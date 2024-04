แดดก็ฮอต คนก็ฮอต "กงจวิ้น" ดาราจีนเที่ยว "เกาะสมุย" กับหลากหลายกิจกรรม

เมืองไทย นอกจากจะมีอากาศสุดฮอต ก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮอตของชาวต่างชาติด้วย โดยเฉพาะดารา-คนดังของเมืองจีน ที่พาเหรดเที่ยวไทยกันตลอดทั้งปีล่าสุดนี้ หนุ่มดาราหนุ่มชาวจีนคนดัง เพิ่งเดินทางมาพักผ่อนที่จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งดาราหนุ่มได้โพสภาพการมาท่องเที่ยวพักผ่อนทริปนี้ใน เว่ยป๋อ (โซเชียลของจีน) โดยมีแคปชั่นว่า "อัพเดทโลกที่ชื่นชอบ 🏝️☀️🎣วันหยุดจบลงแล้ว,กลับบ้านไปทำงาน"ซึ่งข้อมูลจากแฟนๆ ชาวไทยบอกไว้ว่า กงจวิ้นเลือกมาเที่ยวที่เมืองไทยเป็นครั้งที่ 2 แล้ว และในครั้งนี้ แฟนๆ ก็รอลุ้นกันว่าดาราหนุ่มจะอยู่เที่ยวยาวถึงช่วงสงกรานต์หรือไม่หรือที่รู้จักในชื่อ ไซม่อน กง เป็นนักแสดงและนายแบบชาวจีน เป็นที่รู้จักของแฟนๆ ชาวไทยจากเรื่อง คุณสามีที่รัก Begin Again, นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า Word of Honor, อันเล่อจ้วน The Legend of AnLe#########################################