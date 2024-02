“กรุงเทพฯ” คว้าอันดับ 24 เมืองดีที่สุดในโลกปี 67 เด่นด้านอาหาร-วัฒนธรรม

1. นิวยอร์กซิตี้, สหรัฐอเมริกา

2. เคปทาวน์, แอฟริกาใต้

3. เบอร์ลิน, เยอรมนี

4. ลอนดอน, สหราชอาณาจักร

5. มาดริด, สเปน

6. เม็กซิโกซิตี้, เม็กซิโก

7. ลิเวอร์พูล, สหราชอาณาจักร

8. โตเกียว, ญี่ปุ่น

9. โรม, อิตาลี

10. ปอร์โต, โปรตุเกส



**ส่วนกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ติดอันดับที่ 24

“Time Out” บริษัทสื่อและการบริการจากอังกฤษ จัดอันดับ “50 เมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2567” (Best Cities in the World for 2024) โดยสำรวจจากผู้อยู่อาศัยจริงกว่า 20,000 คน ร่วมด้วยความคิดเห็นจากนักเขียนและบรรณาธิการระดับโลก โดยพิจารณาจาก “อาหาร วัฒนธรรม สถานบันเทิงยามค่ำคืน สถาปัตยกรรม ความงาม และสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุข”ผลการสำรวจดังกล่าวปรากฏว่า “กรุงเทพมหานคร” เมืองหลวงของไทยคว้าอันดับที่ 24 เมืองดีที่สุดในโลก จากความโดดเด่นด้านอาหารการกินที่หลากหลาย ตั้งแต่ร้านแผงลอย-รถเข็น สตรีทฟู้ด ไปจนถึงภัตตาคารหรูหรา ทั้งยังมีให้เลือกกินตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ก็ยังมีด้านวัฒนธรรมป็อบอาร์ตที่กำลังมาแรงใน กทม.ขณะที่อันดับ 1 เมืองเมืองที่ดีที่สุดในโลกปี 2567 ได้แก่เมือง “นิวยอร์ก” ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับ 10 อันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2567 ได้แก่1. นิวยอร์กซิตี้, สหรัฐอเมริกา2. เคปทาวน์, แอฟริกาใต้3. เบอร์ลิน, เยอรมนี4. ลอนดอน, สหราชอาณาจักร5. มาดริด, สเปน6. เม็กซิโกซิตี้, เม็กซิโก7. ลิเวอร์พูล, สหราชอาณาจักร8. โตเกียว, ญี่ปุ่น9. โรม, อิตาลี10. ปอร์โต, โปรตุเกสส่วนกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ติดอันดับที่ 24สำหรับ 10 อันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2567 ได้แก่