“คริสซี ทีเกน” ควงสามี “จอห์น เลเจนด์” และลูกๆ นั่งตุ๊กตุ๊กท้าแดด สมตำแหน่งเขยไทยของแทร่!

“คริสซี ทีเกน” นางแบบระดับโลก ควงสามี “จอห์น เลเจนด์” นักร้องคนดังเจ้าของเพลง All of Me พร้อมลูกๆ อีก 4 คน มาเที่ยวไทย และไม่พลาดนั่งรถตุ๊กตุ๊กซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอีกด้วย!“คริสซี ทีเกน” นางแบบสาวลูกครึ่งไทย-นอร์เวย์ ได้โพสต์ภาพลงในอินสตราแกรมส่วนตัวของเธอ @chrissyteigen โดยเป็นภาพของสามีของเธอ “จอห์น เลเจนด์” นักร้องชื่อดังเจ้าของบทเพลง All of Me และลูกๆ อีก 4 คนซึ่งขณะนั่งรถตุ๊กตุ๊กท่องเที่ยวในไทย ท่ามกลางอากาศร้อนจัดจนแก้มของลูกทั้ง 4 ของเธอแดงระเรื่อแต่ก็ยังยิ้มแย้มร่าเริงกันอยู่ก่อนที่เธอจะพาครอบครัวไปเที่ยวโคราชเพื่อเยี่ยมแม่ของเธอ “แหม่ม-วิไลลักษณ์ ทีเกน” และได้พบปะกับญาติๆ พร้อมถ่ายภาพครอบครัวใหญ่อย่างอบอุ่น