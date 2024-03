ชวนมาร่วมผจญภัยครั้งใหญ่ ไปกับ “One Piece” ครั้งแรกในประเทศไทย

ชวนทุกคนมาพบกับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ ไปกับลูฟี่และกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง กับ นิทรรศการ วันพีซ “The GREAT ERA of PIRACY” Exhibition Asia Tour เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ทุกคนจะได้สัมผัสกับบรรยากาศจากฉากต่างๆ ของ One Piece มากกว่า 20 ฉาก และยังมีโซนสุดพิเศษ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนอกประเทศญี่ปุ่นโดยงานจะจัดขึ้นที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์กลางของคนไทยและนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติ อีกทั้งยังเดินทางมาได้สะดวก จึงเหมาะสำหรับการเป็นพื้นที่จัดงานนิทรรศการระดับโลก อย่าง One Piece "The GREAT ERA of PIRACY" Exhibition Asia Tour (Thailand) ณ ชั้น 8 โซน CentralWorld Live ตั้งแต่วันนี้ - 12 พฤษภาคม 2567เหล่าแฟนๆ ของวันพีซและกลุ่มผู้รักการผจญภัยจะได้พบทั้งความบันเทิงและความสนุกสนานมากมาย กับการร่วมผจญภัย ภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น วันพีซในธีมคาเฟ่ (One Piece Theme Cafe) และโซนจําหน่ายสินค้าที่ระลึก ท่านจะได้พบกับ การจําหน่าย สินค้าสุดพิเศษที่ผลิตขึ้นมาจำนวนจํากัด การแจกของรางวัล หรือเมื่อซื้อเครื่องดื่มก็สามารถร่วมลุ้นของสะสมได้