“สงกรานต์ สแปลช” แพคเกจชื่นฉ่ำรับสงกรานต์ ที่ "อวานี พัทยา"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพัก ติดต่อ อวานี พัทยา รีสอร์ท โทร. 0-3841-2120

ชวนคลายร้อนฉลองสงกรานต์แบบไม่ต้องเดินทางไกลพร้อมรับสิทธิพิเศษให้ชื่นฉ่ำใจด้วยแพคเกจไม่ว่าจะเป็นอภินันทนาการเซตอาหารค่ำ และยังมี Songkran Survival Kit ให้คุณและครอบครัวสาดความสนุกในระหว่างพักผ่อนที่อวานี พัทยา รีสอร์ท ท่ามกลางบรรยากาศเขียวชอุ่มพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแพคเกจราคาเริ่มต้นที่ 5,440 บาท ++ ต่อห้อง ต่อคืน สำหรับเข้าพักอย่างน้อยสองคืนขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดแพ็คเกจดังต่อไปนี้อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านSongkran Survival Kit ชุดอุปกรณ์เล่นสงกรานต์สุดพิเศษ เมื่อเข้าพักระหว่างวันที่ 12 – 23 เมษายน พ.ศ. 2567เซตอาหารค่ำเลือกระหว่างเซ็ทอาหารทะเล หรือ เซ็ทชาบู สำหรับ 2 ท่านเด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี ทานฟรีจากเมนูอาหารสำหรับเด็กส่วนลด 15% ที่อวานีสปาจองตรงกับโรงแรมรับเครดิตสำหรับรับประทานอาหาร 300 บาท*เป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงแรมกำหนดให้บริการห้องพักและห้องสวีทจำนวน 300 ห้อง โดยทุกห้องมีระเบียงส่วนตัวที่ให้แขกผู้เข้าพักได้ออกมาสัมผัสบรรยากาศที่รอบล้อมด้วยสวนสวยพื้นที่กว่า 10 ไร่ โดยมีห้องอาหารและบาร์รวมจำนวน 6 ห้อง ให้บริการอาหารนานาชนิด ตั้งแต่อาหารไทย ไปจนถึงอาหารนานาชาติ นอกจากนี้ ทางรีสอร์ทยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ ทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่มาพร้อมจากุซซี่ และสปา โรงแรม อวานี พัทยา รีสอร์ท ตั้งอยู่บนถนนเลียบชายหาด ใจกลางเมืองพัทยา ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว และสถานบันเทิง และยังอยู่ติดกับสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวอย่าง พิพิธภัณฑ์ของแปลก ริบลีส์ บีลีฟ อิท ออร์ นอท พัทยา (Ripley’s Believe It or Not!) โดยใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯเพียงประมาณ 90 นาที#########################################