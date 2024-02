สายมูห้ามพลาด! แจก 5 พิกัด ไหว้ขอพรเสริมความปังที่ “ฮ่องกง”

ข้อมูลการเดินทางให้มุ่งหน้าไปสู่เขต Tung Chung เพื่อขึ้นกระเช้าลอยฟ้า หรือ เคเบิลคาร์นองปิง 360 (Ngong Ping 360) ไปสู่เกาะลันเตา โดยกระเช้าลอยฟ้านี้ถือเป็นกระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกในฮ่องกง การเดินทางเริ่มต้นข้ามอ่าวตุงชุง มองเห็นทิวทัศน์น่าตื่นตาตื่นใจ มองเห็นสนามบินฮ่องกง และเลี้ยว 60 องศาไปทางเกาะลันเตาเหนือ มองเห็นทะเลจีนใต้ที่กว้างใหญ่ และความเขียวขจีของพื้นที่เกาะลันเตา ใช้เวลาประมาณ 25 นาที ก็มองเห็นองค์พระใหญ่อยู่ลิบๆ

สามารถเดินทางไปโดยใช้รถไฟใต้ดิน MTR โดยนั่งสาย Ma On Shan มาลงที่สถานี Che Kung Temple หรือ สถานี Tai Wai จากนั้นให้ออกทางออก Che Kung Temple แล้วเดินมาบนเส้นถนน Che Kung Miu ไปประมาณ 10 นาทีก็ถึง วัดแชกงหมิว แล้ว

สามารถเดินทางโดยรถไฟใต้ดิน มาลงที่สถานี Wong Tai Sin Station ใช้สายสีเขียว Kwun Tong Line แล้วให้ออกที่ทางออก B3

การเดินทาง : MTR สถานี Hung Hom ทางออก B1

การเดินทาง ให้นั่ง MTR มาลงที่ สถานี Ocean Park ทางออก B แล้วนั่ง Taxi ราคาประมาณ 80 เหรียญ หรือนั่ง MTR ไปลงที่สถานี Hong Kong และออกทางออก D เดินขึ้นสะพานลอยไปยังตึก Exchange tower เพื่อไปขึ้นรถบัสที่บริเวณใต้ตึก โดยมีรถบัสที่ผ่านอ่าวรีพัลส์เบย์ ได้แก่สาย 6, 6A, 6X, 66 และ 260 นั่งยาวไปลงหน้าอ่าว จากนั้นเดินเลียบหาดต่อไปอีกประมาณ 200 เมตร ก็ถึงแล้ว

