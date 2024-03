สุขสันต์วันอีสเตอร์ กับบุฟเฟต์มื้อสาย ที่ "ห้องอาหารวูว์"

เชิญชวนทุกท่านและครอบครัวร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ด้วยมื้ออาหารมื้อสายแสนอร่อยและกิจกรรมสุดพิเศษที่จะมามอบความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว ณ ห้องอาหารวูว์ ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567นอกจากจะได้อิ่มอร่อยไปกับบุฟเฟต์ระดับพรีเมียมแล้ว เด็ก ๆ ยังได้รับชมการแสดงพิเศษมากมาย อาทิ การแสดงมายากล การแสดงบิดลูกโป่ง และสนุกสนานกับกิจกรรมประจำเทศกาลนี้ได้แก่ กิจกรรมตามล่าไข่อีสเตอร์ และระบายสีไข่อีสเตอร์ โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้จะจัดขึ้นในห้องที่จัดเตรียมไว้พิเศษเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กเพลิดเพลินกับเมนูพิเศษเฉพาะวันอีสเตอร์ เริ่มต้นจากเมนูเสิร์ฟแบบเย็น อาทิ ไข่เบเนดิกต์เสิร์ฟพร้อมเนื้อวากิว (Wagyu Beef Benedict) ไข่ยัดไส้ซอสคาโบนาร่า (Carbonara Deviled Eggs) สลัดไข่สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Egg Salad) ต่อด้วยเมนูเสิร์ฟแบบร้อน อาทิ ซุปเห็ดทรัฟเฟิลแชมเปญเนื้อเนียนนุ่ม (Champagne and Truffle Velouté) ล็อบสเตอร์ย่างเสิร์ฟพร้อมซอสแบร์เนส (Lobster with Béarnaise) และขาปูอลาสก้าย่างทานคู่กับซอสส้มยุซุ (Grilled Alaska King Crab with Yuzu Beurre Blanc)อิ่มอร่อยกันกับสเตชั่นไข่ที่เสิร์ฟเมนูไข่แสนอร่อยตามใจท่าน และสเตชั่นเนื้อที่มาพร้อมเมนูเนื้อไพร์มริบย่างเสิร์ฟคู่กับผักย่าง (Roasted Australian Black Angus Beef Prime Ribs accompanied by Grilled Farm Vegetables) และเนื้อซี่โครงแกะจากนิวซีแลนด์ย่างพร้อมสตูถั่วขาวสไตล์ฝรั่งเศส (New Zealand Lamb Rack with White Bean Cassoulet) ส่งท้ายมื้อสุดพิเศษด้วยเมนูขนมหวานประจำเทศกาลสุดคลาสสิก อาทิ เค้กอีสเตอร์สไตล์อิตาเลียนพร้อมซอสซาบายองเบอร์เบิน (Easter’s Colomba with Bourbon Sabayon) ขนมแอปเปิลคอบเบลอร์เคล้ากลิ่นอบเชย (Apple Cinnamon Cobbler) ช็อกโกแลตรูปไข่อีสเตอร์หลากหลายรูปแบบ และเค้กแครอทนอกจากนี้ท่านยังสามารถเต็มอิ่มกับล็อบสเตอร์แคนาดาแบบไม่จำกัด และอาหารทะเลระดับพรีเมียม อาทิ ปูอลาสก้า หอยนางรม ปลาแซลมอนย่าง ซูชิ ซาชิมิและอาหารไทยอีกมากมาย ปิดท้ายด้วยมุมขนมหวานที่มีผลไม้ประจำฤดูกาลและฟองดูว์ช็อกโกแลตเบลเยียม เป็นต้นเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ด้วยบุฟเฟต์มื้อสายที่ห้องอาหารวูว์ได้ในในราคา 3,200 บาท++ต่อท่านสำหรับผู้ใหญ่ และราคา 1,600 บาท++ต่อท่านสำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี ราคารวมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เติมความสมบูรณ์แบบให้มื้อสุดพิเศษนี้ด้วยแพ็คเกจไวน์ไม่จำกัดราคา 1,800 บาท++ต่อท่าน หรือแพ็คเกจแชมเปญไม่จำกัด ราคา 3,500บาท++ต่อท่านติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์www.stregisbangkok.comhttps://www.facebook.com/TheStRegisBangkok@stregisbangkok@stregisbangkok#########################################