.ย. 67 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