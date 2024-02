กัมพูชาคว้าที่ 1 อาหารทอดยอดแย่ ไทยตามติดคว้าที่ 2 จากเมนู "ดักแด้หนอนไหมทอด"

TasteAtlas จัดอันดับ “เมนูอาหารทอดยอดแย่ที่สุดในโลก“ ผลปรากฏ “กัมพูชา” คว้าที่ 1 เมนูอาหารทอดยอดแย่ไปครอง ส่วน “ดักแด้หนอนไหมทอด“ ของไทย ตามติดมาด้วยอันดับ 2TasteAtlas เว็บไซต์ยอดนิยมด้านอาหาร จัดอันดับ 70 Worst Rated DEEP-FRIED DISHES in the World หรือ “70 อันดับเมนูอาหารทอดยอดแย่ที่สุดในโลก”โดยผลการจัดอันดับครั้งนี้เมนูอาหารทอดยอดแย่ที่สุดในโลกตกเป็นของเมนู “Fried spider (A-ping)“ หรือเมนู ”แมงมุมทอด“ ของประเทศกัมพูชาส่วนอันดับสองไทยตามมาติดๆ กับเมนู “Deep-Fried Silk Worms (Hon mhai)” หรือ ”ดักแด้ทอด“ หรือ ”หนอนไหมทอด“ เมนูรถด่วนที่เห็นตามรถเข็นสตรีทฟู้ดทั่วไปของประเทศไทยสำหรับ 10 อันดับแรก ได้แก่1. Fried spider (A-ping) จากกัมพูชา2. Deep-Fried Silk Worms (Hon mhai)จากประเทศไทย3. Khuushuur จากมองโกเลีย4. Steamed chicken feet (Feng zhao) จากจีน5. Tokneneng จากฟิลิปปินส์6. Murukku จากอินเดีย7. Sev จากอินเดีย8. Menchi katsu จากญี่ปุ่น9. Vietnamese Crullers (Quẩy) จากเวียดนาม10. Chargah จากปากีสถานชม 70 Worst Rated DEEP-FRIED DISHES in the World เพิ่มเติมได้ที่ https://www.tasteatlas.com/worst-rated-deep-fried-dishes-in-the-world