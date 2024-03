“สุขทันที…ที่เที่ยวเมืองรอง” เสิร์ฟความสุขให้นักท่องเที่ยว กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองตลอด 365 วัน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับพันธมิตร Agoda, Air Asia, อมรินทร์ทีวี, AVIS, Tencent, และบัตรเครดิตกรุงศรี เปิดตัวแคมเปญมอบสิทธิประโยชน์ เสิร์ฟความสุขแก่นักท่องเที่ยวตลอดจน Customer Journey ผ่านกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองตลอดทั้งปี (365 วัน) หวังปั๊มรายได้ท่องเที่ยวสะพัดไม่น้อยกว่า 3.24 แสนล้านบาท โดยมีนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. นายณัฐพล เลิศไพรวัลย์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ บริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จํากัด นายกฤษ พัฒนสาร ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์สายการบินไทยแอร์เอเชีย นางสาวธนสร จิรายุวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด นายทัพพดิษย์ ไทยอารี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์ อะ คาร์ จำกัด (AVIS Rent A Car) นางสาวกนกพร ปรัชญาเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย เทนเซ็นต์ ประเทศไทย นายชัยพล กฤตยาวาณิชย์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ร่วมแถลงข่าวฯ ณ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองผ่านแคมเปญ “สุขทันที…ที่เที่ยวเมืองรอง” โดยมุ่งเน้นนำเสนอ Soft Power of Thailand สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทยที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเมืองรองแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมชูจุดแข็งจุดจายของของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม อาหารเฉพาะถิ่น ศิลปวัฒนธรรม เทศกาลงานประเพณี ความเชื่อ สินค้าที่ระลึก ฯลฯ เพื่อดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจสู่การเดินทางจริง รับความสุขและช่วงเวลาที่แสนพิเศษตลอดทั้งปี โอกาสนี้ ได้นำกลยุทธ์ Partnership 360 ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ Agoda, Air Asia, อมรินทร์ทีวี, AVIS, Tencent, และบัตรเครดิตกรุงศรี ร่วมประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในพื้นที่เมืองรองทั้ง 55 จังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวตลอด Customer Journey ผ่านสิทธิพิเศษต่าง ๆ พร้อมส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและมีความหมาย ผนวกกับแนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (sustainable tourism) นำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองให้กลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้น ถือเป็นหนึ่งในกลไกการสร้าง New Ecosystem ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้ คาดว่าแคมเปญฯ จะทำให้เกิดการเดินทางในพื้นที่เมืองรองไม่น้อยกว่า 110,700 ล้านคน-ครั้ง และสร้างรายได้ กระจายสู่ท้องถิ่นในพื้นที่เมืองรอง ไม่น้อยกว่า 324,900 ล้านบาทผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ บริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จํากัด กล่าวว่า อโกด้ารู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับ ททท. ในโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย และประเทศไทยยังเป็นที่ตั้งของหนึ่งในศูนย์ปฏิบัติการหลักของอโกด้าด้วย ดังนั้น จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของอโกด้าที่ได้มีบทบาทในการช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบและสัมผัสกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในทั้งเมืองรองและเมืองหลัก โดยครั้งนี้ได้ร่วมกับ ททท. จัดแคมเปญ “สุขทันที...ที่เที่ยวเมืองรอง” มอบสิทธิพิเศษ ส่วนลด 14 % สูงสุดไม่เกิน 300 บาท สำหรับนักท่องเที่ยวในการจองที่พักที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ 55 จังหวัดเมืองรอง ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Agoda ตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2567 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมที่ www.agoda.com และแอปพลิเคชัน Agodaผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า ไทยแอร์เอเชีย เป็นสายการบินราคาประหยัดที่ให้บริการเส้นทางบินตรงภายในประเทศครอบคลุมเมืองรองมากที่สุดถึง 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน พิษณุโลก นครศรีธรรมราช ตรัง ระนอง ชุมพร นราธิวาส อุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด นครพนม สกลนคร บุรีรัมย์ และเลย ซึ่งทุกจังหวัดล้วนมีความโดดเด่น เอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเมืองรองยังสามารถเที่ยวเชื่อมโยงไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้ในทริปเดียว ซึ่งจะทำให้ได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เกิดการกระจายรายได้ทั่วทุกภูมิภาค เช่น เชียงราย-พะเยา นครพนม-สกลนคร ตรัง-พัทลุง ฯลฯ โดยในครั้งนี้ได้ร่วมกับ ททท. จัดแคมเปญ “เที่ยวเมืองรองฉ่ำใจ ฟีลแบบนี้...