โฮ่งมากคุณน้า! ‘สนามบินสุวรรณภูมิ’ คว้าอันดับ 7 สนามบินสุดหรูของโลก

สื่อท่องเที่ยวชื่อดัง(Travel+Leisure) เปิดเผยรายงานผลการจัด 20 อันดับสนามบินนานาชาติหรูหราของโลกปี 2024 หรือ The Report of 20 Best Airport Offering Luxury Experience พบว่า การจัด 10 อันดับแรกของสนามบินนานาชาติที่หรูหราสุดของโลกนั้น สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ติดอันดับที่ 7 ทำคะแนนภาพรวมได้ 55 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนขณะที่ สนามบินนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์ อยู่อันดับ 6 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน ทำคะแนนภาพรวมได้ 61 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ขณะที่คะแนนในแต่ 4 กฎเกณฑ์การใช้จัดอันดับ พบว่า ด้านห้องบริหารพักรับรอง หรือ Lounge ได้ 19 คะแนน ด้านคุณค่าแบรนด์หรูหราได้ 29 คะแนน ด้านเครื่องดื่มประเภทแชมเปญ และคาร์เวียร์ ได้ 10 คะแนน ด้านโรงแรมระดับไฮเอ็นด์ภายในเขตสนามบินได้ 3 คะแนนสำหรับ 10 อันดับแรกของสนามบินนานาชาติหรูหราที่สุดของโลก มีดังนี้ 1.สนามบินดูไบ 83 คะแนน 2.สนามบินฮีทโทรว อังกฤษ 82 คะแนน 3.สนามบินโดฮา กาตาร์ 73 คะแนน 4.สนามบินชาร์ล เดอ โกล ฝรั่งเศส 66 คะแนน 5.สนามบินซิดนีย์ ออสเตรเลีย 61 คะแนน 6.สนามบินชางฮี สิงคโปร์ 61 คะแนน 7.สนามบินสุวรรณภูมิ ไทย 55 คะแนน 8.สนามบินเช็คแลปก๊อก ฮ่องกง 52 คะแนน 9.สนามบินแฟรงเฟิร์ต เยอรมนี 52 คะแนน 10.สนามบินนาริตะ 49 คะแนน