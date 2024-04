สาดให้ฉ่ำ! กับ 10 พิกัด เที่ยวสงกรานต์ในกรุงเทพฯ

งาน Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ครั้งที่ 9ในวันที่ 13-15 เมษายน 2567 นี้ ที่ 11 ท่าน้ำวิถีไทย เปิดรับความมงคล ตลอดโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา กับ กิจกรรมมงคล 10 ประการ พร้อมก้าวข้ามปีใหม่ไทยด้วยมงคลดีงาม แบบเต็มสิบสัมผัสกิจกรรมต่างๆ เสริมสิริมงคล ไหว้พระขอพร พร้อมกิจกรรมแห่พระพุทธรูปทางน้ำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำ 5 พระอารามหลวงชื่อดังสำหรับ 11 ท่าน้ำวิถีไทย ได้แก่• วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร• วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร• วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร• วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร• วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร• ท่ามหาราช• ท่าเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น• ท่าศาลเจ้ากวนอู (คลองสาน)• ท่าสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม• ท่ายอดพิมาน• คลองโอ่งอ่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 บริเวณ ถนนราชดำเนินกลาง และ สนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 11-15 เมษายน 2567 พร้อมจัดขบวนพาเหรดสงกรานต์ยิ่งใหญ่กว่า 20 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถพระพุทธรูป ขบวนรถเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2567โดย แอนโทเนีย โพซิ้ว รองนางงามจักรวาลอันดับ 1 นางสงกรานต์ ประจำปี 2567 และกิจกรรมนำเสนอศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ Soft Power มากมายสงกรานต์ 2567 ถนนข้าวสาร ปีนี้กลับมาให้สนุกสนานจัดเต็ม 13-15 เมษายน 2567 ค่ะ มาร่วมกันเล่นน้ำสงกรานต์สนุกสนานเต็มที่ ในแต่ละวันจะเปิดให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเล่นน้ำ ถึงเวลา 21.00 น. ตลอด 3 วันเต็มๆนอกจากนี้ กิจกรรมไฮไลต์ สงกรานต์ถนนข้าวสาร ปีนี้ จัดกิจกรรม "เบญจภาคีวารีปาฎิหาริย์" ซึ่งจะมีการอัญเชิญ พระพุทธรูปลอยน้ำ (จำลอง) 5 พี่น้อง ให้ประชาชนมาสักการะตลอด 3 วันคิง เพาเวอร์ สร้างปรากฏการณ์ใหญ่! จัดงานเนรมิตย่านรางน้ำสู่เดสติเนชั่นนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยงานสงกรานต์ในปีนี้ นำเสนอภายใต้แนวคิดจำลองบรรยากาศสงกรานต์ทั่วไทยมาไว้ในที่เดียวกับอภิมหาขบวนสงกรานต์ แห่ฉ่ำกับกองทัพศิลปินชื่อดังกว่า 22 คน ตลอด 6 วันกับอภิมหาความบันเทิงกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยกว่า 60 คนกับอภิมหาความอร่อย กับร้านอาหารชื่อดังของไทยและของอร่อยย่านรางน้ำกว่า 50 ร้านกับอภิมหาโปรฯสุดคุ้ม สมาชิกฯ มีไฟลต์บินลดสูงสุด 25% หรือไม่มีไฟลต์บินก็ช้อปได้กับสินค้ามากมาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 16 เมษายน 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ตนอกจากนี้ย่านรางน้ำเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่สำหรับเทศกาลสงกรานต์ เนรมิตถนนรางน้ำเป็นถนนสายน้ำ ในวันที่ 13 เมษายน 2567 – 15 เมษายน 2567 กับเทศกาลดนตรีสุดชุ่มฉ่ำผ่านสายน้ำ “RANGNAM WATER STREET BY SUPERFLUID” ภายใต้แนวคิดพลาดไม่ได้! อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ ยกขบวนความสนุกของสงกรานต์ทั่วไทยไว้ในงานเดียว ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 – 16 เมษายน 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำงาน ไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์ 2567 พร้อมเนรมิตพื้นที่บริเวณริเวอร์ พาร์คให้เป็นจุดเล่นน้ำขนาดใหญ่ในรูปแบบ World Water Festival ด้วยแนวคิดเชิดชูเอกลักษณ์ไทยผสมผสานการละเล่นและวัฒนธรรมบันเทิงร่วมสมัย อัดแน่นประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอด 12 วันเต็ม 10-21 เมษายน 2567กิจกรรมภายในงาน ได้แก่• ขบวนแห่นางสงกรานต์มโหธรเทวี 7 วัน 7 คน นำโดยแอฟ ทักษอร, เบลล่า ราณี, เบ็คกี้ รีเบคก้า, พาย รินรดา, ใหม่ ดาวิกา, เดียร์น่า ฟลีโป และมินนี่ (G)I-DLE• สนุกไปกับการเปิดพื้นที่บริเวณริเวอร์ พาร์คตลอด 12 วันเต็มเพื่อสนุกไปกับงานสงกรานต์และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่จะมาสร้างความสุขในทุกวัน• เสริมสิริมงคลสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์จำลอง จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ และพระพุทธรูป 5 สมัย• เล่นน้ำให้สนุกต้องที่ไอคอนสยามกับ Water Splash Landmark• พบกับการเปิดตัวครั้งแรกของบทเพลง ”สงกรานต์บ้านเรา 3 ภาษา“ ซึ่งนำบทเพลง "สงกรานต์บ้านเรา" ต้นฉบับประพันธ์ โดย คุณประภาส ชลศรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ มาเรียบเรียงคำร้องให้เป็นภาษาจีน อังกฤษ เพื่อเผยแพร่เทศกาลสงกรานต์ของไทยผ่านบทเพลงสู่สากล• สาดสนุกจากออนไลน์สู่ออฟไลน์ กับกิจกรรมสาวน้อยตกน้ำออนไลน์จาก TikTok Shop และช็อปสนุกไปกับโปรโมชันคลายร้อนมากมายร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ยิ่งใหญ่แห่งปีใน สงกรานต์สยาม ผ้าขาวม้า อยู่เย็น เป็นสนุก งานสงกรานต์ประจำปี 2567 ที่ สยามสแควร์ ร่วมสืบสานประเพณีงานสงกรานต์แบบไทยๆ ร่วมฉลองความเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยยังคงไว้ซึ่งความเป็นสงกรานต์สีขาว เที่ยวงานกันอย่างปลอดภัย ไม่โป๊ ไม่แป้ง ไม่เปลือย และ ไม่แอลกอฮอล์ เหมือนเช่นเคยพร้อมสนุกไปกับความพิเศษชุ่มฉ่ำใจทั่วทั้งบริเวณงาน ไม่ว่าจะเป็น สไลเดอร์ยักษ์กลางกรุง, อุโมงค์น้ำพุ, ปาร์ตี้โฟม และกิจกรรมจากผู้สนับสนุนสุดสนุกอีกมากมาย และยังได้อิ่มอร่อย อิ่มท้องไปกับโซนอาหารร้านเด็ดชื่อดังกว่า 30 ร้านค้า ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น. สยาม สแควร์ เที่ยวฟรีตลอดงาน!!สาดความสนุก ความมันส์ จัดเต็มตลอดทั้ง 3 วัน ไปกับศิลปินนักร้องชื่อดังแน่นเวที นำโดย 4EVE / ATLAS / Lazyloxy / Safeplanet / Only Monday / JARVIS / FLI:P / Project M.O.N / Have a nice day / Fessta / Serious bacon / SAMBLACKมาสนุกสนานใน Samyan Water Street สามย่านถนนสงกรานต์ 2024 ที่ ที่สามย่าน-บรรทัดทอง วันที่ 13-15 เมษายน 2567 เวลา 12.00-23.00 น. สนุกกันตลอด 3 วันเต็มๆ ได้เลย มาตัวเปล่าได้เลย เพราะ CP ALL จะมาพร้อมอุปกรณ์เล่นน้ำให้ได้สาดความฉ่ำตลอดทั้งงานภายในงานมี ทาวเวอร์น้ำ (Water Tower) ฉีดน้ำตลอดทั้งวัน สาดความสดชื่นให้ทุกคนรับปีใหม่ไทย นอกจากนี้ ยังมีขบวนรถแห่ ที่จะมาสร้างความสนุกสนานให้ม่วนขึ้นไปอีก รวมถึงยังมี คอนเสิร์ตจัดเต็ม 2 เวที ตลอด 3 วันโดยศิลปินที่จะมาร่วมได้แก่• 13 เมษายน 2567 YOURMOOD, XI, CDGUNTEE• 14 เมษายน 2567 CHILAX, NICECNX, PIXXIE, WIZZLE• 15 เมษายน 2567 MIRRR, PROJECT M.O.N., FLI:P