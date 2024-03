สุขทันทีที่เที่ยว “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 42” จัดเต็มเที่ยวไทยในทุกมิติ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 42” วันที่ 28 มีนาคม-1 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TAT Contact Center 1672 Travel Buddy



เข้าร่วมงานฟรี โดยสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, เดินทางโดยรถแท็กซี่ ณ จุดบริการรับ - ส่ง ชั้น G บริเวณฝั่งทะเลสาบ, รถประจำทาง สาย 136

ครั้งนี้ยกทัพพลัง Soft Power และวัฒนธรรมย่อย Sub-Culture มาเป็นจุดขายสะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของแต่ละภูมิภาค เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ พร้อมสร้างความตระหนักรู้ถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบชวนออกเดินทางรับสัมผัสเอกลักษณ์ของ 5 ภูมิภาค ผ่าน 9 โซนหลักภายในงาน ดังนี้ประสบการณ์ท่องเที่ยวเหนือระดับผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ LED Box จอภาพขนาดใหญ่ที่มาพร้อมมุมมองภาพรอบตัว และ Amazing Thailand VR Dome ที่จะพาออกผจญภัยท่องเที่ยวเสมือนจริงในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ พักผ่อนในมุมกาแฟ มาดื่ม มาดริ้งค์ Amazing Thailand ที่รวบรวมเมล็ดกาแฟที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศ พูดคุยกับนักเขียน ช่างภาพ อินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวแบบ Exclusiveบอกเล่าทุกเฉดสีของดินแดนบูรพาผ่าน 4 แนวคิดหลักตอกย้ำความอุดมสมบูรณ์ของภูมิภาคผ่าน วัฒนธรรมอาหาร ยกทัพอาหารทะเลและอาหารถิ่นมาพร้อมเสิร์ฟ กว่า 50 ร้าน อาทิ ร้านป้าบ้านอำเภอ จ.ชลบุรี มาพร้อมเมนูปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด แกงไก่บ้านกระวานจากครัวจันท์อาหารถิ่น จ.จันทบุรี ขนมฆวยตาอุ้ย จ.ตราด รวมทั้งผลไม้นานาชนิด พร้อมดนตรีโจ๊ะ ๆ จากวงดุริยางค์ราชนาวี, String Trio และ Alcazar Cabaret Show Pattaya และเพิ่มความสนุกกับกิจกรรม DIY และสาธิตจากชุมชนต่างๆ อาทิ มโหตรหอมย้อมมะพร้าว ชุมชนตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี สาธิตการนวดบำบัดรักษาอาการ Office Syndrome จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเปิดหมู่บ้านมากับประตูกำแพงวังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี และโดดเด่นด้วยแลนด์มาร์ก หมู่เรือนไทยภาคกลาง ประดิษฐานพระแก้วมรกตเพื่อให้ผู้เข้าชมร่วมสักการะ พร้อมรื่นเริงไปกับธีมย้อนวันวานบรรยากาศสุดคิดถึง พร้อมสอดแทรกตกแต่งบรรยากาศจำลองตลาดบก-ตลาดน้ำ ในเรือพายแบบดั้งเดิม อาทิ ผัดไทเมืองปทุม เมี่ยงคำลำพญา จ.นครปฐม ข้าวแช่ป้าเฉลี่ยว จ.นนทบุรี โรตีสายไหมบังหมัด แสงอรุณ จ.พระนครศรีอยุธยา เพลิดเพลินกับการเปิดสังเวียนมวยลพบุรี จ. ลพบุรี, มวยเด็ก และ โขนเด็ก จ. สมุทรสาคร, หัวโต กลองยาว จ.สุพรรณบุรี และ รำวง จ.เพชรบุรี เลือกชมสินค้า OTOP และแฟชั่นผ้าพื้นเมืองชูงานเทศกาลประเพณี ความเชื่อ ความศรัทธา อย่างพาสัมผัสบรรยากาศเช็กอินแลนด์มาร์ก องค์พระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง พร้อมทำบุญสรงน้ำพระแก้วมรกตลำปาง ปักตุงมงคล รับขมิ้นส้มป่อย ก่อนจะแวะ กาดหมั้ว เติมเสบียงอาหารพื้นเมืองเหนือลำแต้ๆ เช่น ข้าวซอยใบเหมี้ยง จ.