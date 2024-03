ลิ้มลองเนื้อ "นกพิราบ" นำเข้าจากฮ่องกง ที่ "ห้องอาหารจีน เดอะ ซิลค์ โร้ด"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง โทร. 0-2650-8800 หรืออีเมล fb.theathenee@luxurycollection.com และเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ได้ www.thesilkroadbangkok.com

เชิญชวนคุณมาลิ้มลองเนื้อนกพิราบ นำเข้าจากฮ่องกง รังสรรค์เป็นเมนูพิเศษทั้งย่าง ตุ๋น ซุป และด้วยการปรุงที่หลากหลายรวมถึงการหมักสมุนไพรและเครื่องเทศกวางตุ้ง โดยเชฟเชง กัม ซิง หรือ “เชฟกั๊ม” ตลอดเดือนมีนาคมและเมษายน 2567ถือเป็นหนึ่งในเมนูพิเศษของฮ่องกง ขึ้นชื่อในความนุ่มของเนื้อ และยังเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยเริ่มจากเมนูเนื้อนกพิราบผัดกับซอสคุนหลุนหรือซอสพริกไทยดำในกระทะด้วยไฟแรง เมนูทอดมีให้เลือกสองเมนู คือ นกพิราบทอดเสิร์ฟพร้อมซอสมะนาวหรือนกพิราบทอดยัดไส้กุ้งสับ สำหรับเมนูตุ๋น เชฟจะตุ๋นนกพิราบด้วยเห็ดถั่งเช่าจะทำให้ได้รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ และนกพิราบรมควันด้วยพืชสมุนไพรของจีนซึ่งจะให้กลิ่นหอมเป็นพิเศษประกอบด้วยอาหาร 4 คอร์ส และขนมอัลมอนด์เป็นของหวาน 1 ที่ ราคา 2,700 บาท++ต่อท่าน สำหรับเมนูอาหารจานเดียวมีให้เลือก 5 อย่าง ราคาเริ่มต้น 600 บาท++ต่อจานให้บริการทุกวันตลอดเดือนมีนาคมและเมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. – 14.30 น. สำหรับมื้อกลางวัน และตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 22.00 น. สำหรับมื้อค่ำ และยังมีบริการสั่งกลับบ้านอีกด้วยสามารถใช้สิทธิสมาชิกคลับ แมริออท เพื่อรับส่วนลด 20% และสิทธิสมาชิกแมริออท บอนวอย เพื่อรับส่วนลด 10%ห้องอาหารจีน เดอะ ซิลค์ โร้ด ได้รับรางวัล Travelers' Choice Best of the Best จาก TripAdvisor ในปี 2566 และได้รับเลือกให้เป็นร้านอาหารจีนที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก World Luxury Hotel Awards เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา#########################################