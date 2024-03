ชาวเน็ตเขมรจัดทัวร์ลงฉ่ำ “งานไหว้ครูมวยไทยโลก” บอก “กุนขแมร์ father of Muay Thai”

“better u can say kun khmer is father of Muay Thai kid”

“The tattoo on the back of the Thai boxer is a tattoo and Khmer script. Sak yan the original of Cambodia (Khmer) E I thank you tai zhu love Sak yan Khmer”

ททท. ชวนชม "งานไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 16" ที่เตรียมจัดขึ้นในวันที่ 16-17 มี.ค. ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยหลังจากที่โพสต์เผยแพร่ออกไป ก็มีทัวร์เขมรนักเคลมเข้ามาป่วนทันทีพร้อมบอก “กุนขแมร์ father of Muay Thai” จนกลายเป็นประเด็นดรามาร้อนในโซเชียลขณะนี้โดยโพสต์ดังกล่าวโพสต์โดยเฟซบุ๊ก Thai Fight : King Of Muay Thai ที่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับ "งานไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 16" โดยได้ลงรายละเอียดไว้ดังนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมดีๆ เผยแพร่มวยไทย "งานไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 16" วันที่ 16-17 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ วัดมหาธาตุและวัดหลังคาขาว อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยาขอเชิญร่วมทำพิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริย์ไทยและทหารกล้าของไทย ที่ร่วมปกป้องแผ่นดินไทยไว้ ได้แก่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าเสือ และพระยาพิชัยดาบหัก และพิธีสวมมงคล พร้อม ทั้งการรำไหว้ครูโดยนักกีฬามวยไทยที่เข้าร่วมพิธีทุกคนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การสาธิตหัตถศิลป์ไทย ทั้งการสักยันต์ การเขียนยันต์ การตีดาบอรัญญิก การแสดงศิลปะ การต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย การทดสอบพละกำลังด้วยวิธีการซ้อมมวยไทยโบราณ การสาธิตมวยไทยโบราณ ได้แก่ มวยท่าเสา มวยลพบุรี มวยโคราช และมวยไชยา กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เช่น มวยตับจาก มวยทะเล การออกร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกับมวยไทย และการจำหน่ายอาหารหวานคาวพื้นบ้านอยุธยา เป็นต้นอย่างไรก็ตามหลังโพสต์นี้เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตประเทศเพื่อนบ้าน ได้จัดทัวร์เขมรมาลง โดยพูดโยงกับ “กุนขแมร์” ศิลปะป้องกันตัวของประเทศกัมพูชา พร้อมกับบอกว่านอกจากเรื่องการพูดว่า “มวยไทย” เลียนแบบ “กุนขแมร์” แล้ว ยังได้พูดถึงเรื่อง “สักยันต์” ที่หลังของนักมวยไทยที่ขึ้นโชว์อยู่บนภาพประชาสัมพันธ์บนโพสต์ดังกล่าวด้วยโดยได้บอกว่าการสักยันต์เช่นนั้น ก็เป็นการลอกเลียนแบบมาจากเขมร พร้อมบอกว่างานนี้เลยเกิดเป็นดรามาสนั่นโซเชียลกันอีกครั้ง เพราะทัวร์เขมรเล่นมาลงกลางโพสต์งานไหว้ครูมวยไทยโลกขนาดนี้ คาดว่าก่อนจะได้ไปชมพิธีไหว้ครูอาจจะได้ดูมวยคีย์บอร์ดก็เป็นได้