เตรียมจับจอง! กางเกงคอลเลคชันใหม่ "The Big Five" ลวดลายจากสัตว์ป่า 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกา

ของมันต้องมี..รอที่จะเป็นเจ้าของกันได้เลย

...เตรียมตัวเป็นเจ้าของ กางเกง The Big Five 5ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกา ประกอบด้วยลายสัตว์ป่าผู้ยิ่งใหญ่ 5 ชนิด สิงโต เสือดำ-ดาว ช้างแอฟริกา แรดขาว และควายป่าแอฟริกา



โปรดติดตามพร้อมที่จะเป็นเจ้าของ กางเกง The Big Five ได้เร็วๆนี้

(Korat Zoo) เตรียมเปิดจำหน่ายเป็นเจ้าของกางเกงคอลเลคชันใหม่โดยโพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊กว่าใครที่เป็นนักสะสมกางเกงลวดลายพิเศษ หรือชื่นชอบสไตล์กางเกงช้าง ก็เตรียมจับจองเลือกซื้อกางเกง The Big Five กันได้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจสวนสัตว์นครราชสีมา