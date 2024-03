กราน-มอนเต้ (GranMonte) เขาใหญ่ ไร่องุ่นที่นำ “ไวน์ไทย” ไปสู่ระดับโลก

“พอเรียนจบก็กลับมาทำที่กราน-มอนเต้ นำความรู้กลับมาใช้ทันที เพราะเรามีเทคนิคใหม่ๆ ที่อยากจะนำมาใช้ ซึ่งนอกจากพัฒนาไวน์และไร่องุ่นแล้ว ยังสามารถแนะนำคนอื่นได้ด้วย กราน-มอนเต้ทำไวน์คุณภาพดีขึ้นมา ก็ทำให้ทุกคนตื่นตัว พยายามที่จะปรับปรุงให้ดีตาม ถือเป็นเรื่องที่ดีของวงการไวน์ในประเทศไทย”

ชื่อของ “กราน-มอนเต้” เป็นภาษาอิตาเลียน ผนวกกัน แปลว่า “เขาใหญ่” กราน คือ ใหญ่ มอนเต้ คือ เมาน์เทน และยังเป็นชื่อที่ได้มาจาก “มาลินี พีระศรี” ภรรยาของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นคนตั้งชื่อให้ไร่องุ่นแห่งนี้ชื่อเต็มของกราน-มอนเต้ คือ “GranMonte Vineyard and Winery” เพราะที่นี่นับเป็นแหล่งปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่ในหุบเขาอโศก ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีแนวเขาโอบล้อม บรรยากาศเงียบสงบ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามของหุบเขา ทำให้เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำไร่องุ่น และเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชื่อตามความหมายข้างต้นนั่นเองแหล่งปลูกองุ่นแห่งนี้ ตั้งอยู่ในระดับความสูง 350 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล พื้นที่รวมกว่า 100 ไร่ มีสภาพอากาศเหมาะสำหรับการปลูกองุ่นคุณภาพสูงสำหรับการผลิตไวน์ในเขตร้อนชื้น ซึ่งองุ่นไวน์ที่ผลิตมีหลากหลายสายพันธุ์ เช่น องุ่นสายพันธุ์ชีราช, เทมปรานิลโย, และการแบร์เนต์ โซวีนยอง ซึ่งเป็นองุ่นที่ผลิตไวน์แดง นอกจากนี้ยังมีองุ่นพันธุ์เชอแนง บลอง สำหรับทำไวน์ขาว ที่เหลือเป็นองุ่นกินสดทั้งมีเมล็ดและไร้เมล็ดพื้นที่ไร่องุ่นไวน์ “กราน-มอนเต้” นับเป็นแหล่งผลิตไวน์คุณภาพที่มีชื่อเสียงของไทย แต่จุดเริ่มต้นก็เป็นในลักษณะธุรกิจครอบครัว “โลหิตนาวี” โดยเริ่มจาก “วิสุทธิ์ โลหะนาวี และภริยา (สกุณา) มาซื้อที่ดินปลูกไร่องุ่นเมื่อกว่า 20 ปีก่อน จนกระทั่งต่อยอดธุรกิจจนประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักในวงกว้างบุคคลสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนความสำเร็จ คือ ลูกสาวอย่าง “นิกกี้ - วิสุตา โลหิตนาวี” ไวน์เมกเกอร์หญิงคนแรกของเมืองไทย ผู้ทำให้ไวน์จากองุ่นที่ปลูกในไทยก้าวไปสู่การยอมรับในระดับสากล โดยเธอสำเร็จศึกษาด้าน Oenology สาขา Viticulture and Winery จาก The University of Adelaide ประเทศออสเตรเลีย สถาบันที่นักปรุงไวน์ระดับโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีสาขาดังกล่าว เป็นการเรียนการปลูกองุ่น การทำไร่ไวน์โดยเฉพาะ รวมถึงองค์ประกอบทุกด้านที่เกี่ยวข้องการการผลิตไวน์ เช่น ธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ เคมี ชีววิทยา รวมถึงวิศวกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต เมื่อสาวเก่งรายนี้สำเร็จการศึกษาจึงกลับมาพัฒนาธุรกิจไวน์ของครอบครัวก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ(คำสัมภาษณ์จาก Celeb Online)ข้อได้เปรียบอีกด้านของไร่กราน-มอนเต้ มาจากสภาพพื้นที่ปลูกองุ่นบริเวณเขาใหญ่ เป็นส่วนที่มีฝนตกน้อยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ นั่นจึงเป็นข้อได้เปรียบ เพราะความชื้นสูงไม่เป็นผลดีกับองุ่น เพราะมีโอกาสเกิดราได้ง่าย