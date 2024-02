ฉลองวันแห่งความรักในบรรยากาศอบอุ่น ที่ "โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมื้ออาหารพิเศษช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ สั่งซื้อขนมอบและขนมเค้กวันวาเลนไทน์แสนน่ารัก หรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร 0-2656-0444 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือ เว็บไซต์ InterContinental.com/Bangkok

(InterContinental Bangkok) เชิญชวนคู่รักมาฉลองเทศกาลแห่งความรักด้วยอาหารรสเลิศและเครื่องดื่มพิเศษที่คัดสรรมาอย่างดี ในบรรยากาศหรูหรา อบอุ่น และอบอวลไปด้วยความรัก เพื่อสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือนห้องอาหารไฟร์เพลส กริลล์ แอนด์ บาร์ ห้องอาหารระดับตำนานที่ให้บริการอาหารเลิศรสสไตล์ยุโรปมาอย่างยาวนานเกือบ 60 ปี จัดเตรียมอาหารชุดพิเศษสำหรับคู่รักในวันวาเลนไทน์ ยู แอนด์ มี (You & Me) ซึ่งเป็นอาหารชุด 5 รายการที่ประกอบไปด้วยอาหารน่ารับประทานสำหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย เพลิดเพลินกับอาหารพิเศษ อาทิ หอยนางรมตุ๋นกับโอเซตรา คาเวียร์ ฟัวกราส์ทอด และรีซอตโตข้าวคาร์นาโรลีกับกุ้งแดง โดยอาหารชุดพิเศษสำหรับคู่รักในวันวาเลนไทน์ ให้บริการเฉพาะวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น. ราคา 7,000 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน เพิ่มรสชาติให้แก่มื้ออาหารด้วยการจับคู่กับไวน์ 4 แก้วในราคาท่านละ 1,590 บาท++เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักตลอดสัปดาห์ที่ห้องอาหาร โซแคล กับอาหารชุดวาเลนไทน์ ทาปาส (Valentine's Tapas) ที่เชฟได้รังสรรค์อาหารน่ารับประทานจัดเป็นอาหารชุดพิเศษ โดยมีอาหารแสนอร่อย ได้แก่ สลัดผักและสตรอว์เบอร์รี หอยเชลล์ฮอกไกโดย่างแบบตาตากิเสิร์ฟกับซอสเสาวรส ปลากะพงแดงย่างเสิร์ฟกับผักเคล พริกหวานและมะกอกดำ อาหารจานหลักให้บริการอกเป็ดบาร์บารีย่างราดซอสไวน์แดงและเชอร์รี ส่วนขนมหวานเป็นเชอร์เบตมะนาวกับเบอร์รีสด อาหารชุดวาเลนไทน์ ทาปาส ราคาท่านละ 1,300 บาท++ นอกจากนั้นยังมีเครื่องดื่มที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษเพิ่มความหวานในช่วงเทศกาลแห่งความรัก โดยคอกเทลราคาเริ่มต้นแก้วละ 390 บาท++ ส่วนมอกเทลราคาแก้วละ 250 บาท++ อาหารชุดวาเลนไทน์ ทาปาส และเครื่องดื่มพิเศษสำหรับเทศกาลแห่งความรักมีให้บริการตั้งแต่วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 11.30-23.00 น.บัลโคนี่ เลาจน์ เชิญชวนคู่รักมาเพลิดเพลินกับขนมหวานนานาชนิดจากชุดน้ำชายามบ่ายสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์ ที่เชฟออกแบบเป็นพิเศษอบอวลไปด้วยกลิ่นอายความรักแสนหวาน เพื่อให้บริการระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30-17.30 น. ราคาชุดละ 1,990 บาท++ สำหรับสองท่าน และราคาชุดละ 1,100 บาท++ สำหรับหนึ่งท่าน นอกจากนั้น ยังมีเครื่องดื่มสุดสร้างสรรค์สำหรับเทศกาลวาเลนไทน์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-24.00 น. โดยมีคอกเทล อาทิ ไอ มิส ยู 365 (I Miss You 365) และ บี มาย วาเลนไทน์ (Be My Valentine) ราคาเริ่มต้น แก้วละ 390 บาท++ หรือ มอกเทล เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ สีสันสดใส อย่าง โซลเมท เซเวอะ (Soulmate Savour) และซินญอริต้า (Senorita) ให้บริการ ราคาแก้วละ 250 บาท++ระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องอาหารเอสเพรสโซ่ และห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ ก็ให้บริการเครื่องดื่มสุดสร้างสรรค์สำหรับเทศกาลวาเลนไทน์เช่นกันเพื่อเพิ่มความหวานฉ่ำให้แก่มื้ออาหารกับคนรู้ใจ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มคอกเทล อาทิ เลิฟ เซอเคิล (Love Circle) และ มิส ยู (Miss You) ราคาเริ่มต้นแก้วละ 390++ บาท หรือเครื่องดื่มมอกเทลไร้แอลกอฮอล์ อาทิ เลิฟ เบอร์รี่ (Love Berry) ราคาแก้วละ 250 บาท++ โดยให้บริการที่ห้องอาหาร เอสเพรสโซ่ ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-22.30 น. และ ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ ให้บริการตั้งแต่เวลา 11.30-14.30 น. และ 18.00-22.30 น.อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมหวานแห่งความรัก ด้วยขนมอบและขนมเค้กวันวาเลนไทน์แสนน่ารัก จาก ร้านขนม บัตเตอร์ โดยขนมอบราคาสุทธิชิ้นละ 70 บาท ส่วนขนมเค้กดีไซน์พิเศษสำหรับเทศกาลแห่งความรักขนาด 2 ปอนด์ ราคาสุทธิ 1,600 บาท สั่งซื้อขนมอบและขนมเค้กวันวาเลนไทน์ได้ระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น.