เขมรแห่เคลม “ขนมครก” บอกมันคือ “หนมกร๊ก” ที่มีมานานแล้วในกัมพูชา!

หลังจากที่เมนู “ขนมครก” ของไทยคว้าอันดับ 4 แพนเค้กที่ดีสุดในโลก ล่าสุดชาวเน็ตกัมพูชาบางคนออกมาบอกว่า “ขนมครก” ก็คือ “หนมกร๊ก” ของกัมพูชาที่มีมานานแล้ว!จากผลการจัดอันดับของ TasteAtlas เว็บไซต์ด้านอาหารชื่อดังได้จัดอันดับ “the best-rated pancakes in the world” หรือ “แพนเค้กที่ดีที่สุดในโลก” ทั้งหมด 50 อันดับ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ผลปรากฎว่า “ขนมครก” เมนูของหวานชาววังขึ้นชื่อของไทยติดอันดับ 4 จากการจัดอันดับครั้งนี้ซึ่งโซเชียลมีการแห่แชร์เรื่องราวนี้กันจำนวนมาก โดยล่าสุดทางเฟซบุ๊กกลุ่ม “Amazing World Cultural Hub" ที่เป็นกลุ่มที่แชร์และพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราววัฒนธรรมทั่วโลก ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับผลการจัดอันดับครั้งนี้โดยในคอมเมนต์ที่เปิดให้สมาชิกได้พูดคุยกันนั้น ไม่วายมีชาวเน็ตชาวกัมพูชาเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า “This pancake (នំគ្រក, Nom Krok) is belongs to Cambodia 🇰🇭”ซึ่งบอกว่าขนมครกคือเค้กของกัมพูชา ที่เรียกกันว่า “หนมกร๊ก” หรือ ”หนมกร๊วก“ และมีมานานแล้วในประเทศกัมพูชาทำให้เกิดเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาในทันทีเกี่ยวกับประเด็นนี้ ซึ่งลามไปถกเถียงกันในอีกหลายเพจที่มีการพูดถึงประเด็นขนมครกนี้แต่ก็มีคอมเมนต์ที่บอกว่าตนคือชาวกัมพูชา ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า We, Cambodia, know this one from Thailand. I don't know why only few year pass, we claim to be our.If Thai people have mind-set like us, Cambodia, they would claim Kimono to be their. But this never happen, that means , Thai people have better mind-set compare to us, Cambodia.ซึ่งในใจความสรุปได้ว่า พวกเขารู้จักขนมครกนี้จากประเทศไทย แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงมาอ้างว่าเป็นของกัมพูชาไปได้ และยังบอกอีกว่าคนไทยมีมายด์เซตที่ดีกว่าชาวกัมพูชานอกจากนั้นในอีกหลายเพจชาวเน็ตทั้งฝั่งกัมพูชาและไทยยังถกเถียงกันอย่างดุเดือด จนชาวเน็ตกัมพูชาถึงกับบอกว่าต้องให้ทางนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยทีเดียว!