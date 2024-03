ไทยเฮ! โคราชคว้าเจ้าภาพ “พืชสวนโลก 2029”

ผลการประชุมสามัญใหญ่ สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (The International Association of Horticultural Producers – AIPH) ณ ประเทศกาตาร์ มีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก Horticulture World Expo ระดับ A 1 ที่จังหวัดนครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2572 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของประเทศไทยหรือมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 พ.ย.2572 - 28 ก.พ. 2573 รวม 110 วัน บนพื้นที่สาธารณประโยชน์โคกหนองรังกา ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 678 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่จัดแสดง 523 ไร่ และพื้นที่จอดรถ 155 ไร่Korat Expo 2029 เป็นงานมหกรรมพืชสวนโลกขนาดใหญ่ที่สุด ระดับ A1 หรือ World Horticultural Exhibition ซึ่งจะจัดขึ้นตามแนวคิดหลัก Nature & Greenery: Envisioning the Green Future ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวขจีอนาคตแห่งโลกสีเขียว ซึ่งการได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกครั้งนี้จะช่วยยกระดับจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพืชสวนทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงาน Korat Expo 2029 จำนวน 2.6 – 4 ล้านคน โดยจะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดเงินสะพัดกว่า 18,942 ล้านบาท เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 9,163 ล้านบาท รายได้จากการจัดเก็บภาษี 3,429 ล้านบาท และสร้างงาน 36,003 อัตรา