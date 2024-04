ฉลอง “สงกรานต์” กระหึ่มราชประสงค์ “centralwOrld Songkran Fest 2024”

แลนด์มาร์กสงกรานต์ระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ จัดยิ่งใหญ่งาน ‘centralwOrld Songkran Fest 2024 จตุรมหาสงกรานต์ รวมของดีศรีมหาบันเทิง’ ผนึกพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน), บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท โคคา-โคล่า(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เบทเตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เครื่องสำอางมิสทิน), บริษัท แฟชั่น คิงดอม จำกัด (Rituals Brand), บริษัท ช้าง สยาม กัมปนี จำกัด, Hylife Group, บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน), บริษัท วีวาเจน จำกัด, บริษัท ก้านคอ คลับ จำกัด, บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัดบริษัท เฮลิโอฟีเลีย จำกัด (Lemon8) และ Miss Universe Organization อัดอีเวนต์กระหึ่มราชประสงค์ ตอกย้ำ The wOrld’s Best Songkran Culturetainment Landmark นำเสนอ Thainess ทุกมิติ พร้อมผสาน Culture & Entertainment สู่สายตาโลก พร้อมเปิดไลน์อัพ เทศกาลดนตรีและสาดน้ำมหาบันเทิงยิ่งใหญ่, กิจกรรมไทยมหาบันเทิง ผสาน Thai Culture และ ไฮไลต์ช้อป กิน เที่ยว และโปรโมชั่นสุดคุ้ม หนุนไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่คนทั่วโลกต้องมาเยือน ตั้งแต่วันนี้ - 21 เม.ย. 67 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์Plan B จัด(13-14 เม.ย. 67) ปรากฏการณ์ดนตรีคอลแลบแบบไทยริทึ่ม จัดเต็มไลน์อัพศิลปินแนวหน้าของไทยกว่า 100 ชีวิต นำโดย โจอี้ บอย พร้อมขบวนคานิวัลแห่นางสงกรานต์ระดับจักรวาล “เชย์นิส ปาลาซิโอส” Miss Universe 2023 ในฐานะ Global Cultural Ambassador ร่วมส่งต่อ Thainess ทุกมิติ มุ่งหน้าสู่เซ็นทรัลเวิลด์ สนุกกับกิจกรรมไทยสไตล์กับสาวน้อยตกน้ำและสาวรำวงสเต็ปสามช่า 13 เม.ย. 67 พบกับ 4EVE, JOEYBOY, กระแต-กระต่าย-กฤษ อาร์สยาม, ดีเจลีโอ, หมอลำไอดอล, ไทเดินเล่น, เดอะฟองฟอด วาไรตี้, เนย-แจม-พิกเล็ต, Beer The Voice, ครูแสตมป์รำไทย และ Supanaree Story 14 เม.ย. 67 พบกับ MILLI, JOEYBOY, EYRA Ft. เจ๊แมนxเติร์ก TK x Arty Milk, ดีเจงูเห่า, อาภาพรxยิ่งยง, เดอะฟองฟอด วาไรตี้, คณะบางลำพูกราบครูสุรพล, เนย-แจม-พิกเล็ต, Beer The Voice, ครูแสตมป์รำไทย และ Supanaree Story ตั้งแต่เวลา 14.00 – 21.00 น. ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์(19-21 เม.ย. 67) ฟรี!คอนเสิร์ตเล่นน้ำใจกลางเมือง มันส์ฉ่ำส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์กลางกรุงฯ กับทัพศิลปินดังตลอดทั้ง 3 วัน 19 เม.ย. 67 4EVE, BAMM, NANON, PSYCHIC FEVER, PALMY, PROXIE และ AGAIN BAND รร.สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 20 เม.ย. 67 POLYCAT, SARAH SALOLA, ROOFTOP, SLAPKISS TATTOO COLOUR และ CIGARETTES SUMMER GEORGE รร. กรุงเทพคริสเตียน 21 เม.ย. 67 ATLAS, LYKN, PERSES, TILLY BIRDS, URBOYTJ และ CHILIFISHSAUCE BAND รร. โยธินบูรณะ ลงทะเบียนหน้างานตั้งแต่เวลา 13.01 น. เป็นต้นไป (จำนวน 800 คน/วัน) ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ชมฟรีมรดกโลกวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยกย่องจาก UNESCO (9-16 เม.ย. 67) อาทิ ศิลปะต่อสู้มวยไทย, การแสดงโขนร่วมสมัย ชุดทศกัณฐ์ลงสวน,การแสดงโขนยกรบ, คนเชิดคน ชุดนาฏกรรมรำใต้, การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ชุดหนุมานจับนางมโหธรเทวี,การแสดงชุดชักเชิดกำเนิดศิลป์ ตอนหนุมานจับนางเบญกาย, การแสดงโขนร่วมสมัย ชุดทศกัณฐ์เกี้ยวนาง (12-14 เม.