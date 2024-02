มารีน่า เบย์ แซนด์ส สิงคโปร์ ปรับโฉมโรงแรมหรู ยกระดับประสบการณ์เข้าพักที่สุดแห่งความพรีเมียม

การพัฒนาและปรับโฉมในเฟสที่สองนี้ ใช้เงินลงทุนในมูลค่าประมาณ 750 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงอาคาร 3 รวมไปถึงล็อบบี้ของโรงแรม และ จุดชมวิว Sands SkyPark พร้อมร้านอาหารระดับพรีเมียม ร้านค้าปลีกภายในพื้นที่รีสอร์ท รวมถึงการปรับโฉมล็อบบี้ และการนำเสนอกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม (Wellness Experience) ให้กับแขกผู้เข้าพักนอกจากนี้ในเฟสที่สอง ยังมีการเปิดตัวห้องพักที่ได้รับการปรับปรุงดีไซน์มากกว่า 550 ห้อง ซึ่งรวมถึงห้องสวีทประมาณ 380 ห้อง โดยคาดว่าโครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในปีพ.ศ. 2568การลงทุนเพื่อพัฒนาและปรับโฉมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระยะยาวหลายปี ที่มีเป้าหมายในการเสริมแกร่งให้กับมารีน่า เบย์ แซนด์ส (Marina Bay Sands) ในฐานะรีสอร์ทแบบครบวงจร ให้สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำของแวดวงการบริการต้อนรับผู้มาเยือนแบบเหนือระดับ (Luxury Hospitality Industry)ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มธุรกิจ Las Vegas Sands ในฐานะเจ้าของมารีน่า เบย์ แซนด์ส (Marina Bay Sands) ในการมีส่วนร่วมกับอุตสาหกรรมการบริการต้อนรับผู้มาเยือนของสิงคโปร์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสนับสนุนผู้คนชาวสิงคโปร์ ด้วยการลงทุนทั้งหมด 1.75 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มารีน่า เบย์ แซนด์ส กำลังสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับธุรกิจรีสอร์ทแบบครบวงจร (Integrated Resort: IR) ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือระดับ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวระดับภูมิภาคที่ต้องการประสบการณ์การเดินทางที่ประทับใจไม่รู้ลืมในเฟสแรกของการปรับปรุง มีการยกระดับห้องพักทั้งหมดประมาณ 1,280 ห้อง ในอาคาร 1 และ 2 โดยจำนวน 390 ห้องเป็นห้องสวีทแบบใหม่ ห้องพักเหล่านี้แบ่งออกเป็นสองคอลเลกชันหลัก ได้แก่ The Paiza Collection และ The Sands Collection แต่ละคอลเลกชันมีประเภทห้องที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น Horizon Suite ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดเกี่ยวกับสปาและการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม ส่วน Family Suite เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก มีมุมครัวเล็ก ๆ และห้องสำหรับเด็กพร้อมเตียงสองชั้น ชั้นวางหนังสือพร้อมนิทาน และกระเป๋าผจญภัยที่คัดสรรมาเป็นพิเศษสำหรับเด็กในเดือนกุมภาพันธ์นี้ Paiza Sky Club จะเปิดให้บริการชั้น 55 ของอาคาร 2 ให้ผู้เยี่ยมชมได้พบกับห้องรับรองแห่งใหม่นี้ โดยมีหลายคอนเซ็ปต์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำชา บาร์วิสกี้พิเศษ ล็อกเกอร์เก็บสุราแบบส่วนตัว สวนเรือนกระจก และบุฟเฟ่ต์จากครัวแบบเปิดที่ปรุงโดยเชฟชั้นนำ เมื่อการปรับปรุงอาคารโรงแรมทั้งสามเสร็จสิ้น แขกผู้เข้าพักจะได้สัมผัสประสบการณ์จากห้องพักสุดหรูที่ได้รับการตกแต่งใหม่กว่า 1,850 ห้อง