ปีละครั้ง” ชวนสัมผัสประสบการณ์ความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง โดยมอบสิทธิพิเศษ ส่วนลดบัตรโดยสารเครื่องบินในประเทศ พร้อมจัดทำ Content กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง ในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2567 ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ www.airasia.comรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด กล่าวว่า อมรินทร์ทีวี เป็นสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ภายใต้ชื่อช่องรายการ “อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34” นำเสนอรายการประเภทข่าวสาร บันเทิง และความรู้ทั่วไปให้กับผู้ชมทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งที่ผ่านมาอมรินทร์ทีวีได้ร่วมสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และโครงการต่าง ๆ ของ ททท. ผ่านทุกช่องทางสื่อของบริษัทฯ ทั้งออนแอร์ และออนไลน์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยมาโดยตลอด ในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับ ททท. Big C และ Traveloka จัดแคมเปญ "สุขทันที ที่เมืองรอง" เชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่มีคุณค่า ควบคู่กับการส่งเสริม Thailand Soft Power ผ่านการนำเสนออาหารท้องถิ่นจานอร่อย 5 ภาค ที่ชีวิตนี้ต้องกินสักครั้ง พร้อมมอบสิทธิพิเศษผ่านการแลกคะแนนบิ๊กพอยต์ เพื่อรับส่วนลดที่พักและร้านอาหารที่ร่วมโครงการใน 55 จังหวัดเมืองรอง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2567 ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34, www.amarintv.com, และ Facebook: Amarin TVผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์ อะ คาร์ จำกัด (AVIS Rent A Car) กล่าวว่า AVIS บริษัทผู้ให้บริการรถเช่าที่มีมากกว่า 6,000 สาขาใน 170 ประเทศ ครั้งนี้ได้ร่วมกับ ททท. จัดแคมเปญ "สุขทันที...ขับรถเที่ยวเมืองรอง" มอบสิทธิพิเศษส่วนลดการขับรถเที่ยวเมืองรองดับเบิ้ลคุ้ม สูงสุด 200 บาท สำหรับการเช่ารถ 9 สาขาบริการในเมืองรอง ได้แก่ เชียงราย น่าน พิษณุโลก นครพนม บุรีรัมย์ อุดรธานี อุบลราชธานี ตรัง และนครศรีธรรมราช โดยผู้ที่สนใจสามารถจองรถและออกเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-31 สิงหาคม 2567 ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ Facebook: AVIS Thailand และ LINE Official: AVISThailand รวมถึงช่องทางจาก KOLs ที่จะจัดทำ Content ขับรถเที่ยวเมืองรอง เพื่อส่งมอบประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจและสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย เทนเซ็นต์ ประเทศไทย กล่าวว่า เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) เป็นผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีด้านความบันเทิงชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งมี JOOX, Sanook และ WeTV เป็นหนึ่งในบริการของบริษัทฯ ที่ได้รับความนิยม โอกาสนี้ ทางเราได้เข้าร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมกับ ททท. ทั้ง 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 1) JOOX ผู้ให้บริการด้าน Music Streaming มีผู้ใช้งานในประเทศไทยต่อเดือนกว่า 13 ล้านคน ได้ร่วมกับ ททท. จัดกิจกรรมสำหรับผู้ชื่นชอบการฟังเพลงขณะขับรถเที่ยว โดยจัดทำ Playlists ภายใต้แนวคิด 365 วัน เพื่อนนักเดินทาง พร้อมทั้งแจก JOOX VIP Codes เพื่อมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้ใช้งาน 2) เว็บไซต์ Sanook.com แพลตฟอร์มนำเสนอคอนเทนต์ที่มีผู้ใช้งานรายเดือนกว่า 40 ล้านคน (Users) และมีผู้ติดตามผ่าน Facebook กว่า 3.7 ล้านคน ได้ร่วมกับ ททท. จัดทำคอนเทนต์แนะนำการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด รวมถึงมอบสิทธิพิเศษผ่าน Traveloka (ส่วนลดเที่ยวบิน โรงแรม/ที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2567 และ 3) WeTV แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งผู้นำของตลาดเอเชียที่ครอบคุลมการให้บริการมากกว่า 173 ประเทศทั่วโลก มีทั้งซีรีส์ อนิเมะ รายการวาไรตี้ต่าง ๆ จากประเทศจีน ไทย เกาหลี ญี่ปุ่น และอื่น ๆ สำหรับในประเทศไทยมีผู้ใช้งานกว่า 13.5 ล้านบัญชีต่อเดือน ได้ร่วมกับ ททท. กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวผ่านซีรีส์ BL โดยจะสอดแทรกความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับซีรีส์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้ค้นพบปลายทางใหม่ ๆ ผ่านเนื้อหาของซีรีส์ และจัดกิจกรรม Fan Meeting แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับแฟนคลับ ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ www.sanook.com, Facebook: Sanook – สนุกดอทคอม, Facebook และ Instagram: JOOX Thailand,แอปพลิเคชัน JOOX, Facebook และ X: WeTV Thailand และแอปพลิเคชัน WeTVผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด กล่าวว่า บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด มีฐานสมาชิกลูกค้าผู้ถือบัตรกว่า 3 ล้านรายทั่วประเทศ และมีบริการประเภทบัตรเครดิตที่หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีความเฉพาะตัวมากขึ้นในปัจจุบัน โดยในปีนี้ได้มีความร่วมมือกับ ททท. ในการจัดแคมเปญ "สุขทันที...ที่พักเมืองรอง" มอบส่วนลดสูงสุดถึง 70% เมื่อจองเข้าพักโดยตรงกับโรงแรมกว่า 90 แห่งจากจังหวัดเมืองรองทั่วไทยและชำระด้วยบัตรเครดิตกรุงศรี ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม-31 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ www.krungsricard.com, Facebook: KrungsriCard, E-newsletter, และแอปพลิเคชัน UCHOOSEแคมเปญนอกจากจะเป็นการมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเมืองรองแล้ว ยังเป็นการส่งมอบประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวที่มีความหมาย (Meaningful Travel) ในทุกจุดหมายปลายทางของเมืองรอง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสิทธิพิเศษในการเดินทางท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ"สุขทันที…ที่เที่ยวเมืองรอง" สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook: TAT Contact Center เพื่อนร่วมทาง โทร. 1672 และ Facebook: GoNorthThailand