ลำปาง ข้าวเปิ๊บ บ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย เติมความสดชื่นที่ โซนเย็นใจ๋ เสิร์ฟเครื่องดื่มชา กาแฟ โกโก้ เพลิดเพลินที่ซะป๊ะคราฟท์ ชมสินค้า Handicraft และทำกิจกรรม DIY อาทิ อิงชิโบริ จ.พะเยา Doister โดยชุมชน จ.แม่ฮ่องสอน ก่อนส่งท้ายที่เวิ้งแวดเวียง ทดลองขี่รถท่องเที่ยวผ่าน Green Screen ม่วนจอยไปกับศิลปิน เช่น วงเขียนไขและวานิช, วงไม้เมือง, คณะลูกทุ่งวิจิตรศิลป์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ ระบำชาวเขา ตีกลองสะบัดชัย และฟ้อนกิงกะหลาซุ้มประตูสีสันร่วมสมัยลายผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก และลูกปัดโนรา เช็กอินแลนด์มาร์กสำคัญ หอนาฬิกาเมืองเบตง จ.ยะลา เที่ยวภาคใต้เเบบล้ำสมัยไปกับ VR180เสนอ Immersive Experience 3 เรื่อง มวย อาหารภาคใต้ เทศกาลกินเจภูเก็ต 180 องศา และชิมอาหารปักษ์ใต้แท้ๆ ในหลาดหรอยเพนิ มากกว่า 40 ร้าน อาทิ โกสุย หมูย่างตรัง เจริญข้าวไก่เบตงพันธุ์แท้ ชาชักอีซัน@โรตียะลา ทั้งกิจกรรม DIY มากมาย อาทิ สาธิตผ้าเช็ดหน้าบาติก-มัดย้อม สีธรรมชาติ บ้านรักเฉลิมพระเกียรติ (อินโนญ่า) จ.นครศรีธรรมราช เรซิ่น อาร์ท รูปทรงกระดานโต้คลื่น กลุ่ม SKA Heritage จ.สงขลา เพลิดเพลินกับศิลปินลูกหลานชาวปักษ์ใต้ ได้แก่ เอกชัย ศรีวิชัย โดม The Star อิงกฤต The Voice น้องฟลุ๊ก และไฮไลต์ ลานเวียนครก จำลองกิจกรรมรำวงเวียนครก จ.นครศรีธรรมราชบอกเล่าความเป็นอีสานในบรรยากาศสีสันสดใส ยืนหนึ่งแลนด์มาร์กบั้งไฟตะไลล้าน จากบ้านกุดหว้า จ.กาฬสินธุ์ และจุดถ่ายภาพ ISAN SoftPower ได้แก่ หน้ากากผีตาโขน มวยโบราณ และซุ้มประตูประเพณีแห่ต้นดอกไม้ จ.เลย พร้อมเพิ่มดีกรีความม่วนกับไฮไลต์ 4 เรื่อง ได้แก่ 1.เล่าเรื่องอาหารอีสาน กับนิทรรศการข้าว และตอกย้ำอีสานไปไสกะแซ่บกับร้านอาหารถิ่น 40 ร้าน อาทิ ร้านหมี่กระโทกป้าเปลื้อง จ.นครราชสีมา หม่ำแม่คำตัน ตำกระเทยสาเกต 2.เล่าเรื่องสินค้าและผลิตภัณฑ์ภาคอีสาน 20 ร้าน และร่วมสนุกกับกิจกรรม DIY สไตล์ Fashion Creative อาทิ ออตโตฟาร์ม สตูดิโอ จ.นครราชสีมา โรงละครหมอลำหุ่นคณะเด็กเทวดา จ.มหาสารคาม หิมพานต์ มาชเมลโล จ.บึงกาฬ 3.พาขาเลาะม่วนคักกันต่อกับ ไทรถแห่ อีสานรำซิ่ง และการแสดงของศิลปิน และ 4.เอาใจคอหนัง ชมภาพยนตร์พร้อมรับฟังเสวนาทิศทางภาพยนตร์ไทยกับ อ.เหน่ง นิติพล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และผู้กำกับ 100 ล้าน คุณต้องเต ธิติ (ไทบ้าน)ททท. จับมือกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวสร้างการรับรู้ในแง่มุมต่างๆ ของการท่องเที่ยว และรวบรวมดีลสุดพิเศษจากผู้ประกอบการท่องเที่ยว 8 หน่วยงาน เสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวผ่าน "ห้าง ททท."ส่งต่อความสุขผ่านการแสดงดนตรี ได้แก่ FELLOW FELLOW 4EVE Tilly Birds อะตอม ชนกันต์ THE PALACE POLYCAT สุนทราภรณ์ ไรอัล กาจบัณฑิต แว่นใหญ่ ต่อด้วยการแสดงเชิงศิลปวัฒนธรรมลิเกคณะศรราม น้ำเพชร + ดำดง แอน อรดี การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน สุครีพถอนต