(Po Lin Monastery) ซึ่งมีสัญลักษณ์เด่น คือ องค์พระใหญ่(Tian Tan Buddha) พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางนั่งขนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง ตั้งอยู่ใน “หมู่บ้านนองปิง” (Ngong Ping Village) เขตที่ราบสูงทางตะวันตกของเกาะลันเตา (Lantau Island) เกาะบริวารของฮ่องกงนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นกระเช้าลอยฟ้าเพื่อเดินทางไปชมความยิ่งใหญ่ขององค์พระพุทธรูป ที่มีความสูง 26.4 เมตร โดยหากรวมฐานดอกบัวขององค์พระด้วย นับว่ามีความสูงถึง 34 เมตรพระใหญ่บนเกาะลันเตาเป็นพระพุทธรูปที่สง่างาม ตั้งโดดเด่นอยู่บนยอดเขามุกเย่ (Muk Yue) อาณาบริเวณของวัดโป่หลิน ซึ่งพระพุทธรูปสำริดขนาดมหึมาองค์นี้ สื่อเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงของฮ่องกง ความรุ่งเรืองของจีน และสันติภาพบนโลกพระพุทธรูปองค์ใหญ่ได้กลายเป็นสถานที่สำคัญในฮ่องกง ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งพุทธศาสนิกชน และผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ก็แวะมาชื่นชมความอลังการขององค์พระ รวมถึงชมทิวทัศน์ผ่านประสบการณ์การนั่งเคเบิลคาร์ ระยะทาง 5.6 กิโลเมตร ข้ามผืนน้ำทะเล และทิวเขาสลับซับซ้อนน่าตื่นตาตื่นใจ เดินช้อปชิมชิลล์ไปกับหมู่บ้านโบราณจำลองที่มีมุมสวยๆให้ถ่ายภาพ ก่อนจะไปพิสูจน์ความศรัทธากับการเดินขึ้นบันได จำนวน 268 ขั้น เพื่อขึ้นไปสักการะองค์พระใหญ่อย่างใกล้ชิด(Che Kung temple) หรือที่คนไทยอย่างเราๆ รู้จักกันดีในชื่อของ วัดกังหันลม เป็นวัดที่ชาวจีนนั้นให้ความเคารพและศรัทธาเลื่อมใสกันมาอย่างยาวนานแล้ว ซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่ 300 ปีที่แล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อระลึกถึง นักรบเอกที่ชื่อว่านั่นเองโดยเรื่องร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของนั้น ว่ากันว่าสามารถพัดพาสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัว และนำความโชคดีเข้ามาในชีวิต จนทำให้ผู้คนต่างพากันไปไหว้ขอพรกันมากมายเลย เชื่อกันว่ามาที่นี่แล้วต้องมาหมุนกังหันลม เพราะการมาหมุนกังหันลมกลับทิศที่วัดนี้ จะช่วยหมุนชีวิตให้พลิกผันจากร้ายกลายเป็นดี รวมถึงยังช่วยให้ราบรื่น เงินทองไหลมาเทมา เหมือนกังหันที่กำลังลู่ลมอยู่วัดหว่องไท่ซิน หรือที่รู้จักกันในชื่อของ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) หรือที่เราเรียกกันว่า วัดด้ายแดง ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ถนนหวังต้าเซียน ย่านชักอัน ของเกาะฮ่องกง ซึ่งเป็นวัดดังในเรื่องของการไหว้ขอพรองค์เทพเจ้านั่นเอง อีกทั้งอาคารของวัดก็มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และขงจื้อ ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นั้น คนส่วนใหญ่จะนิยมมาไหว้ขอพรในทุกๆ เรื่อง เพราะมีองค์พระมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นพิกัดที่หลายๆ คนมักจะไปขอความรักจากท่านกัน นอกจากที่เราจะต้องเอาด้ายแดงมาพันมือนิ้ว ตามป้ายที่แนะนำข้างหน้าแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดจะแนะนำให้เราไปผูกด้ายแดงที่ท่านด้วย หลังจากไหว้เสร็จแล้วก็อย่าลืมหยอดทำบุญใส่ตู้ไปด้วยตามความเชื่อแล้วนั้น เทพเจ้าหยุคโหลว หรือ ผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ (The Old Man from The Moon) เป็นเทพเจ้าแห่งความรัก และการแต่งงาน เชื่อกันว่าสมุดที่ผู้เฒ่าถือในมือ คือบัญชีรายชื่อคู่รักที่จะได้รับคำอวยพรให้อยู่คู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขค่ะ เทพเจ้าจะลงมาโลกมนุษย์เพื่อผูกด้ายแดงแห่งดวงชะตาระหว่างคู่รัก ซึ่งเมื่อคู่กันแล้วก็จะไม่แคล้วคลาดกัน โรแมนติกสุดๆ ไปเลยเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Hung Hom Kwun Yam Temple) เป็นวัดเล็กๆ อันเก่าแก่ ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1873 มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนดั้งเดิม และถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของฮ่องกงเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการบันทึกว่า พื้นที่ฮ่องฮำ เป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักสองรอบ เนื่องจากทหารญี่ปุ่นต้องการทำลายท่าเรือ Whampoa Dock ในคราวนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก แต่กลับพบว่าผู้ที่เข้าไปหลบภัย ภายในวัดไม่มีใครได้รับอันตรายใดๆ จึงเชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าแม่กวนอิม ที่คอยปกป้องดูแลและทุกๆ ปี นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศจะแวะเวียนมากราบไหว้ รวมถึงมาร่วมพิธียืมเงิน เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ หรือ วันเปิดทรัพย์ ซึ่งใน 1 ปี จะมีฤกษ์ดีแค่ 1 วันเท่านั้น โดยพิธีการจะกำหนดให้จัดขึ้น หลังจากวันชิวอิก หรือ วันตรุษจีน โดยนับถัดไปอีก 26 วัน เป็นการคำนวณตามปฏิทินจันทรคติจีน ถือว่าเป็นฤกษ์วันที่ดี ทำให้แต่ละปีมีวันที่ไม่ตรงกันนั่นเองวัดเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล ทินหัว อ่าวรีพัลส์เบย์ – Tin Hau Temple Repulse Bay ( Kwun Yam Shrine ) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ อยู่คู่ฮ่องกงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดนี้นักท่องเที่ยวเดินทางมาขอพรกับ เจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล ปางประทานพร กันมากมาย ความศักดิ์สิทธิ์นี้ ผู้เลื่อมใสศรัทธา เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล มาขอพร ว่ากันว่าผู้ที่ตั้งมั่นและศรัทธามาขอพรก็สมหวังสมความปรารถนานอกจากจะได้มาขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้ว ยังมีจุดอื่นๆ ให้เราไปไหว้ขอพรอีกด้วย อาทิ เจ้าแม่ทับทิม รูปปั้นเทพเจ้าโบราณต่างๆ หินขอพร ศาลาแปดเหลี่ยม สะพานต่ออายุ และอีกมากมาย