MAYARAPเตรียมปืนฉีดน้ำให้พร้อมแล้วมาระเบิดความมันส์ ฉ่ำๆ ใน งาน S2O Songkran Music Festival เตรียมตัวให้พร้อม เพราะนี่คือที่สุดของสงกรานต์เฟสติวัล มันส์ที่สุด ใหญ่ที่สุด น้ำฉ่ำที่สุด พร้อมไลน์อัพดีเจตัวพ่อ รับเทศกาลสุดมันส์แห่งปี วันที่ 13-15 เมษายน 2567 นี้สยามเซ็นเตอร์ ชวนปรับฮีทเตอร์ปล่อยพลังความมันส์ให้สุดขีด ไปกับ Siam Center Splashtastic Fun Fest ต้อนรับฤดูร้อนสุดฟันสุดฟิน ยกระดับซัมเมอร์อีเว้นท์ ให้ยิ่งใหญ่ อัดแน่น เอาใจสายอาร์ท แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และเทคโนโลยีสุดล้ำเต็มรูปแบบ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2567ปักหมุดความสนุกสุดเบิร์นไปกับเหล่าศิลปิน #FriendofSiamCenter ที่หมุนเวียนกันมาสร้างสีสันผ่านเสียงและกิจกรรมมากมาย ตลอดซีซั่น ทั้ง #DICE ศิลปินจาก #DOMUNDI #ENTSYNCTHAILAND #THEKNOTTHAILAND #PLAYBOYYTHESERIES สาวๆ จากวง #VIIS และ #ALALA และความน่ารักแบบจัดเต็มจาก #ClubAfterClass ที่ Atrium 2 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ไฮไลท์ความสนุกสุดฮีท พบกับ INTERACTIVE AQUATIC EXPERIENCES สุดยอดงานอาร์ทคลื่นยักษ์กลางสยาม ในรูปแบบ Interactive Art 3D ฉลองสงกรานต์ให้สุดฉ่ำไม่ซ้ำใคร ระหว่างวันที่ 10-21 เมษายนนี้ ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์สายอาร์ทเตรียมเช็คลิสต์จุดถ่ายรูป กับ AQUATIC ART SPACE พื้นที่อาร์ทสุดครีเอทีฟ บรรยากาศฉ่ำทั่วพื้นที่สยาม ระหว่างวันที่ 1เมษายน - 25 พฤษภาคมนี้ ณ ชั้น G, ชั้น 2 สยามเซ็นเตอร์ พร้อมอัพเดทแฟชั่น Absolute Siam Batik Pop-Up by F.O.S คอลเลคชั่นผ้าบาติกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ จากดีไซเนอร์เนอร์รุ่นใหม่ F.O.S ร่วมกับชุมชนผู้ประกอบการผ้าบาติกไทยจากจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายนนี้ ณ ชั้น M สยามเซ็นเตอร์อัพบีทความร้อนไปอีกเลเวล! สยามเซ็นเตอร์ดึงเทรนด์ฮอตเปิด Pop Up แบรนด์ดังกระแสเกินต้านจากทั่วโลก ทั้ง Pop Mart Pop Up Store, Stand Oil แบรนด์ดังจากเกาหลี เปิดตัว Pop Up Store ครั้งแรกในโลก!! ร่วมด้วย Reroute Ecorevive Harmony Event Pop Up จากหนุ่มบิวกิ้น, BWB Pop Up จากสามสาวก้อย-นัตตี้-ดรีม, Kirsh Pop Up Shop และ Vanity Club Pop Upมันส์ให้ฉ่ำจักรวาลสงกรานต์ไทย มหาบันเทิงสุดหยุดโลก ที่เดียวครบจบทุกอรรถรส centralwOrld Songkran Fest 2024 แลนด์มาร์กสงกรานต์มหาบันเทิงระดับโลกใจกลางเมือง ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เปิด 8 ไฮไลต์ ของดีศรีมหาสงกรานต์ งานฉลองที่ทุกเจนเอ็นจอยThai Rhythm Songkran Festival 2คอนเสิร์ตฉ่ำสุด โจ๊ะสุด 100 ศิลปินสุดปัง 13-14 เม.ย. 67Thai Rhythm Carnival ขบวนรถแห่ระดับจักรวาล!! เปิดตัว เชย์นิส ปาลาซิโอส Miss Universe 2023 นางสงกรานต์จักรวาลคนแรกของโลก 13 เม.ย. 67FWD Music Live Fest 3 ฟรีคอนเสิร์ตเล่นน้ำกลางเมือง ส่งท้ายสงกรานต์ กับไลน์อัปศิลปินที่ฮอตสุด 19-21 เม.ย. 67โชว์เคส 'ไทยมหาบันเทิง' มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ UNESCO รับรอง 12-14 เม.ย. 67สงกรานต์แบบสายมู ปักหมุดขอพร 8 องค์เทพแห่งราชประสงค์ รับมงคลสงกรานต์ 12-14 เม.ย. 67แลนด์มาร์กสรงน้ำพระ มหาจตุรทิศทั่วไทย เพื่อความสุขมหาบันเทิง 9-16 เม.ย. 67อร่อยมหาบันเทิง แลนด์มาร์กอาหารไทยที่โดนใจคนทั่วโลก 2-21 เม.ย. 67ช้อปมหาบันเทิง สินค้าไทยคราฟต์ระดับโลก 9-16 เม.ย. 67