“อ่าวมาหยา” คว้าอันดับ 3 “ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก” (คลิป)

ทะเลไทย สวยระดับโลกอีกแล้ว โดยในปี 2567 นี้ “อ่าวมาหยา” แห่งเกาะพีพี ถูกยกให้เป็นอันดับ 3 “ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก” โดยสื่อท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง Lonely Planetชายหาดของประเทศไทย โด่งดังในระดับโลกอีกครั้งในปีนี้ โดยล่าสุดสื่อท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกอย่าง Lonely Planet จัดอันดับ 20 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก (20 of the world's best beaches) ซึ่ง “อ่าวมาหยา” ของประเทศไทย ติดอยู่ในอันดับที่ 3