แต่ตอนนี้ยิ่งกว่าความเป็นนิวละติจูด คือ การเป็น Tropical Wines ซึ่งคือจุดที่มีสภาพร้อนชื้นแบ่งฤดูฝนกับฤดูร้อนชัดเจน ต้นองุ่นจึงเติบโตได้ตลอดทั้งปี เขาใหญ่ จึงกลายเป็นแหล่งปลูกไวน์อีกแห่งที่น่าจับตามองไม่น้อยไปกว่าที่อื่นนอกจากนี้เทคนิคการผลิตไวน์ที่เป็นนวัตกรรมของกราน-มอนเต้ ก็สามารถเก็บกลิ่นและรสชาติที่สำคัญทั้งหมดที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ เทคนิคการปลูกองุ่นและการผลิตไวน์ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะกับดินและสภาพอากาศโดยเฉพาะในประเทศไทย นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจนได้รับการขนานนามว่า “The best fruit of Thai soil, bottled” (ผลไม้ที่ดีที่สุดจากดินของไทยที่บรรจุขวด)กราน-มอนเต้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไวน์คุณภาพสูง มีการผลิตนับแสนขวดต่อปี “มีมี่ สุวิสุทธิ์ โลหิตนาวี” ลูกสาวคนเล็กของตระกูล ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์กราน-มอนเต้ เผยว่า ไวน์จากกราน-มอนเต้ ได้รับความนิยม มีทั้งส่งออกไปต่างประเทศ ส่วนในประเทศก็ส่งไปตามโรงแรมชั้นนำ รวมถึงร้านอาหารระดับมิชลินนอกจากเป็นแหล่งผลิตไวน์ ปัจจุบัน ก็ยังเป็นที่รู้จักดีในสถานะการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเมื่อมาเยือนอำเภอปากช่อง หรือมาเที่ยวเขาใหญ่ เพราะที่นี่มีบริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ไม่เพียงเฉพาะคนรักการดื่มไวน์เท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกวัย ทุกกลุ่ม ที่ต้องการศึกษากระบวนการการผลิต หรือองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำไวน์ ผ่านประสบการณ์รูปแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ด้านเกษตรโดยจุดเด่นที่มีอยู่ของไร่กราน-มอนเต้ ถูกนำมาเป็นจุดขาย ด้วยการทำให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบจริงจัง และเกษตรอย่างยั่งยืน ใช้รูปแบบการนำทัวร์ชมไร่องุ่น มีผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกองุ่น สายพันธุ์องุ่น การเข้าไปชมกระบวนการผลิตไวน์อย่างใกล้ชิด รวมถึงปิดท้ายด้วยการชิมไวน์ หรือแพร์ริ่งไวน์ขั้นพื้นฐาน (ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือใครที่ไม่ดื่มไวน์ ก็จะได้รับน้ำองุ่นสดจากไร่แทน)การประชุมเอเปค 2022 หรือการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปลายปี 2022 ที่ผ่านมา ไวน์จากที่นี่ได้รับเลือกให้เข้าไปอยู่บนโต๊ะอาหารของการประชุม ด้วยโจทย์ที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์ของดีจากประเทศไทยไปเสิร์ฟในเวทีการประชุมระดับโลกครั้งนั้นมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้จัก “กราน-มอนเต้” จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ตอกย้ำให้ในวงกว้างได้รับรู้ โดยทางไร่ได้สื่อสารไปว่า “การผลิตไวน์จากองุ่นที่เราปลูกเองเท่านั้นในโรงผลิตไวน์ที่อยู่ในไร่ เติบโตมาเรื่อยๆจนเวลานี้ได้ประมาณ 1 แสนขวดต่อปี เราเชื่อว่าไวน์ของเราก็คือสินค้าไทย จากท้องถิ่นเขาใหญ่ และเรายังได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Geographical Indication) ด้วย ได้รับรางวัลจากการแข่งขันไวน์นานาชาติที่จัดขึ้นในเอเชียและยุโรปมาตลอด ในฐานะไวน์ที่ปลูกและทำในประเทศไทย”GranMonte Vineyard and Wineryหมู่ 9 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาสอบถาม โทร. 09-2806-7755หรือ facebook.com/granmonte