“เชย์นิส ปาลาซิโอส” สัมผัสวิถีไทย ชิมส้มตำ-ทำขนมครก ก่อนเป็นนางสงกรานต์ระดับจักรวาล ที่เซ็นทรัลเวิลด์ 13 เม.ย.นี้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดตัวแคมเปญเฟสติวัลระดับโลก “THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL 2024 สงกรานต์มหาบันเทิง” ชู “สงกรานต์ไทย” ติด Top 10 สุดยอดเฟสติวัลโลก เปิดตัวนางสงกรานต์ “เชย์นิส ปาลาซิโอส” มิสยูนิเวิร์ส 2023 ในลุคสวยฟาดสะเทือนจักรวาลด้วยชุดผ้าไหมไทยมัดหมี่ทอมือดีไซน์ร่วมสมัย จากอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับหน้าที่เป็น Global Cultural Ambassador หลัง UNESCO ยกสงกรานต์ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ส่งต่อ The Best of Thainess ผ่าน 6 ไฮไลต์วัฒนธรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์ ระหว่างวันที่ 2-21 เม.ย. 67 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศทั้งนี้หลัง เชย์นิส ปาลาซิโอส ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ได้เริ่มภารกิจแรก สัมผัสเสน่ห์วิถีไทยสไตล์ใหม่ใจกลางเมือง ณ โซน Hug Thai ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยเชย์นิสได้สวมชุดไทย ชิมอาหารไทยภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย ไม่ว่าจะเป็น ส้มตำ ต้มยำกุ้ง ผัดไทย น้ำเก๊กฮวย พร้อมทดลองทำขนมครกชาววังจากนั้นนางงามจักรวาลได้ไปเยี่ยมชมร้าน Good Goods แบรนด์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นดีไซน์ร่วมสมัย และร้าน Hug Craft แหล่งรวบรวมสินค้า Art & Craft จากหลากหลายแบรนด์ ซึ่งทั้ง 2 แบรนด์เป็นโครงการที่ เซ็นทรัล ทำ ให้การสนับสนุน โดยมี นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมปิดท้ายรับประทานอาหารไทยต้นตำรับชาววังที่ร้าน NARA Thai Cuisine ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์สำหรับ เชย์นิส ปาลาซิโอส มีกำหนดมาร่วมงานสงกรานต์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 13 เมษายน 2567 นี้ โดยเธอจะทำหน้าที่นางสงกรานต์ระดับจักรวาล เพื่อร่วมในขบวนแห่คานิวัลอันอลังการ ที่ผสมผสานความเป็นไทยทั้ง 4 ภาครวมกว่า 300 ชีวิต ให้เข้ากับทำนองดนตรีแบบ Thai Rhythm จัดขบวนมุ่งหน้าสู่เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์กสงกรานต์ระดับโลกใจกลางเมืองโดย centralwOrld Songkran Fest 2024 ผนึก Plan B จัดงาน Thai Rhythm Songkran Festival 2024 ในระหว่างวันที่ 13-14 เม.ย. 67 ภายในงานจัดเต็มไลน์อัพศิลปินแนวหน้าของไทยหลายร้อยชีวิต อาทิ JOEYBOY, อาภาพร x ยิ่งยง, กระแต อาร์สยาม, มิลลิ, 4EVE, เดอะ ฟองฟอด วาไรตี้, THAIDERNLEN, THE VOICE ทีมโจอี้บอย, คณะบางลำพูกราบครูสุรพล, EYRA, หมอลำไอดอล, DJ งูเห่า และDJ ลีโอ สัมผัสกิจกรรมไทยสไตล์สาวน้อยตกน้ำและสาวรำวงสเต็ปสามช่า พบกับ เบียร์ เดอะวอยซ์, เนย-แจม เนโกะจัมพ์, พิกเล็ต, ศุภนารีสตอรี่ และครูแสตมป์นอกจากนี้เซ็นทรัลพัฒนายังชวนร่วมสนุกชุ่มฉ่ำฉลองสงกรานต์มหาบันเทิงในงาน THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL 2024 ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2-21 เม.ย. 67 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