ซึ่งรวมถึงห้องสวีทแบบใหม่ประมาณ 770 ห้องนอกเหนือจากการปรับปรุงโรงแรมทั้งสามอาคาร มารีน่า เบย์ แซนด์ส ยังลงทุนเพิ่มเติมอย่างจริงจังในด้านบุคลากร เพื่อยกระดับวัฒนธรรมการให้บริการอันยอดเยี่ยมของจุดหมายปลายทางแห่งนี้ สถานประกอบการท่องเที่ยวครบวงจรแห่งนี้มุ่งมั่นฝึกฝนพนักงานให้ก้าวข้ามขีดจำกัดในการสร้างประสบการณ์บริการที่ดีเยี่ยมเหนือความคาดหมาย พนักงานต้อนรับและเหล่าบัทเลอร์ได้รับการฝึกอบรมโดยเฉพาะที่โรงเรียนบัทเลอร์ ภายในมารีน่า เบย์ แซนด์สขณะเดียวกัน ตั้งแต่เดือนตุลาคมพ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา พนักงานต้อนรับในโรงแรมและร้านอาหารก็เข้าร่วมฝึกอบรมตามมาตรฐาน Forbes Travel Guide Five Star ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ทีมงานผู้ให้บริการระดับพรีเมียม (Premium Services Team) ยังเดินหน้าขยายขอบเขตการให้บริการจากล็อบบี้โรงแรมไปจนถึงสนามบิน เพื่อสร้างประสบการณ์การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยบริการแบบไร้รอยต่อตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึง จนกระทั่งเดินทางกลับพร้อมกันนั้น ยังมีการออกแบบชุดพนักงานใหม่ให้ดูหรูหรา สะท้อนภาพลักษณ์ระดับลักซูรีของสถานที่แห่งนี้ และเพื่อตอบรับการเติบโตของเทรนด์สุขภาพและการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม (Wellness Experience) มารีนา เบย์ แซนด์ส เตรียมเปิดตัวกิจกรรมเพื่อสุขภาพต่าง ๆ บน SkyPark Observation Deck และ Infinity Pool ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งนำเสนอทั้ง คลาสมวยไทย คลาสปั่นจักรยาน ทำสมาธิด้วยเสียงบำบัด และอีกมากมาย ซึ่งบริการเหล่านี้เปิดต้อนรับทั้งแขกที่มาพักและบุคคลทั่วไปนำเสนอห้องสวีทสไตล์เรสซิเดนซ์สุดหรูหราระดับอัลตรา ลักชูรี บนชั้นสูงสุดของโรงแรม สงวนไว้สำหรับแขกผู้มีเกียรติของ Marina Bay Sands เท่านั้น ประสบการณ์ที่จะได้รับมีตั้งแต่การต้อนรับแบบส่วนตัวระดับ VIP ลิฟท์เฉพาะ บริการบัตเลอร์ และสิทธิ์พิเศษในการเข้าใช้ Paiza Sky Club ในคอลเลกชันประกอบด้วยห้องสวีทระดับอัลตรา ลักชูรี พร้อมทัศนียภาพเหนือระดับจากชั้น 50 ถึง 54 ในอาคาร 1 และ 2 โดย The Paiza Royal Collection เป็นที่ตั้งของ Chairman Suite, Presidential Suite, Horizon Suite และ Marina Suiteวิถีแห่งการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม (Wellness) เป็นหัวใจสำคัญและธีมหลักของห้อง Horizon Suite ขนาดหนึ่งห้องนอน ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นเหมือนโอเอซิสส่วนตัวใจกลางเมืองสำหรับผู้เข้าพัก มาพร้อมห้องทรีทเมนต์พร้อมโต๊ะสำหรับนวด ซาวน่าแห้ง อ่างน้ำแข็ง ฝักบัวร้อนแบบฮัมมัมหรือห้องอาบน้ำสไตล์ตุรกี และห้องอบไอน้ำ โซนสปาของห้องชุดนี้ มุ่งเน้นการฟื้นฟูร่างกายอย่างล้ำลึกด้วยผนังเกลือหิมาลายัน เก้าอี้เซรามิคอุ่น และยิมส่วนตัวกีฬาก็เป็นอีกธีมที่โดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้อง Presidential Suite ขนาดสองห้องนอน พร้อมเครื่องจำลองการเล่นกอล์ฟ ผู้เข้าพักสามารถเลือกเล่นสนามกอล์ฟระดับโลก เช่น St Andrews Links, Pebble Beach และ Torrey Pines Golf Course และฝึกซ้อมวงสวิงได้อย่างสะดวกสบายภายในห้องพัก ทั้งห้องชุด Horizon Suite และ Presidential Suite มีขนาดประมาณ 330 ตารางเมตร (3,552 ตารางฟุต)