ย. 67 รอบ 12.00, 15.00, 16.00 และ 18.00 น.) และ การแสดงจากกระทรวงวัฒนธรรม อาทิ ฟ้อนลาวคำหอม, การแสดงต่อสู้พลองไม้สั้น, โขนชุดองคตยศยง, เซิ้งโปงลาง, รำมโนห์ราบูชายัญ และ นาฏยมวยไทย (13-15 เม.ย. 67 รอบ 11.00, 14.00 และ 17.00 น.) และรำไทยเดิม, ร้องเพลงไทยประยุกต์, แฟชั่นโชว์ผ้าไทย จากสถาบันชั้นนำ(9-16 เม.ย. 67) อาทิ หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ เชียงใหม่, พระแก้วขาว เสตังคมณี วัดเชียงมั่น เชียงใหม่, หลวงพ่อวัดไร่ขิง วัดไร่ขิง นครปฐม, พระพุทธโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา, หลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม, พระพุทธสิหิงค์ หอพระพุทธสิหิงค์ นครศรีธรรมราช, พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก, หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง อยุธยา, หลวงพ่อนิลมณี วัดบางกุ้ง สมุทรสงคราม และ หลวงพ่อพระใส. วัดโพธิ์ชัย หนองคาย สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 5 แผ่นดินมงคล ประทานจาก สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรณานสังวร ประเทศไทย, ประทานจากสมเด็จพระสังฆนายก ประเทศศรีลังกา, มอบจากพระมหาคยาทีฟภิกขุ ประธานสงฆ์รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย และ มอบจากพระธรรมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดหยวนทง สาธารณรัฐประชาชนจีน(9-16 เม.ย. 67) ช้อปงาน Craft และขนมไทย พร้อม Workshop ทำปลาตะเพียนจักสาน 60 สิทธิ์/วัน (3 รอบเวลา 13.00, 15.00 และ 17.00 น.จำกัดรอบละ 20 ท่าน) ลงทะเบียนผ่าน Central Life X ภายในงาน(12-14 เม.ย. 67) สร้าง Landmark of Tourist Destination กับเอาใจนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ด้วย Premium Thai Souvenir ครื้นเครงกับขบวนสงกรานต์มหาสนุกทั่วศูนย์ฯ และผนึกกับ Online Travel Agent Platform มอบโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมาย(2-21 เม.ย. 67) อาทิ นารา ไทยคูซีน เมนู “ข้าวแช่” สูตรชาววัง, เขียวไข่กา อาหารไทยมิชลิน 7 ปีซ้อน, โค โก ราวด์ ชุดหม้อไฟหนึ่งเดียวในไทย, Shake Shack อร่อยกับ ShackMeister Burger ในตำนาน และ HaiDiLao ซุปก๋วยเตี๋ยวเรือ สัมผัสเสน่ห์วิถีไทยสไตล์ใหม่ที่ Hug Thai อิ่มอร่อยกับสตรีทฟู้ดจากร้านดัง ส้มตำ ต้มยำกุ้ง ผัดไทย ฯลฯสร้างสีสันส่งเสริมผ้าไทย-ผ้าถิ่น (2-21 เม.ย. 67) ยกระดับ ‘World’s Best Thai Fashion’ ด้วยคอลเลกชันผ้าขาวม้าไทยที่ Good Goods, รวมสินค้า Art & Craft ที่ Hug Craft แบรนด์ภายใต้โครงการ ‘เซ็นทรัล ทำ’ และช้อป COMMA AND มัลติแบรนด์คอนเซ็ปต์สโตร์(1-30 เม.ย. 67) ช้อปร้านค้าแฟชั่นภายในศูนย์ฯ ครบ 10,000 บาท/ใบเสร็จ รับฟรีบัตรกำนัลแทนเงินสดร้าน GENTLEWOMAN มูลค่า 1,000 บาท* (จำกัด 80 ใบตลอดแคมเปญ, จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน/วัน) ทานอาหารภายในศูนย์ฯ ครบ 2,000 บาท/ใบเสร็จ เลือกรับฟรี เครื่องดื่มจาก TP Tea หรือ Karun Thai Tea 1 แก้ว* (จำกัด TP Tea 450 สิทธิ์ และ Karun Thai Tea 820 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ, จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน/วัน) และเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติ Tourist Summer Promotion ที่มีใบเสร็จซื้อสินค้าภายในเซ็นทรัลเวิลด์ขั้นต่ำ 10,000 บาท* รับฟรี! กางเกงช้างลาย Friends of BANGKOK มูลค่า 390 บาท หรือช้อปขั้นต่ำ 30,000 บาท รับฟรี “Chalom Go พลพรรคลิงยักษ์รักการเดินทาง” มูลค่า 490 บาท ได้ที่จุดแลกของสมนาคุณ เซ็นทรัลเวิลด์ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก: https://bit.ly/3VICuuN #########################################